Se reveló que Paulo Autuori tendría nuevo rol en Sporting Cristal si no sigue como DT: ¿Se vienen cambios drásticos en La Florida?

El periodista Kevin Pacheco informó sobre una posible nueva posición del técnico brasileño en el club 'celeste'. (Video: Fútbol Satélite)

En Sporting Cristal no hay calma tras la derrota de visitante ante Los Chankas en la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Ese resultado profundizó el malestar de Paulo Autuori por los errores defensivos de su equipo. En este contexto, surgió información relevante sobre el futuro del brasileño: la directiva evalúa que deje el cargo de entrenador para asumir una función ejecutiva dentro del club, similar a la de Julio César Uribe.

El periodista deportivo, Kevin Pacheco, indicó que, si Autuori deja la dirección técnica, la intención sería mantenerlo en el club en una función directiva. “A mí me comentaron algo. No sé finalmente lo que pase con Autuori técnico directamente si él en algún momento desea patear el tablero o no, pero si llegara a pasar esa situación, en Cristal les gustaría, tengo entendido, que siga, pero con el rol”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

Eso sí, la presencia del ‘Diamante’ en la cúpula ‘rimense’ invita a analizar qué otro cargo podría tener Autuori. “El tema es que en ese puesto directamente está Julio César Uribe, pero con una especie de director general, director de fútbol, porque me comentaron que eso en algún momento ya lo hizo en Brasil y en Colombia”, sostuvo, recordando que tuvo un rol dirigencial en Atlético Nacional y otros clubes del Brasileirao.

Paulo Autuori ha evidenciado su molestia en reiteradas ocasiones, tanto por el manejo del fútbol peruano como por los errores densivos de Sporting Cristal.

¿Cambios drásticos en la dirigencia de Sporting Cristal?

En relación con la estructura dirigencial, Pacheco explicó que la directiva de Sporting Cristal no está completamente satisfecha con la gestión de Julio César Uribe. “Los que deciden en Cristal no sé si están al 100% incómodos, pero pensaban en el rol que tiene Julio César Uribe, que iba a tener una voz más fuerte para golpear la mesa y de protagonismo, y quizás hasta de ‘jugársela’ en algunos puntos comunicacionales que no lo ha hecho”, indicó.

Un episodio reciente expuso esa expectativa: cuando Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, realizó declaraciones negativas sobre el estadio Alberto Gallardo, el exfutbolista respondió públicamente, aunque la directiva esperaba un mensaje más contundente. Al día siguiente, Gustavo Zevallos emitió declaraciones más firmes y directas sobre la situación, resaltando la solidez institucional del club, lo que generó comparaciones internas sobre el liderazgo de ambos dirigentes.

Según la información disponible, la continuidad de Uribe no estaría en riesgo inmediato. “La posición dirigencial no está contemplada hoy retirarlo”, indican fuentes del club, por lo que permanece en su cargo mientras la institución evalúa eventuales movimientos.

Paulo Autuori sobre el principal problema de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026

En el Torneo Apertura 2026, Paulo Autuori identificó que la principal dificultad de Sporting Cristal está en el aspecto defensivo y no en el ataque, a pesar de las recientes dudas sobre el plantel. “La cantidad de goles que nosotros tenemos. Tienes que hablar de goles encajados. Nosotros tenemos 22 goles hechos, pero vaya a ver cuántos goles encajados tenemos”, sostuvo en una reciente conferencia de prensa.

El equipo ‘bajopontino’ interrumpió su regularidad tras la caída frente a Los Chankas, lo que evidenció tensiones internas. Autuori se mostró crítico con el desempeño, defendió la producción ofensiva y enfatizó que no sumará otro delantero extranjero. “Esa pregunta (no fichaje de otro delantero extranjero) ya la he contestado un montón de veces. Y mientras yo esté acá no va a cambiar, porque nuestro tema no es adelante, tenemos goles. ¿Cuántas veces hemos remontado los partidos? Uno mira lo que quiere, nosotros tenemos que tener mirada con hechos. Y todo lo que hablo acá no son palabras, son hechos, están ahí”, añadió.