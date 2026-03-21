Mariane Casas expone hostilidad por no incluir a Alianza Lima entre los clubes donde le gustaría continuar su carrera: “Esto es enfermedad”

Mariane Casas se despidió de Rebaza Acosta y dejó Perú mientras define su futuro. Crédito: Instagram maari caasas.

Rebaza Acosta potenció sus filas en su último mercado de fichajes con la incorporación de la brasileña Mariane Casas. La central llegó procedente del Castêlo da Maia GC de la Liga de Portugal. Pese a que el conjunto del Callao se quedó fuera de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, la deportista ha expresado su deseo de continuar en el torneo doméstico luego de confirmar que no continuará en Rebaza.

En una reciente entrevista con ‘La Cátedra Deportes’, ‘Mari’ Casas confesó la lista de clubes que más le simpatizaron en el torneo nacional: “Circolo es un club muy bueno; me gusta el técnico argentino Marcos Blanco. Me gusta la ‘U’ porque el hincha es muy buena también. De San Martín me gusta todo y Guilherme Schmitz también es muy bueno”.

Las declaraciones generaron malestar en un sector de la afición de Alianza Lima, que esperaba ver a la institución mencionada entre las preferencias de la central brasileña. El descontento se manifestó a través de comentarios en Facebook, los cuales fueron expuestos por la propia jugadora. Ante la escalada de las críticas, la deportista denunció haber recibido incluso mensajes hostiles en su cuenta personal de Instagram.

Pronunciamiento de Mariane Casas en su cuenta de Instagram. Crédito: Instagram maari caasas.

“Esto es enfermedad. Innumerables mensajes en mi Instagram, personas diciendo que soy mala en el voleibol porque no mencioné al equipo que deseaban. De hecho, necesito mejorar mucho, pero esto ya pasó los límites. Amo Perú y deseo volver allá”, lamentó Casas.

De momento, el futuro deportivo de ‘Mari’ es incierto. La voleibolista se despidió de Rebaza Acosta con un “hasta luego, Perú” y un carrete de imágenes de su estadía en el país desde septiembre del año pasado. En la citada entrevista, no descartó que escuchará ofertas para seguir en la Liga Peruana de Vóley.

‘Tato’ Rivero continuará al mando del equipo

Pese a no clasificar a los ‘play-offs’ en la presente temporada, el club Rebaza Acosta ya planifica su participación en la próxima campaña. La institución confirmó la renovación del técnico Carlos Rivero, quien en el programa ‘De Una’ reveló que ya se encuentra trabajando en la conformación del plantel.

Carlos 'Tato' Rivero reemplazó a Roy Mauricio en el banquillo de Rebaza Acosta.

“Seguimos en Rebaza y ya estamos evaluando las incorporaciones nacionales, definiendo renovaciones y analizando el cupo de extranjeras”, afirmó el estratega. Asimismo, 'Tato' subrayó su compromiso con el talento joven: “Mi política es dar oportunidad a las menores. En el club aún están en proceso de aprendizaje, pero esperamos que este año den el salto de promesas a realidades”.

Tras una temporada irregular en la que ganaron cinco de 20 encuentros, Rebaza logró asegurar su permanencia, pero el objetivo para el nuevo ciclo es superar lo realizado: “Esperamos que este año los resultados nos acompañen más que en el periodo anterior”, finalizó.

Liga Peruana de Vóley, en su etapa decisiva

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se disputarán este sábado 21 y domingo 22 de marzo, con cuatro choques que definirán a los equipos que avanzarán a semifinales. Los duelos tendrán lugar en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador. En algunos casos, las series podrían extenderse a partidos extra.

Programación de los cuartos de final vuelta:

Sábado 21 de marzo

Circolo Sportivo Italiano vs San Martín / 17:00 horas (Ida: 3-1 a favor de San Martín)

Regatas Lima vs Universitario / 19:00 horas (Ida: 3-1 a favor de Universitario)

Domingo 22 de marzo

Deportivo Géminis vs Atlético Atenea / 15:15 horas (Ida: 3-1 a favor de Géminis)

Deportivo Soan vs Alianza Lima / 17:00 horas (Ida: 3-0 a favor de Alianza Lima)

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.