Grosero error de Sporting Cristal provocó gol de Los Chankas: Paulo Autuori tuvo furiosa reacción por Liga 1 2026

Tras lo ocurrido, Jarlín Quintero solo tuvo que empujar la pelota para poner el 1-0 en Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

Un regalo de Leandro Sosa devino en la felicidad inicial de Los Chankas, en Andahuaylas, frente a Sporting Cristal por la octava fecha del Apertura 2026. Una entrega irresponsable, desprolija e innecesaria a campo propio ocasionó no solo la ira del entrenador Paulo Autuori, también la capitalización de un Jarlin Quintero que continúa convenciendo a base de astucia y anotaciones.

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