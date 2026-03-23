¿Javier Rabanal puede dejar Universitario tras presente irregular en Torneo Apertura? Los partidos que marcarían su continuidad en la ‘U’.

Universitario de Deportes sumó un empate sin goles frente a Comerciantes Unidos en Cutervo, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado dejó insatisfecha a la hinchada, que criticó abiertamente a Javier Rabanal por la falta de consistencia en el funcionamiento del equipo y porque quedó a cinco puntos del líder, Alianza Lima.

Las críticas de algunos sectores de la hinchada han sido directas, manifestando su deseo de que el técnico deje el cargo, aunque la postura de la directiva es otra. “Algunos hinchas no quieren que continúe Rabanal. Hay un respaldo en este momento de Álvaro Barco y Franco Velazco. Pero mi sensación es que el futuro de Rabanal se va a definir mucho con el clásico y con el partido de Copa, el 4 y el 7 de abril”, explicó Gustavo Peralta en el programa Al Límite.

El periodista deportivo dedujo que los partidos posteriores a la fecha FIFA de marzo podría condicionar el futuro del DT español: “No diría que solo el clásico porque el partido en Ibagué es tres días después. Entonces, tendrían que ser dos resultados positivos, por lo menos cuatro puntos”.

El clásico ante Alianza Lima en el estadio Monumental, fijado para el 4 de abril, es considerado un punto de inflexión para el equipo y para el estratega de 46 años. Tres días después, los ‘merengues’ visitarán a Deportes Tolima en Ibagué en su estreno en la Copa Libertadores. La expectativa entre los hinchas es alta, pero también lo es la presión por revertir la falta de eficacia ofensiva y sumar puntos que permitan sostener la confianza en el proceso.

El periodista deportivo analizó los encuentros que podrían ser claves para determinar el futuro del DT español en la 'U'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

¿Cómo quedó Universitario con el racismo en el estadio Monumental?

Universitario continúa bajo la lupa de las autoridades deportivas tras los incidentes de racismo registrados en el estadio Monumental. Para el clásico ante Alianza Lima, se vendieron 45 mil entradas, mientras persiste la incertidumbre sobre posibles sanciones a la tribuna sur. “¿Sanción a la tribuna sur? Se abrió el proceso. Hay citaciones ya dadas para los protagonistas de la situación. La ‘U’ tiene su defensa y cree que no va a pasar nada, pero vamos a ver. Está abierto el proceso disciplinario”, detalló Peralta.

El proceso disciplinario contempla la citación de varios protagonistas: “El 25 de este mes está citado el delegado del partido y también Michael Espinoza. Entiendo que también se van a citar los jugadores de UTC”, puntualizó.

Declaraciones de Javier Rabanal tras el Universitario vs Comerciantes Unidos

Tras el empate en Cutervo, Javier Rabanal ofreció una mirada autocrítica pero optimista respecto al rendimiento de Universitario. “Es verdad que nos está costando el gol, pero creo que generamos situaciones. El equipo está sólido defensivamente y eso es importante. Ahora nos toca pensar en lo que viene, tenemos una seguidilla de partidos que nos permitirá recuperar los puntos que hemos dejado en el camino de visita”, sostuvo.

Sobre el clásico y la Copa Libertadores, Rabanal fue enfático: “Se viene el clásico donde tenemos que dar un golpe sobre la mesa y, a partir de ahí, equilibrar un poco más las cosas. Estamos seguros de que la seguidilla de triunfos llegará”.

Universitario ganó dos, empató dos y perdió uno de sus últimos cinco partidos de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Rabanal Hernández reconoció el descontento de la hinchada, pero reiteró su confianza en el cuerpo técnico y los jugadores. “Entendemos el malestar del hincha, es normal en un club tan grande como Universitario, pero estamos convencidos del trabajo que se viene haciendo. Hay respaldo total al comando técnico y a los jugadores. Estamos a tiempo de corregir y pelear por el torneo, que es el objetivo principal”, dijo.

Por último, al referirse a Sekou Gassama, el nacido en Canarias señaló: “Sigue siendo parte del proyecto. Es un proceso de adaptación, no es fácil llegar a un fútbol con una geografía distinta. Está trabajando bien y cuando le toque jugar en esta seguidilla, demostrará por qué lo trajimos. Confiamos en su capacidad goleadora”.