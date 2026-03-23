Javier Rabanal confía que ante Alianza Lima “es el momento para que Universitario dé un golpe y recupere el control de su destino”

El director técnico europeo observa una coyuntura crucial para los cremas, alentando a jugadores y afición a mantener la fe en el esfuerzo colectivo, tras una serie de resultados adversos afuera de casa (Facebook / Universitario)

El ambiente en Universitario de Deportes se torna tenso a pocos días del clásico frente a Alianza Lima, un duelo que podría marcar el destino del conjunto estudiantil en el Torneo Apertura 2026. Tras empatar sin goles ante Comerciantes Unidos y mantenerse a cinco puntos del primer lugar, la presión crece sobre el plantel, que necesita sumar de a tres para no perder contacto con la pelea por la cima.

El técnico Javier Rabanal, consciente de la importancia del partido, fue tajante: es el momento de mostrar autoridad en la cancha y cambiar la tendencia negativa que ha acompañado al equipo en las últimas jornadas.

Universitario de Deportes llega al clásico tras un empate que generó cuestionamientos y aumentó la urgencia de sumar victorias para reengancharse en la lucha por el título local. Actualmente, el equipo ocupa la cuarta posición con 15 puntos, cinco menos que los líderes, y la falta de triunfos fuera del Monumental ha encendido las alarmas tanto en la dirigencia como en la hinchada. Con cuatro victorias como local, pero sin poder celebrar en condición de visitante, el margen de error se reduce al mínimo de cara al partido frente a Alianza Lima, que se disputará el sábado 4 de abril a las 20:00 en el Estadio Monumental, con transmisión exclusiva de L1 MAX.

La directiva, encabezada por Álvaro Barco, ha dejado en claro que en Universitario solo importan los resultados. “No hay justificación, aquí lo único que importa es ganar”, expresó Barco tras el último empate, subrayando la exigencia que rodea a la institución en esta etapa del torneo. El regreso de los futbolistas convocados a sus selecciones tras la fecha FIFA permitirá al cuerpo técnico contar con la mayoría del plantel, lo que refuerza la expectativa de un equipo más competitivo para afrontar el clásico.

Rabanal pone el foco en la reacción y el carácter del equipo

Javier Rabanal apunta a un cambio inmediato en Universitario, exigiendo carácter y eficacia en un clásico que puede redefinir el rumbo del equipo en el Apertura. (Facebook / Universitario)

A pocos días del esperado enfrentamiento, el entrenador Javier Rabanal adoptó un discurso firme y sin rodeos. “El clásico es el momento para que Universitario dé un golpe sobre la mesa y recupere el control de su destino en el campeonato”, sentenció Rabanal en declaraciones recogidas por Fútbol en América. El técnico español insistió en que el duelo ante Alianza Lima representa una oportunidad única para depender de sí mismos y no de otros resultados, sobre todo al tratarse de un rival directo en la parte alta de la tabla.

Rabanal reconoció que el equipo ha mostrado solidez defensiva, pero señaló que el déficit en la definición ha impedido sumar más puntos. “Hemos generado ocasiones, pero necesitamos ser más efectivos. La clave está en mantener la concentración y aprovechar las oportunidades que se presenten”, apuntó el entrenador. Además, remarcó que el choque ante Alianza Lima será preparado al detalle, haciendo énfasis en las fortalezas del rival y en cómo contrarrestarlas para obtener los tres puntos.

El vestuario, según Rabanal, mantiene la confianza en el trabajo realizado y espera que el regreso de los jugadores internacionales aporte un plus de calidad y energía al grupo. La presión de la hinchada, lejos de ser una carga, es vista como un llamado a la responsabilidad. “El clásico tiene un componente emocional especial, pero hay que afrontarlo con la cabeza fría y la determinación de un equipo grande”, sostuvo el entrenador.

La expectativa por el debut de Bryan Reyna

La recuperación del plantel fortalece a Universitario, mientras la posible aparición de Bryan Reyna añade un factor de interés en el ataque crema. (Facebook / Universitario)

La pausa por la fecha FIFA ha servido para que Universitario recupere a varios de sus futbolistas y trabaje en mejorar aspectos tácticos que han sido motivo de análisis tras los últimos partidos. Entre las novedades destaca la posible inclusión de Bryan Reyna, extremo que llegó procedente de Belgrano y que podría tener su primer encuentro como titular ante su exequipo. Su presencia en la convocatoria añade atractivo al clásico y podría ser un factor desequilibrante en el ataque crema.

El director deportivo, Álvaro Barco, reafirmó la política de exigir resultados inmediatos. “La obligación de Universitario es ganar, sobre todo en un clásico y jugando en casa”, manifestó, destacando la importancia de aprovechar la localía ante Alianza Lima. El cuerpo técnico, por su parte, ha trabajado en corregir los detalles que han impedido sumar fuera del Monumental y apuesta por una versión más sólida y efectiva en el clásico.

El duelo ante Alianza Lima será el termómetro que medirá la capacidad de reacción del equipo tras una serie de resultados irregulares. La recuperación de piezas clave y la presión de la hinchada configuran un escenario de máxima exigencia, en el que solo la victoria permitirá a Universitario mantenerse con opciones en el Torneo Apertura.

El calendario inmediato y el peso institucional del clásico

El clásico ante Alianza Lima se presenta como un punto de quiebre para Universitario, en medio de un calendario exigente que incluye su debut en la Libertadores. (Facebook / Universitario)

La seguidilla de partidos importantes no da tregua para Universitario de Deportes. Apenas concluya el clásico, el equipo deberá centrar su atención en el debut en la CONMEBOL Libertadores, previsto para el 7 de abril frente a Deportes Tolima en Colombia. Este calendario apretado obliga al plantel a gestionar esfuerzos y enfocarse en cada compromiso con la máxima atención.

Javier Rabanal enfatizó la importancia de afrontar cada desafío con profesionalismo y autocrítica. “No estamos donde queremos, pero hay tiempo para corregir y volver a pelear arriba. El respaldo de la directiva y el compromiso de los jugadores son totales”, señaló el entrenador, quien ratificó su confianza en el grupo y en la posibilidad de revertir la situación.

El clásico frente a Alianza Lima, más allá de su peso simbólico, se presenta como una oportunidad inmejorable para que Universitario recupere la confianza y envíe un mensaje claro a sus competidores directos. La exigencia institucional y el respaldo de la hinchada marcan el pulso de una semana determinante en la temporada.