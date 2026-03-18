Perú Deportes

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025 tras victoria ante Deportivo Soan?

Las ‘blanquiazules’ definirán su pase a la siguiente etapa de la competencia este domingo 22 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes. Conoce los escenarios que enfrentará el equipo de Facundo Morando

Guardar
¿Qué necesita Alianza Lima para
¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025 tras victoria ante Deportivo Soan?

Alianza Lima definirá su futuro en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ están a un paso de clasificar a las semifinales tras celebrar un triunfazo por 3-0 frente a Deportivo Soan con parciales de 25-17, 26-24, y 25-20 en el choque de ida de los cuartos de final de la competencia.

La vuelta será este domingo 22 de marzo y el equipo de Facundo Morando llegará con una ventaja importante que deberá prevalecer para manterse en carrera rumbo al título nacional.

Los resultados que necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales

Las ‘blanquiazules’ tienen la primera opción para sellar su pase a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La victoria contra Deportivo Soan en el primer choque inclinó la balanza a favor de Alianza Lima. Conoce los escenarios posibles:

- Si Alianza Lima le gana a Deportivo Soan: este resultado le dará de manera inmediata la clasificación a las ‘íntimas’ a las semifinales y deberá esperar a su rival que saldrá de la llave entre Deportivo Géminis vs Atlético Atenea.

- Si Alianza Lima pierde con Deportivo Soan: este escenario alargará la definición de la serie porque marcará un empate que provocará un ‘extra game’. Es decir, un tercer duelo que determinará al ganador del cruce.

Un final de set electrizante en la Liga Peruana de Vóley. Justo cuando los narradores cantan el punto final para Alianza Lima, el entrenador de Deportivo Soan pide el 'Desafío' por un presunto toque de red. La tecnología tiene la última palabra. - Latina Noticias

Alianza Lima vs Deportivo Soan: día, hora y canal TV del duelo de vuelta

El segundo enfrentamiento entre Alianza Lima y Deportivo Soan en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya tiene fecha y escenario definidos. El partido se desarrollará el domingo 22 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, marcando el inicio de la serie para ambos equipos. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami deberán conectarse a las 18:00. En Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el partido comenzará a las 19:00.

Los seguidores del vóley tendrán varias alternativas para no perderse ningún detalle del encuentro. Latina Televisión será la encargada de transmitir el duelo por señal abierta a través del canal 2, además de ofrecer cobertura en su sitio web y su aplicación móvil. Por su parte, la Federación Peruana de Vóley retransmitirá el partido en directo desde su página oficial, lo que permitirá el acceso a quienes prefieran plataformas digitales.

La Liga Peruana de Vóley también facilitará la visualización a través de su cuenta de Facebook, sumando otra opción para los aficionados. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral con análisis previo, seguimiento minuto a minuto y las declaraciones más relevantes de la jornada.

Liga Peruana de Vóley continúa
Liga Peruana de Vóley continúa en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Crédito: FPV

Así se jugarán los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 21 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de marzo

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Soan vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de los cuartos de
Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyDeportivo SoanLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

‘Nacho’ se estrenará en el cuadro principal de la competencia ante el tenista bosnio. Si consigue la victoria, enfrentará a Jannik Sinner (#2 ATP)

Ignacio Buse vs Damir Džumhur:

Perú vs Senegal: día, hora y canal TV del debut de Mano Menezes con la ‘bicolor’ en fecha FIFA

El equipo nacional inicia su preparación rumbo al Mundial 2030 y tendrá como primer rival a una de las selecciones más destacadas de África.Conoce todos los detalles

Perú vs Senegal: día, hora

Mauro Cantoro aseguró que Universitario tiene que recibir drástica sanción tras racismo en estadio Monumental: “Que jueguen sin público”

El exfutbolista se pronunció por el informe arbitral de Michael Espinoza sobre los gestos discriminatorios contra el arquero de UTC, Ángelo Campos

Mauro Cantoro aseguró que Universitario

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026: detalles el evento en Conmebol

Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC conocerán a sus rivales en la etapa de grupos del torneo internacional. Además, Cienciano y Alianza Atlético harán lo mismo en la Sudamericana. Conoce los horarios

A qué hora es el

“No bastardeo mi profesión”, la dura confesión de Ángel Comizzo sobre la posibilidad que tuvo para dirigir a la selección peruana

El exDT de Atlético Grau reveló que tuvo la oportunidad de ponerse el buzo de la ‘bicolor’ tras la salida de Jorge Fossati, pero lo rechazó por firme motivo. También habló de su relación con Jean Ferrari

“No bastardeo mi profesión”, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Arroyo jura a la

Luis Arroyo jura a la PCM en reemplazo de Denisse Miralles, ¿quién es el nuevo premier de José María Balcázar?

Todo lo que se sabe del Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que deberá exponer cada candidato

Congreso aprueba bono mensual vitalicio de 1.130 soles a veteranos de la lucha contra el terrorismo

¿Por qué el muro de José Antonio Kast en la frontera con Perú podría reactivar una disputa en La Haya?

Fiscales contra crimen organizado y anticorrupción rechazan proyecto de ley orgánica de Ministerio Público de Tomás Gálvez

ENTRETENIMIENTO

Francho Sierralta cierra sus redes

Francho Sierralta cierra sus redes sociales tras ser captado en ampay con Said Palao y Mario Irivarren

Polémica en La Granja VIP tras la filtración del ampay de Mario Irivarren y Said Palao: Gabriela Herrera y Diego Chavarri comparten el ‘chisme’

Onelia Molina confirma ruptura con Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “Las explicaciones sobran”

Hermano de Onelia Molina la defiende tras polémico ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Nunca te voy a dejar sola”

Christian Domínguez y Karla Tarazona son acusados de filtrar información de su hija a Norka Ascue y muestran fuerte audio: “Sácale su m….”

DEPORTES

Perú vs Senegal: día, hora

Perú vs Senegal: día, hora y canal TV del debut de Mano Menezes con la ‘bicolor’ en fecha FIFA

Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

Mauro Cantoro aseguró que Universitario tiene que recibir drástica sanción tras racismo en estadio Monumental: “Que jueguen sin público”

A qué hora es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026: detalles el evento en Conmebol

Alianza Lima reveló si presentó reclamo y cuestionó el cambio de reglamento por acto de racismo: “Que la cancha esté pareja para todos”