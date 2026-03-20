Juan Pablo Varillas logró su mejor triunfo de la temporada ante Juan Carlos Prado para avanzar a los cuartos de final en Asunción

Juan Pablo Varillas, único peruano en competencia en el Challenger de Asunción. Crédito: Instagram Paraguay Open.

Juan Pablo Varillas (#290 ATP) firmó su actuación más sólida en lo que va del año tras superar un duro escollo en territorio paraguayo. El tenista nacional selló su clasificación a los cuartos de final del Challenger 75 Paraguay Open luego de vencer al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (#206 ATP). En un duelo que se extendió por dos horas y 11 minutos, el peruano mostró una notable capacidad de reacción para imponerse con parciales de 6-3, 4-6 y 6-3 sobre el polvo de ladrillo del Club Social Rakiura.

Este resultado representa un impulso anímico fundamental para Varillas, quien busca recuperar terreno en el ranking profesional tras un inicio de temporada complejo. A pesar de ceder el segundo set, la raqueta número tres del Perú mantuvo la calma y quebró el servicio de su rival en momentos críticos de la tercera manga. Con esta victoria, asegura puntos importantes (se ubica en el #280 del ranking virtual) para su ascenso en el escalafón mundial y se posiciona como el único representante del país con vida en el cuadro individual del certamen asunceno.

En la siguiente ronda, el desafío será mayor. Juan Pablo Varillas enfrentará al argentino Alex Barrena (#173 ATP), quien llega como la cuarta siembra del torneo. El tenista 'gaucho' de 23 años viene de eliminar al boliviano Murkel Dellien en un exigente partido de tres sets. Este compromiso marcará un hito estadístico, ya que es la primera vez que ambos deportistas se verán las caras en el circuito profesional.

Juan Pablo Varillas venció en tres sets al boliviano Juan Carlos Prado. Crédito: Tenis Al Máximo.

Juan Pablo Varillas vs Álex Barrena: partido por cuartos de final del Challenger de Asunción

El duelo entre Juan Pablo Varillas y Álex Barrena está pactado para el viernes 20 de marzo. Las acciones iniciarían a las 18:10 horas de Paraguay; es decir, desde las 16:10 horas en todo el territorio nacional. Este horario está sujeto a la duración de los encuentros previos en la cancha central del complejo Rakiura, por lo que los aficionados deben estar atentos al desarrollo de la jornada matutina.

La transmisión del cotejo sudamericano estará a cargo del portal Challenger TV. La web es de acceso gratuito para todos los partidos del circuito y se puede sintonizar desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. Asimismo, el portal Tenis al Máximo también emitirá el compromiso desde su página de YouTube, con comentarios especializados para el público peruano. Estas plataformas permitirán seguir cada punto del tenista nacional en su búsqueda por alcanzar las semifinales en tierras paraguayas y consolidar su regreso al triunfo.

Conner y Gonzalo, eliminados en octavos

La jornada en el Paraguay Open dejó un sabor agridulce para la delegación nacional. Mientras Varillas celebraba su pase de ronda, Gonzalo Bueno y Conner Huertas del Pino sufrieron derrotas que marcaron su salida del cuadro de singles. Bueno no pudo ante Gonzalo Midón y cayó con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-3. Por su parte, Conner Huertas terminó su participación individual luego de un doble 6-2 que le endilgó el brasileño Pedro Boscardin.

Gonzalo Bueno, #213 del ranking ATP, se instaló en los cuartos de final del Challenger de Santiago. Crédito: Benja Muñoz/Dove+ Man Care Challenger de Santiago.

De esta manera, Juan Pablo Varillas queda como el único tenista peruano en competencia dentro de la modalidad de individuales. Sin embargo, la actividad para el país no termina por completo fuera del cuadro principal. Los hermanos Arklon y Conner Huertas del Pino continúan en carrera en el cuadro de dobles. La dupla nacional mantiene un nivel alto de coordinación y ahora busca su acceso a las semifinales del torneo, con el objetivo de traer un título para el tenis peruano desde la capital paraguaya.