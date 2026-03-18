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La verdad detrás de la cláusula que permite a Pablo Guede irse gratis de Alianza Lima a San Lorenzo

El técnico argentino es uno de los candidatos para tomar el banquillo de los ‘cuervos’. Esto es lo que se sabe sobre su posible salida de Matute

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Se habló de una salida gratis del argentino a San Lorenzo. Créditos: Linkeados / Youtube.

En las últimas horas circuló la versión de que Pablo Guede podría dejar Alianza Lima, ya que es uno de los principales candidatos para asumir como entrenador de San Lorenzo. Medios argentinos informaron sobre una posible salida del técnico de 51 años del club peruano, señalando la existencia de una cláusula que le permitiría marcharse sin costo si recibía una oferta del club argentino.

El periodista deportivo José Varela desmintió este rumor en la reciente edición de su programa Linkeados. “Vamos a decirlo por partes. Primero, vamos a señalar su situación contractual, porque se ha dicho que en caso lo llame San Lorenzo, han indicado que en el contrato de Alianza Lima con Pablo Guede hay una cláusula que, si lo llama San Lorenzo, se va gratis. Eso es falso. No es así”.

Varela precisó que esa condición solo figuró en contratos anteriores del entrenador. “La única vez que Pablo Guede colocó esa cláusula para irse gratis, no solo a San Lorenzo, también a Argentinos y a Málaga, fue cuando estaba en Palestino, cuando dirigió en Chile. Esa fue la única vez que Guede puso esa cláusula en su contrato. De hecho, estuvo en Palestino y luego fue a San Lorenzo. Eso está registrado y certificado”.

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La verdad detrás de la cláusula que permite a Pablo Guede irse gratis de Alianza Lima a San Lorenzo.

La verdadera cláusula de Guede

Para que Pablo Guede pueda incorporarse a otro club, la institución interesada deberá abonar una suma económica a Alianza Lima, tal como lo establece su contrato. “Hay una cláusula de rescisión. Si algún club lo quiere, tendrá que pagar un monto económico para liberarlo. Gratis no se va”.

La misma disposición aplica si Alianza decide finalizar el vínculo con Guede por resultados deportivos. “Si lo echan, es lo mismo, es viceversa. El entrenador recibe un pago por parte de Alianza Lima. Ese es el marco correcto”, explicó el periodista José Varela.

¿Hubo contacto de San Lorenzo con Guede?

Hasta el momento, Pablo Guede no ha recibido ningún contacto por parte de San Lorenzo, ni él ni su representante. El entrenador argentino permanece conforme en Alianza Lima y mantiene el foco en los objetivos deportivos establecidos para la temporada.

“San Lorenzo no se ha acercado a Pablo Guede ni a su representante. Eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Por lo tanto, Pablo Guede está enfocado y está bien en Alianza Lima. Él y su cuerpo técnico están contentos en Perú, enfocados en lo que viene. Además, lo que sé es que Pablo Guede no es un técnico barato para cualquier club. Está bien considerado en Alianza Lima. Esa es la situación del entrenador argentino”, afirmó José Varela.

El periodista deportivo habló del futuro del técnico argentino tras la puja del club de Almagro. (Video: Madrugol)

Alianza Lima vs Juan Pablo II: programación del partido

Guede y su cuerpo técnico preparan el próximo encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura. Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II el sábado 21 de marzo a las 18:30 (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el distrito de La Victoria.

El rival de turno llega tras perder 3-2 ante Los Chankas, resultado que podría favorecer a Alianza en la búsqueda de los tres puntos, con el objetivo de mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Los ‘blanquiazules’ igualan en puntaje con el equipo de Andahuaylas.

El partido se transmitirá por la señal de L1 Max, disponible en las principales teleoperadoras como Movistar, Claro, Win, DirecTV y Best Cable, entre otras. Además, la plataforma Liga 1 Play ofrecerá el encuentro para todos los aficionados.

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