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Renzo Garcés fue desconvocado de la selección peruana por lesión y no estará para los amistosos ante Senegal y Honduras

El defensa central quedó desafectado del equipo por una dolencia. Se perderá la gira europea, donde Mano Menezes hará su debut como técnico de la ‘blanquirroja’. Conoce todos los detalles

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Renzo Garcés quedó fuera de
Renzo Garcés quedó fuera de la selección peruana por lesión: no estará en amistosos de Europa - Crédito: FPF.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este miércoles 18 de marzo la desconvocatoria de Renzo Garcés de la selección nacional debido a una lesión de pubalgia. El defensor, actualmente en las filas de Alianza Lima, no formará parte de la gira europea en la que la selección enfrentará a Senegal y Honduras como parte de los amistosos programados para la fecha FIFA de marzo.

La FPF, mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, precisó: “La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Renzo Garcés, tras el informe médico enviado por su club, Alianza Lima, y luego de la evaluación realizada por el cuerpo médico de la ‘bicolor’, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la presente convocatoria para los amistosos internacionales que se disputarán en París y Madrid ante las selecciones de Senegal y Honduras”.

La decisión se tomó tras recibir el informe médico de Alianza Lima que confirmó la pubalgia, una dolencia que requiere recuperación y que impide al futbolista participar tanto en los compromisos internacionales como en los próximos encuentros de su club. Hasta el momento, la Federación no ha informado si se convocará a un reemplazo para Garcés o si la lista definitiva para los amistosos se mantendrá en 24 jugadores.

Renzo Garcés fue desconvocado de
Renzo Garcés fue desconvocado de la selección peruana por lesión - Crédito: FPF.

Amistosos de la selección peruana en Europa

La selección peruana, bajo la conducción de Menezes, inicia su ciclo con dos partidos de preparación en Europa. El primero será ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas de Perú, en el Estadio de Francia, en París. Cuatro días después, el martes 31 de marzo, enfrentará a Honduras desde las 14:00 horas de Perú en el Estadio Municipal de Butarque, ubicado en Madrid, España. Estos encuentros son vistos como una oportunidad clave para que el nuevo comando técnico observe a los convocados y defina su esquema de juego de cara a las próximas competencias oficiales.

La baja de Garcés representa un contratiempo para el cuerpo técnico, ya que el defensor venía mostrando regularidad en Alianza Lima y figuraba como una de las alternativas principales para la zaga central.

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