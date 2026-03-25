Dónde ver Bolivia vs Surinam HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del repechaje al Mundial 2026

Dónde ver Bolivia vs Surinam en Perú por repechaje mundialista 2026.

Bolivia y Surinam miden fuerzas hoy, jueves 26 de marzo, en el estadio BBVA de Monterrey, México, en un duelo que definirá qué selección avanza en el repechaje intercontinental por un lugar en el Mundial 2026. El encuentro representa una oportunidad histórica para ambas escuadras, cuyo ganador disputará la final contra Irak.

La ‘verde’ accedió a esta instancia luego de culminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas fuera de los puestos de clasificación directa, aunque con una recuperación en sus últimos compromisos. El equipo dirigido por Óscar Villegas sumó puntos clave como local y aprovechó la altitud en partidos ante selecciones como Brasil y Chile. En el plantel se destaca Miguel Terceros, quien aportó desequilibrio ofensivo y goles decisivos en instancias importantes.

El resumen de Bolivia vs. Brasil

La preparación de Bolivia se centró en ajustar su estructura táctica y potenciar el juego colectivo. Desde el final de las Eliminatorias 2026, disputó un total de ocho amistosos, en los que obtuvo cinco derrotas, dos victorias y un empate. De todos modos, buscará conseguir ese ansiado boleto a la Copa del Mundo, a la que no acuden desde Estados Unidos 1994.

Por su parte, Surinam llega tras una campaña sólida en la zona de Concacaf. El equipo dirigido por Henk ten Cate acumuló victorias ante rivales directos y se mostró competitivo tanto en casa como fuera de ella. El plantel cuenta con futbolistas con experiencia en ligas europeas y un estilo basado en el orden táctico y la velocidad en el contragolpe. Cerró la fase eliminatoria con un triunfo ante El Salvador y una derrota contra Guatemala, resultados que le permitieron asegurar su lugar en esta instancia.

El entrenador neerlandés, de vasta experiencia en el fútbol europeo y asiático, expresó confianza en el trabajo realizado por su equipo y analizó a su rival en diálogo con FIFA. “No creo que Bolivia sea capaz de sorprendernos, porque hemos visto muchísimos partidos suyos”, indicó.

Además, destacó la calidad individual de Miguel Terceros: “Cuenta con jugadores de mucha calidad, como Miguel Terceros, que es un gran futbolista. Está un escalón por encima del resto, sobre todo cuando parte desde la derecha, corre hacia dentro y marca con la izquierda. Pero podemos frenarlo con el planteamiento táctico adecuado. Así es como nos preparamos. Sería muy frustrante que nos marcara un gol de esta manera, porque sabemos cómo juega”.

Henk ten Cate (medio) fue asistente de Avram Grant en Chelsea de Inglaterra. - créditos: Reuters

Bolivia vs Surinam: posibles alineaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández, Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas

Surinam: Etienne Vaessen, Jeredy Hilterman, Stefano Denswil, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps, Melayro Bogarde, Kenneth Paal, Tjaronn Chery, Sheraldo Becker, Gyrano Kerk y Gleofilo Vlijter. DT: Henk ten Cate

Dónde ver Bolivia vs Surinam en Perú por semifinal del repechaje al Mundial 2026

El cotejo entre Bolivia y Surinam se disputará el jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey en México. En Perú y el resto de los países de Sudamérica se podrá ver por DSports, al igual que por su conducto de streaming, DGO.

De la misma manera, Tigo Sports, Tuves y Entel TV emitirán la contienda para la nación ‘altiplánica’.

Horario de Bolivia vs Surinam por semifinal del repechaje al Mundial 2026

El Bolivia vs Surinam por el repechaje mundialista 2026 comenzará a las 17:00 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 18:00 horas.

La transmisión arrancará a las 19:00 horas en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En México, el horario establecido es a las 16:00 horas, mientras que en España el duelo está programado para las 23:00 horas.