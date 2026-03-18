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Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del ATP Masters 1000 de Miami

‘Nacho’ se estrenará en el cuadro principal de la competencia ante el tenista bosnio. Si consigue la victoria, enfrentará a Jannik Sinner (#2 ATP)

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Ignacio Buse vs Damir Džumhur:
Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del Miami Open 2026.

Ignacio Buse continúa avanzando en su carrera y suma un nuevo logro al clasificar al cuadro principal de un Masters 1000 por primera vez a los 21 años. El tenista peruano disputará el Miami Open en la edición 2026.

Programación del Ignacio Buse vs Damir Džumhur

Ignacio Buse debutará en un Masters 1000 el jueves 19 de marzo enfrentando a Damir Džumhur en la primera ronda del Miami Open 2026. El partido está programado para las 10:00 a.m. (hora de Perú) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

En otros países, el partido iniciará a las 9:00 a.m. en México; a las 10:00 a.m. en Colombia, Estados Unidos y Ecuador; a las 11:00 a.m. en Bolivia y Venezuela; y a las 12:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

Dónde ver Ignacio Buse vs Damir Džumhur: partido por Miami Open

El encuentro entre Ignacio Buse y Damir Džumhur se podrá ver a través de Disney Plus, plataforma de streaming que ofrece opciones de suscripción mensual y anual para acceder a su contenido deportivo en vivo y bajo demanda.

Infobae Perú brindará una cobertura completa del debut de ‘Nacho’ en el Masters 1000, con el seguimiento punto a punto, declaraciones y todos los detalles del partido disponibles en su sitio web.

Miami Open 2026 será transmitido
Miami Open 2026 será transmitido por ESPN y Disney Plus.

¿Cómo llega Ignacio Buse y Damir Džumhur?

Ignacio Buse aseguró este martes 17 de marzo su lugar en el cuadro principal del Miami Open tras vencer en la ronda final de la clasificación al hongkonés Coleman Wong. El encuentro se disputó en la cancha 3 del Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida, representando el último obstáculo para que el peruano haga su debut en un Masters 1000.

Buse ganó el primer set por 6-2, perdió el segundo por 6-3 y, con el marcador igualado, el partido se definió en el tercer set. Apoyado por numerosos hinchas peruanos presentes en el estadio, ‘Nacho’ recuperó la iniciativa y cerró el encuentro con un 6-3 en el set final, logrando una victoria clave en el torneo.

Previo a este partido, el peruano había superado en tres sets al tunecino Moez Echargui, con parciales de 6-3, 6-7(4) y 6-4, en un duelo de clasificación que duró 2 horas y 46 minutos. Con este triunfo, Buse sumó 10 puntos ATP y un premio de 14.130 dólares, situándose en el puesto 59 del ranking en vivo.

El peruano se enfrentará a Damir Džumhur en primera ronda. Créditos: Tenis al Máximo / X.

Damir Džumhur llega a este encuentro tras encadenar tres derrotas consecutivas en torneos internacionales. En el ATP Indian Wells perdió ante Jacob Fearnley, en el ATP Acapulco fue superado por Gael Monfils y en el ATP Rio Open cayó frente a Jaime Faria.

A pesar de su racha negativa, el tenista bosnio es un oponente de cuidado por su experiencia en torneos de alto nivel. En el Miami Open 2016 alcanzó la tercera ronda, uno de los mejores resultados de su carrera en Masters 1000. Además, en el Cincinnati Masters 2025, ofreció una destacada actuación ante Carlos Alcaraz, uno de los principales referentes del circuito.

El bosnio Damir Dzumhur se
El bosnio Damir Dzumhur se batió a duelo con Carlos Alcaraz en un Masters 1000.

El ganador enfrentará a Jannik Sinner

Quien resulte ganador del enfrentamiento entre Ignacio Buse y Damir Džumhur tendrá como próximo rival al número 2 del ranking ATP, Jannik Sinner. El tenista italiano parte como claro favorito para avanzar de ronda en el Masters 1000 y supone un desafío de alto nivel para cualquiera de los dos contendientes.

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