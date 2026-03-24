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A qué hora juega Bolivia vs Surinam en Perú: partido por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

Ambas selecciones se encuentran ante la oportunidad de sus vidas. El vencedor de la segunda llave accederá a la final del cuadrangular contra Irak por el boleto a la Copa del Mundo

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Bolivia y Surinam disputan la
Bolivia y Surinam disputan la segunda llave de la repesca intercontinental para el Mundial 2026. - Crédito: Gama Deportes

La ciudad de Monterrey, ubicada en el noreste de México, vivirá una jornada cargada de intensidad y emoción al albergar la repesca continental para la Copa del Mundo 2026. Uno de los lances más atractivos lo protagonizarán Bolivia y Surinam, selecciones que sueñan con hacerse del boleto para ir a la cita planetaria de junio.

De acuerdo con el itinerario de la FIFA, el anhelado compromiso se llevará a cabo este jueves 26 de marzo alrededor de las 17:00 horas de Perú / 18:00 horas de Bolivia. La señal encargada de su transmisión en Latinoamérica será DSports a través de las siguientes frecuencias: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Miguel Terceros tendrá una difícil
Miguel Terceros tendrá una difícil misión al intentar superar a Dion Malone. - Crédito: Difusión

Tanto Bolivia como Surinam llegan, por decirlo así, como los rezagados de sus respectivas zonas al quedar en la posición fronteriza por detrás de los clasificados oficiales. Para no poner en riesgo la posibilidad de acudir al Mundial 2026 deberán reaccionar a tiempo. Ninguno parte como favorito. Ambos cuentan con el 50% de chances para llevarse la serie.

La ‘verde’, tal vez, afronte el partido del repechaje con mayor ánimo considerando que un buen contingente de aficionados se ha desplazado hacia suelo azteca para ofrecer su apoyo incansable. Aunque también, no es menos cierto, que habrá cierta ansiedad en el equipo, porque está frente a la posibilidad de volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

Para transformar ese sueño en realidad, el entrenador Óscar Villegas deberá diseñar una oncena efectiva y pragmática. Para ello dispondrá de un arsenal joven con una cuota de experiencia representado en Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Moisés Paniagua, Luis Haquín, Carlos Lampe y Juan Godoy.

Surinam, que alcanzó el repechaje al Mundial 2026 tras finalizar segundo en la fase final de la CONCACAF, compitiendo con selecciones como Panamá, Guatemala y El Salvador, cuenta con un interesante talento europeo como Gyrano Kerk, Kenneth Paal y Jean-Paul Boëtius. Todos ellos representan una amenaza y podrían marcar diferencias sobre la hierba.

La afición boliviana confía en
La afición boliviana confía en que la 'verde' no defraudará en el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: EFE

A qué hora juega Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

El cotejo entre Bolivia y Surinam, por la segunda semifinal de la repesca intercontinental para el Mundial 2026, se disputará este jueves 26 de marzo en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México. El horario de inicio de las acciones será a las 17:00 horas de Perú.

Canales de transmisión de Bolivia vs Surinam por la semifinal del repechaje al Mundial 2026

La repesca intercontinental, protagonizada entre Bolivia y Surinam, será transmitida en la mayoría de países de Sudamérica a través de DSports / DGO. La excepción a la regla sucederá en el país del altiplano, donde la difusión correrá por responsabilidad de Entel TV y Bolivia TV. La señal extranjera no se queda atrás y pasará la contienda mediante TUDN y DAZN.

Bolivia vs Surinam: alineaciones probables de la semifinal del repechaje al Mundial 2026

- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

- Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker, Joël Piroe.

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