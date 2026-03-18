¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025 tras victoria ante Deportivo Soan?

Alianza Lima definirá su futuro en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ están a un paso de clasificar a las semifinales tras celebrar un triunfazo por 3-0 frente a Deportivo Soan con parciales de 25-17, 26-24, y 25-20 en el choque de ida de los cuartos de final de la competencia.

La vuelta será este domingo 22 de marzo y el equipo de Facundo Morando llegará con una ventaja importante que deberá prevalecer para manterse en carrera rumbo al título nacional.

Los resultados que necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales

Las ‘blanquiazules’ tienen la primera opción para sellar su pase a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La victoria contra Deportivo Soan en el primer choque inclinó la balanza a favor de Alianza Lima. Conoce los escenarios posibles:

- Si Alianza Lima le gana a Deportivo Soan: este resultado le dará de manera inmediata la clasificación a las ‘íntimas’ a las semifinales y deberá esperar a su rival que saldrá de la llave entre Deportivo Géminis vs Atlético Atenea.

- Si Alianza Lima pierde con Deportivo Soan: este escenario alargará la definición de la serie porque marcará un empate que provocará un ‘extra game’. Es decir, un tercer duelo que determinará al ganador del cruce.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo de vuelta

El segundo enfrentamiento entre Alianza Lima y Deportivo Soan en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya tiene fecha y escenario definidos. El partido se desarrollará el domingo 22 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, marcando el inicio de la serie para ambos equipos. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami deberán conectarse a las 18:00. En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el partido comenzará a las 19:00.

Los seguidores del vóley tendrán varias alternativas para no perderse ningún detalle del encuentro. Latina Televisión será la encargada de transmitir el duelo por señal abierta a través del canal 2, además de ofrecer cobertura en su sitio web y su aplicación móvil. Por su parte, la Federación Peruana de Vóley retransmitirá el partido en directo desde su página oficial, lo que permitirá el acceso a quienes prefieran plataformas digitales.

La Liga Peruana de Vóley también facilitará la visualización a través de su cuenta de Facebook, sumando otra opción para los aficionados. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral con análisis previo, seguimiento minuto a minuto y las declaraciones más relevantes de la jornada.

Liga Peruana de Vóley continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: FPV

Así se jugarán los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 21 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de marzo

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Soan vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.