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Golazo de Miguel Araujo de ‘9’ en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

El zaguero peruano se ubicó como delantero centro para definir ante la ‘misilera’ con un certero remate tras un buen pivoteo de Irven Ávila

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Revive el emocionante momento en que Miguel Araujo anota el segundo gol para Sporting Cristal tras una gran asistencia de Irven Ávila. La jugada desata la euforia de los jugadores y la hinchada en las tribunas. Liga 1

Sporting Cristal se veía las caras en condición de local ante Sport Boys en el marco de la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, la contienda fue dividida para ambas escuadras, con chances en las dos áreas, aunque fueron los dueños de casa los que lograron abrir el marcador por intermedio de Maxloren Castro. Sin embargo, los ‘cerveceros’ no desistieron y, esta vez, extendieron la ventaja con el gol de Miguel Araujo tras un buen pivoteo de Irven Ávila.

Esta acción se realizó a los 49 minutos de la contienda. El elenco ‘bajopontino’ había salido jugando desde el fondo con su arquero Diego Enríquez, quien descargó con Cristiano da Silva. El lateral izquierdo se apoyó en Gabriel Santana, que de taco - y con ‘huacha’ incluida a Hernán Da Campo - tocó con Yoshimar Yotún. ‘Yoshi’ corrió a toda velocidad por el centro mientras iba rompiendo líneas, hasta descargar con Santana, que se abrió por el sector zurdo, pero su intento de centro rebotó en Emilio Saba para mandar el balón al tiro de esquina.

Yotún cobró el lanzamiento de córner, enviando la pelota al corazón del área. Luciano Nequecaur despejó con la cabeza, empero, el esférico le quedó a Santana, quien combinó con Santiago González y ejecutó un centro en primera que pasó de largo. El ‘Cholito’ Ávila leyó bien la jugada y pivoteó con la pierna izquierda para Miguel Araujo, que sacó un disparo de ‘tres dedos’ y, previo roce con el travesaño, convertir el segundo gol de Sporting Cristal.

Gol de '3 dedos' de
Gol de '3 dedos' de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Sport Boys. - captura: L1 MAX

Esta diana le sirvió de alivio para Sporting Cristal, que con el correr de los minutos, se fue adueñando del juego y no contó con mucha opresión por parte de Sport Boys, que apenas inquietó con una jugada originada por Carlos López, pero que se encontraba en fuera de juego y el gol de Luciano Nequecaur fue invalidado.

Goles de Miguel Araujo en Sporting Cristal

Miguel Araujo se sumó a Sporting Cristal a mediados del año pasado para reforzar una zona defensiva que se encontraba debilitada con las salidas de Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz y Franco Romero.

La ‘Muralla’ no tardó en hacerse con un espacio en el once titular y, no solo colaboró en la retaguardia junto a Luis Abram y Rafael Lutiger, sino también que se posicionó como un elemento clave en la ofensiva: en 16 partidos jugados el 2025, anotó dos goles: uno a Sport Boys y otro a Sport Huancayo.

El defensor peruano hizo su debut goleador con la camiseta 'celeste'. (GOLPERU)

Miguel Araujo y el motivo para fichar por Sporting Cristal en lugar de Alianza Lima

En el programa de YouTube, Hazme el Aguante, Miguel Araujo explicó el motivo por el cual decidió fichar por Sporting Cristal en lugar de Alianza Lima, club del cual es hincha. "Yo no quería saber nada del club (Portland Timbers) y necesitaba una ayuda para salir bien y encajar a mitad de año para poder jugar. Encima, la ‘green card’ me salió tardísimo y la cancelé a los dos días", mencionó.

Cuando pidió ayuda para quedar libre, el futbolista no encontró mucha predisposición por parte de la dirigencia ‘aliancista’, caso contrario con la ‘celeste’. “Por el lado de ellos (Alianza Lima) no veía avance, pero por el de Cristal sí. A la semana me lo resolvieron”.

Y por si fuera poco, Araujo reconoció que tiene una sola en mente con los ‘bajopontinos’: “Me siento muy feliz, la verdad. (El objetivo) con Cristal es salir campeón, me siento como si estuviera en debe de darle un campeonato”.

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