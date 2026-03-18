Alianza Lima vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Alianza Lima)

La octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se juega este fin de semana y trae enfrentamientos clave que pueden modificar las posiciones en la tabla. Los partidos programados tienen el potencial de influir tanto en la pelea por el campeonato como en la batalla por salir de la zona de descenso, lo que genera expectativa entre los hinchas y obliga a los equipos a ajustar sus estrategias para alcanzar sus metas.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El partido entre los ‘blanquiazules’ y el conjunto de Chongoyape se disputará el sábado 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El inicio está previsto para las 18:30 en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami, el horario será a las 19:30, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 20:30, facilitando que aficionados de diferentes países puedan disfrutar del partido en sus zonas horarias.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

Canal TV para ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II será transmitido por L1 Max, canal especializado en fútbol peruano disponible en plataformas como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV. De este modo, los aficionados pueden elegir su servicio de televisión por suscripción favorito para ver el encuentro.

Quienes prefieran dispositivos electrónicos tienen la opción de seguir el partido a través de la app Liga 1 Play, accesible tanto desde celulares como computadoras. Los usuarios de Movistar también cuentan con Movistar Play para ver la transmisión en cualquier dispositivo compatible.

Además, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital con análisis previo, actualizaciones minuto a minuto y los momentos más relevantes del partido, permitiendo a los hinchas mantenerse informados en tiempo real incluso si no tienen acceso a la transmisión televisiva.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Juan Pablo II al partido?

Alianza Lima dejó escapar dos puntos en su visita a Cusco y ahora comparte el primer lugar del Torneo Apertura con Chankas. El equipo necesita vencer a Juan Pablo II para mantenerse como líder antes del esperado clásico frente a Universitario, que se jugará después de la fecha FIFA. El empate 1-1 ante Deportivo Garcilaso significó perder el liderato exclusivo, aunque los blanquiazules continúan invictos tras siete jornadas.

El equipo de Pablo Guede rescató un punto de Cusco y se mantiene líder del campeonato - Crédito: L1MAX.

Por su parte, Juan Pablo II acumuló tres victorias consecutivas antes de caer 3-2 ante Chankas CYC en su propia cancha. Paolo Guerrero no pudo marcar en Cusco, pero sigue siendo la principal carta de ataque de Alianza Lima y buscará reencontrarse con el gol en Matute. Jairo Vélez, recientemente convocado a la selección, pretende consolidar su buen momento con una actuación relevante.

En el conjunto rival, Maximiliano Juambeltz destaca como máximo goleador con cuatro tantos y aspira a volver a anotar frente a Alianza Lima, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Juan Pablo II FC enfrentarán a Cusco FC en el Estadio C.D. Juan Pablo II por la fecha 5 de la Liga 1 (Liga 1)

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para el duelo en Matute, los hinchas de Alianza Lima pueden ingresar al portal de Joinnus para asegurar su asiento.

- Sur: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Norte: S/. 27.90 soles (AGOTADO)

- Oriente CONADIS: S/. 39.90 soles

- Oriente: S/. 79.90 soles

- Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 79.90 soles (AGOTADO)

- Occidente Lateral: S/. 139.90 soles

- Occidente Central: S/. 179.90 soles (AGOTADO)

- Palco: S/. 219.90 soles (AGOTADO)

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