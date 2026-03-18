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Damir Džumhur, un veterano de mil batallas y el primer gran examen de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Miami 2026

El tenista bosnio, ex número 23 del mundo, destaca por su agilidad y contragolpe, cualidades que pondrán a prueba la madurez del joven peruano en su debut absoluto en un cuadro principal de Masters 1000

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Damir Dzumhur e Ignacio Buse
Damir Dzumhur e Ignacio Buse se miden en la primera ronda del Masters 1000 de Miami. Crédito: IPD.

El sorteo del Miami Open 2026 ha deparado un reto mayúsculo para Ignacio Buse. El peruano, quien atraviesa el mejor momento de su corta carrera tras superar la fase clasificatoria, tendrá frente a él a un jugador que personifica la resiliencia en el circuito: Damir Džumhur. Aunque el presente del bosnio arroja algunas dudas, su estilo de juego y experiencia lo convierten en un escollo difícil de superar para cualquier debutante.

Džumhur no es el típico jugador moderno que busca cerrar los puntos con veloces servicios o derechas explosivas. Su éxito se basa en la inteligencia táctica y en una capacidad de desplazamiento envidiable. Es, en esencia, un ‘pasabolas’ de lujo que utiliza la fuerza de su oponente para contraatacar. Su velocidad le permite cubrir cada rincón de la pista, lo que obliga a sus rivales a jugar siempre una pelota extra. Para un tenista como Buse, que busca imponer condiciones, la paciencia será la clave para no caer en la desesperación ante un muro que devuelve todo.

Una de las mayores fortalezas de Džumhur es su variedad. El bosnio es un maestro de la distracción; alterna pelotas profundas con pesados efectos de ‘topspin’ —hace que la pelota vuele alta sobre la red y caiga bruscamente con un rebote alto— y, de un momento a otro, ejecuta ‘drop shots’ milimétricos que cortan el ritmo del partido. Este juego vertical obliga al oponente a abandonar la línea de base y subir a la red en situaciones incómodas.

Damir Dzumhur y su familia
Damir Dzumhur y su familia escaparon de la guerra en Bosnia. En su infancia, incursionó como actor. Crédito: REUTERS/Denis Balibouse

Sin embargo, el panorama actual del bosnio ofrece una ventana de oportunidad para la raqueta nacional. Džumhur llega a Florida en una racha negativa, con tres derrotas consecutivas en sus últimas presentaciones (Acapulco, Indian Wells y el Challenger de Cap Cana). Este bache de resultados sugiere que su confianza no está en el punto más alto, un factor que Ignacio Buse debe aprovechar desde el primer saque para imponer su ritmo.

El debut soñado de ‘Nacho’

Para el peruano de 21 años, este partido representa mucho más que una ronda inicial. Es su estreno en el cuadro principal de un torneo de categoría Masters 1000, un hito que lo consolida como la gran esperanza del tenis nacional tras ingresar al top 65 del ranking ATP. Buse llega con el impulso de haber vencido a rivales de jerarquía en la clasificación, mostrando un tenis agresivo y sólido desde el fondo.

El duelo en el Hard Rock Stadium será una batalla de estilos. Por un lado, la frescura y potencia de Buse; por el otro, la picardía y el oficio de un Džumhur que sabe lo que es ganar títulos ATP (San Petersburgo y Moscú, ambos en 2017; y Antalya 2018). Si el peruano logra mantener la calma ante las provocaciones tácticas del bosnio y evita los errores no forzados en los puntos largos, tendrá grandes opciones de avanzar a la segunda ronda, donde espera nada menos que Jannik Sinner, el otro pelirrojo del circuito y número dos del mundo.

Ignacio Buse vs Damir Džumhur:
Ignacio Buse vs Damir Džumhur: día, hora y canal TV del partido por primera ronda del Miami Open 2026.

Programación del Ignacio Buse vs Damir Džumhur

Ignacio Buse debutará en un Masters 1000 el jueves 19 de marzo enfrentando a Damir Džumhur en la primera ronda del Miami Open 2026. El partido está programado para las 10:00 a.m. (hora de Perú) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

En otros países, el partido iniciará a las 9:00 a.m. en México; a las 10:00 a.m. en Colombia, Estados Unidos y Ecuador; a las 11:00 a.m. en Bolivia y Venezuela; y a las 12:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

No obstante, la programación puede variar debido a las condiciones climáticas en Miami. En la jornada del miércoles, la competencia se ha suspendido debido a la lluvia.

Dónde ver Ignacio Buse vs Damir Džumhur: partido por Miami Open

El encuentro entre Ignacio Buse y Damir Džumhur se podrá ver a través de Disney Plus, plataforma de streaming que ofrece opciones de suscripción mensual y anual para acceder a su contenido deportivo en vivo y bajo demanda.

Infobae Perú brindará una cobertura completa del debut de ‘Nacho’ en el Masters 1000, con el seguimiento punto a punto, declaraciones y todos los detalles del partido disponibles en su sitio web.

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