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Miguel Rondelli se muestra “conforme” con el rendimiento de Cusco FC pese al irregular inicio en Liga 1 a puertas del derbi ante Cienciano

El conjunto ‘dorado’ no ha sostenido el nivel que lo llevó a consagrarse como Perú 2 en el curso pasado. En la actual temporada, registra tres derrotas en seis encuentros y se ubica en la mitad de la tabla

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Miguel Rondelli lleva dos temporadas
Miguel Rondelli lleva dos temporadas al mando de Cusco FC. - Crédito: Difusión

Cusco FC afronta una temporada 2026 histórica, pues competirá por primera vez en la Copa Libertadores. El equipo que dirige Miguel Rondelli firmó un rendimiento superlativo en la temporada anterior. Sin embargo, en la actual no ha logrado exhibir su mejor estado de forma. Esta tesitura no le quita el sueño al entrenador argentino de 48 años, optimista de cara a lo que resta del curso.

De lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, la escuadra de la ‘Ciudad Imperial’ suma siete unidades en seis jornadas disputadas, producto de tres derrotas, un empate y dos victorias. “Hoy tenemos más herramientas para analizar los partidos”, sostuvo Rondelli en diálogo con ‘Entre Bolas’ en el predio de Cusco FC.

Acerca del desempeño de sus dirigidos, afirmó que de momento se encuentra “conforme”, pese a que el inicio en el torneo doméstico no ha dejado buenas sensaciones. En esa línea, reconoció que el equipo presenta falencias en la zona defensiva: “Creo que debemos ser más contundentes en el área rival y más sólidos en nuestra área”.

Los 'cremas' empataron 1-1 en Cusco, aunque vivieron polémica por penal de rival. (Video: L1MAX)

“No sirve ser fuertes adelante si nos llegan poco y nos convierten dos goles. Me preocuparía más un equipo que no genere”, concedió. Rondelli zanjó el tema y explicó que, por rendimiento, “deberíamos tener tres puntos más en la tabla”.

Nuevo derbi a la vista

Cusco FC tomó un respiro luego de imponerse ante Deportivo Garcilaso en el primer derbi de la temporada. En el ocaso del juego en el Estadio Garcilaso de la Vega, Marlon Ruidías le dio la victoria al equipo ‘dorado. El triunfo significó la segunda vez que el equipo sumaba de a tres en el año, ambas en la ‘Ciudad Imperial’.

Los dirigidos por Miguel Rondelli no se moverán de Cusco para la siguiente jornada del torneo, dado que protagonizarán un nuevo clásico de la ciudad ante Cienciano. El duelo ante el ‘papá’ se presenta como un serio desafío a causa de su reciente clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Cusco FC se medirá ante
Cusco FC se medirá ante Cienciano por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Cusco FC.

“Sabemos que enfrentamos a un rival que viene entonado, que viene de meterse a la fase de grupos de la Sudamericana y que eliminó a un equipo importante (Melgar). Tenemos que tomar recaudos, pero no podemos cambiar nuestra manera de jugar por enfrentar a uno u otro equipo. Debemos mantener nuestra forma de jugar y prestar atención a ciertos detalles”, sumó Rondelli.

El compromiso está pactado para el domingo 15 de marzo a las 18:00 horas de Perú sobre el césped del Estadio Garcilaso de la Vega. L1 Max posee los derechos exclusivos de transmisión de la Liga 1 2026 y emitirá en vivo este compromiso. La señal está disponible en las principales operadoras de televisión, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, entre otras. También ofrece la opción de ver el encuentro mediante la aplicación Liga 1 Play.

Doble competición en 2026

Cusco FC integra el Bombo 3 de la Copa Libertadores, por lo que evitará a Junior, U. Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido y La Guaira. Sin embargo, el club afrontará la doble competencia sin mostrar aún un rendimiento que permita dejar buenas sensaciones en ambos torneos.

Cusco FC, Sporting Cristal y
Cusco FC, Sporting Cristal y Universitario serán los equipos peruanos en la Copa Libertadores 2026. Composición: Infobae Perú.

En el sorteo, el equipo enfrentará a rivales de jerarquía. Del Bombo 1 destacan potencias como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors o Peñarol. En el Bombo 2 aparecen clubes como Corinthians, Estudiantes y Lanús, aunque evitará a Universitario por ser del mismo país. Finalmente, en el Bombo 4 figuran Barcelona SC, Tolima y DIM, además de cuadros argentinos y brasileños; de este grupo, el único rival descartado es Sporting Cristal.

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