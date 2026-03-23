Facundo Morando despeja las dudas acerca de su continuidad: “Mi prioridad es Alianza Lima, tengo contrato”

Facundo Morando, a voz en cuello. - Crédito: Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, ha rebajado a lo más mínimo las especulaciones que lo sitúan lejos de La Victoria para emprender una aventura en el Fluminense. De acuerdo a lo que ha expresado a los medios de comunicación, su único enfoque pasa por consumar el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley con las ‘íntimas’.

“Yo estoy en Alianza Lima, tengo contrato con el club. Estoy orgulloso de mis jugadoras y muy contento por lo que vienen haciendo. El foco está acá y mi prioridad es Alianza Lima”, remarcó con mucho énfasis el estratega argentino, quien desde que suplió a Paulo Milagres ha conseguido resultados de gran mérito.

Facundo Morando está comprometido con Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae

Sin ir muy lejos, con Morando —como parte fundamental del proyecto deportivo— las ‘blanquiazules’ dieron pasos agigantados en la Fase 2 de la LPV 2024/25 hasta el punto de instalarse en la final, donde superaron a Regatas Lima para proclamarse bicampeonas del campeonato peruano.

Y si se daba por sentenciado que ese era el techo de Alianza Lima, Facundo Morando elevó aún más la vara llevando al sexteto a realizar una presentación decorosa en el Mundial de Clubes FIVB y ahora todo el centro de atención se centra el repetir el éxito en Perú, lo que supondría un histórico tricampeonato.

El técnico argentino se encuentra muy enfocado en el devenir con las íntimas. | VIDEO: Gerson Cuba