Renzo Garcés quedó fuera del Alianza Lima vs Juan Pablo II por lesión: este jugador lo reemplazaría en la defensa

Renzo Garcés sufrió lesión con Alianza Lima y no estará ante Juan Pablo II. Además, peligra su presencia en la selección peruana - Crédito: Liga 1.

El entrenador Pablo Guede enfrenta una situación inesperada tras la confirmación de la lesión de Renzo Garcés, quien no podrá participar en el próximo partido de Alianza Lima por una pubalgia diagnosticada recientemente. Esta baja, confirmada por el cuerpo técnico, obliga a reconfigurar la defensa blanquiazul y deja en suspenso la convocatoria del jugador a la selección nacional para los próximos duelos internacionales.

Según Hablemos de MAX, Garcés no completó los entrenamientos grupales y su recuperación demandará un periodo aún indeterminado. La decisión sobre quién ocupará su puesto en ambos equipos se encuentra bajo evaluación a pocas horas del enfrentamiento programado en el Estadio Alejandro Villanueva.

La ausencia de Garcés obliga a Pablo Guede a buscar variantes para el choque ante Juan Pablo II, previsto para este sábado en el recinto de La Victoria. Hasta el momento, más de 24.000 entradas se han vendido para este encuentro, que se perfila como uno de los de mayor convocatoria en el Torneo Apertura 2026.

La expectativa crece entre los aficionados, mientras las zonas preferenciales del estadio siguen siendo las más solicitadas y los precios oficiales se sitúan entre S/ 399,90 en Experiencia Matchday y S/ 39,90 en la zona Oriente para personas con discapacidad.

Guede define la nueva defensa de Alianza Lima tras la baja de Garcés

La lesión de Renzo Garcés obliga a Pablo Guede a rearmar la defensa de Alianza Lima, con Marco Huamán como apuesta en la zaga. (Facebook / Club Alianza Lima)

La lesión del central titular obliga a Alianza Lima a reorganizar su línea defensiva, pieza clave en el esquema de Guede. Aunque la primera opción apuntaba a Gianfranco Chávez, el técnico argentino optó por Marco Huamán como compañero del uruguayo Mateo Antoni en la zaga, según la periodista Ana Lucía Rodríguez de Hablemos de MAX.

Huamán, habitual lateral izquierdo y recientemente reincorporado tras su paso por Cienciano, sumaría su primera titularidad en la posición de central, lo que marca un giro en la estrategia habitual del equipo. Completarán la defensa Luis Advíncula por la banda derecha y Carbajal por la izquierda, en una alineación poco frecuente para el cuadro blanquiazul.

El regreso de Huamán, de 23 años, responde no solo a la urgencia generada por la lesión de Garcés, sino también a la necesidad de dar continuidad a un jugador cuyo valor de mercado, según Transfermarkt, alcanza actualmente los 400.000 euros, cifra cercana a su máximo histórico. Esta decisión técnica representa una apuesta por mantener el liderazgo en el torneo, en un escenario con alta presencia de público.

La ausencia de Garcés en la selección peruana

La baja de Renzo Garcés obliga a la Selección Peruana a evaluar alternativas para los amistosos ante Senegal y Honduras. (Facebook / Club Alianza Lima)

La baja de Garcés no solo modifica el once inicial de Alianza Lima, sino que también afecta la planificación de la selección peruana para los amistosos internacionales de marzo. El defensor era considerado para la gira europea, donde el equipo enfrentará a Senegal y Honduras, pero la pubalgia detectada lo aleja temporalmente de la lista.

El seleccionador nacional, Mano Menezes, aún no oficializa la baja del zaguero ni el nombre de su posible reemplazo en la convocatoria. Según informaron desde Hablemos de MAX, el diagnóstico actual dificulta su participación y el cuerpo técnico evalúa alternativas para cubrir la vacante en la línea defensiva de la Blanquirroja.

Está previsto que Garcés inicie un proceso de recuperación enfocado en lograr su regreso para el clásico ante Universitario de Deportes, programado para abril, tras la pausa por la fecha FIFA. La incertidumbre sobre su evolución mantiene alerta tanto al comando técnico de Alianza Lima como al de la selección nacional.

Expectativa en Matute

Con más de 24 mil entradas vendidas, el choque entre Alianza Lima y Juan Pablo II se jugará en un clima de alta expectativa. (Facebook / Club Alianza Lima)

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II genera alta expectativa entre la hinchada, animada por la posibilidad de un nuevo lleno en el Estadio Alejandro Villanueva. Las cifras de venta de entradas, proporcionadas por Infobae Perú, confirman el interés del público por acompañar al equipo durante una etapa clave del Torneo Apertura.

La ausencia de Garcés, considerado uno de los pilares defensivos del club, añade un elemento de incertidumbre sobre el rendimiento del equipo en un partido determinante para sostener el liderato. La decisión de incorporar a Marco Huamán en la zaga central será puesta a prueba ante un rival que busca sorprender y sumar puntos en un escenario exigente.

Hasta el cierre de la información, ni Pablo Guede ni Mano Menezes han anunciado oficialmente los nombres de los reemplazantes definitivos, tanto en el club victoriano como en la selección peruana. Las próximas horas serán clave para definir las alineaciones y ajustar la estrategia ante la ausencia de uno de los referentes defensivos del fútbol nacional.