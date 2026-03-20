Campeón de Copa Libertadores con Nacional resta importancia a Universitario: “Perú está por debajo de Uruguay”

Daniel Enríquez manifestó que la 'U' no es el rival más fuerte del grupo B. Créditos: Pasión Tricolor / Youtube.

Universitario de Deportes conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 el jueves 19 de marzo. El equipo ‘crema’ quedó en el grupo B, junto a Nacional de Uruguay, Deportes Tolima de Colombia y Coquimbo Unido de Chile.

En ese marco, un referente de Nacional analizó el grupo que le tocó al conjunto uruguayo. Daniel Enríquez, campeón con el ‘bolso’ de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en 1988, se refirió a los rivales en el podcast ‘Pasión Tricolor’.

Enríquez minimizó a la ‘U’ y consideró que el rival más exigente será Deportes Tolima, argumentando que el fútbol colombiano presenta mayor dificultad, especialmente cuando se juega en su territorio. Además, destacó que el equipo colombiano cuenta con la ventaja de la altura.

“Me parece bien. Tiene mucha complicación. Tolima quizás sea el más complicado porque hay que viajar a Colombia y el fútbol colombiano es bueno. Los equipos de Colombia son intensos y tienen buen nivel”, afirmó.

El exjugador aclaró que no conoce en detalle la actualidad de Deportes Tolima, Coquimbo Unido y Universitario, aunque realizó un análisis sobre el nivel de las ligas en que participan. Ubicó al campeonato peruano por debajo del chileno, colombiano y uruguayo.

“No conozco mucho a estos rivales. Son destinos accesibles para llegar y no tienen el fútbol más pesado de todos. No son ligas como la argentina o la brasileña. La liga de Colombia es rápida y ha mejorado mucho. La chilena y la peruana están por debajo; la peruana está más abajo que la chilena, y Perú está por debajo de Uruguay”, concluyó.

Campeón de Copa Libertadores con Nacional resta importancia a Universitario tras coincidir en el mismo grupo.

Calendario de Universitario en Copa Libertadores

Aunque aún no se ha confirmado la programación oficial de los partidos de la fase de grupos, ya se conoce el orden del calendario de Universitario en esta instancia. El equipo dirigido por Javier Rabanal iniciará su participación como visitante frente a Deportes Tolima en Ibagué y finalizará la etapa en Lima, donde recibirá al conjunto colombiano en el estadio Monumental de Ate.

- Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario (visitante)

- Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido (local)

- Fecha 3: Universitario vs Nacional (local)

- Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario (visitante)

- Fecha 5: Nacional vs Universitario (local)

- Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima (local)

Tolima se medirá ante Nacional de Montevideo, Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, en uno de los grupos más parejos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Copa Libertadores/Instagram

¿Cómo le fue a la ‘U’ enfrentando a Nacional de Uruguay?

Universitario y Nacional de Uruguay se han enfrentado en tres ediciones de la Copa Libertadores, dos de ellas en semifinales, en 1971 y 1972.

El primer duelo ocurrió en la edición de 1971. Tras liderar su grupo y dejar fuera a Rosario Central, Boca Juniors y Sporting Cristal, la ‘U’ compartió grupo de semifinales con el ‘bolso’ y Palmeiras.

En esa instancia, Universitario perdió su invicto, finalizó último en su grupo y no logró avanzar. Igualó sin goles ante Nacional en condición de local y luego cayó 3-0 en Montevideo. El club uruguayo terminó primero y más tarde se consagró campeón tras derrotar a Estudiantes de La Plata.

En 1972, el equipo peruano volvió a superar la primera ronda tras vencer a Universidad de Chile, Alianza Lima y Unión San Felipe. En semifinales, el sorteo lo emparejó nuevamente con el ‘tricolor’ y también con Peñarol.

En esa ocasión, Universitario venció 3-0 a Nacional y sumó dos empates en Uruguay. Avanzó a la final por diferencia de gol, aunque no logró el título tras perder 2-1 ante Independiente en Avellaneda.

Universitario goleó 3-0 a Nacional en la Copa Libertadores 1972.

El último cruce entre ambos equipos fue en la Libertadores 2003. El conjunto ‘crema’ cayó 2-0 en Montevideo y luego empató 2-2 en Lima, quedando eliminado en la fase de grupos, por detrás de Racing Club y el propio cuadro uruguayo.