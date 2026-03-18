Felipe Chávez reveló que pidió no ser convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras: “Mi enfoque está puesto en mi club”

Felipe Chávez hizo su primera aparición con Perú a los 18 años. - Crédito: FPF

El inicio de la nueva etapa de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes ha estado marcado por la expectativa y la sorpresa ante las ausencias de varios nombres habituales en la lista de convocados para los amistosos con Senegal y Honduras en Europa. Entre los jugadores que no figuran en esta primera nómina destacan Felipe Chávez y Piero Quispe, dos futbolistas que formaron parte del recambio generacional y que, en el caso de Chávez, milita actualmente en el FC Colonia de Alemania.

Ante las especulaciones sobre su ausencia, el jugador de 18 años decidió pronunciarse públicamente para explicar el motivo de su no convocatoria. El mediocampista expresó: “Aunque es un gran honor y un enorme reconocimiento a mi rendimiento deportivo, he tomado la decisión consciente de no participar en los partidos de la Selección”.

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)

Chávez detalló que su prioridad actual es contribuir plenamente con su club en Alemania. “Mi enfoque está puesto, de forma muy clara, en apoyar a mi club y al equipo de la mejor manera posible durante esta difícil etapa de la temporada. Por lo tanto, aprovecharé este parón de selecciones para seguir trabajando, ganarme un puesto y apoyar al máximo al FC Colonia en nuestra gran misión: salvar la categoría”.

Esta declaración despeja las dudas sobre una posible exclusión por decisión técnica, dejando claro que su ausencia se debe a una determinación personal en favor de su proceso de adaptación y consolidación en el fútbol alemán.

La desconcertante situación de Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana.

Nuevo inicio de la selección bajo el mando de Mano Menezes

La lista de Mano Menezes incluye a jugadores como Yoshimar Yotún y André Carrillo, pero deja fuera a varios referentes y a jóvenes en proyección. El técnico brasileño ha subrayado la importancia de que más clubes estén representados y de preparar un equipo con vistas al próximo ciclo mundialista.

Los próximos amistosos ante Senegal y Honduras, fijados para el 28 y 31 de marzo respectivamente, serán la primera prueba de la nueva era. En este escenario, la ausencia de Chávez y otros jugadores clave será uno de los temas de análisis, mientras la selección busca consolidar su identidad y resultados.

Para quienes se preguntan por qué no está Felipe Chávez en la convocatoria de Perú, la respuesta es que el propio jugador optó por no participar en esta fecha FIFA para enfocarse en su club y aprovechar el receso internacional con miras a fortalecer su rendimiento y asegurar la permanencia de su equipo en Alemania.

El DT brasileño se pronunció por la presencia de algunos referentes a la selección peruana para los amistosos con Senegal y Honduras. (Video: Bicolor )

Lista de convocados de Perú

- Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

- Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

- Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

- Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

El posible once de Mano Menezes en su debut como DT de la selección peruana. Crédito: FPF.