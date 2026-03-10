Perú Deportes

Golazo de Jairo Vélez para el 2-1 de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026

El volante ecuatoriano-peruano solventó el servicio de Alan Cantero con un golpe de cabeza en absoluta libertad. Fue su primera diana con los ‘íntimos’

Guardar
El volante anotó de cabeza el segundo tanto de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

El segundo gol de Alianza Lima en su cotejo contra FBC Melgar, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, corrió por cuenta del descollante y sobresaliente Jairo Vélez. Hubo, eso sí, un breve periodo de suspenso por un reclamo contrario de una infracción en la generación de la diana.

A los 65′ minutos del complemento del lance, los ‘íntimos’ se volcaron al ataque, manteniendo su clara tendencia en volumen ofensivo, con Kevin Quevedo por el lado derecho. Observando que había una fuerte presencia en el corazón del área, mandó un servicio largo con precisión hacia Alan Cantero.

La ‘Máquina’ no desaprovechó el servicio, se elevó —sin importarle la presencia de un central de Melgar— y metió un pase de cabeza con dirección opuesta para Jairo Vélez, quien con absoluta libertad saldó la ventaja con un testarazo que tuvo como espectador a Carlos Cáceda.

La conquista liberó las tensiones de cada uno de los simpatizantes ubicados en las graderías. No obstante, el técnico Juan Reynoso, desde su zona, exhortó con vehemencia al arbitraje a revisar la acción previa de la diana del ecuatoriano-peruano. Bajo su juicio hubo un empujón hacia su jugador, pero finalmente el VAR dio por zanjado el tema ratificando el gol.

Vélez seleccionable

Jairo Vélez enfrenta la posibilidad concreta de ser convocado a la selección peruana, gracias a su desempeño sostenido durante los últimos años en la Liga 1. A lo largo de su paso por el fútbol peruano, el volante ha vivido diversas experiencias que han fortalecido su perfil como uno de los jugadores más destacados de la competencia local.

Aunque nacido en Ecuador, Jairo Vélez ha cumplido con los años exigidos para acceder a la nacionalidad peruana. Este requisito, fundamental para ser considerado por la 'bicolor’, ha sido cubierto por el futbolista, quien ahora queda habilitado para integrar el seleccionado en el nuevo proceso que dirige el técnico Mano Menezes.

El hecho de que Vélez haya representado a Ecuador en categorías menores no supone un obstáculo para su incorporación a la selección peruana. El jugador ha gestionado el correspondiente cambio federativo, trámite que le otorga la posibilidad de vestir la camiseta de otra nación, en este caso Perú, de acuerdo a las regulaciones vigentes.

De este modo, para que su citación a la selección nacional se concrete, Jairo Vélez debe continuar ofreciendo actuaciones sobresalientes. Su rendimiento será determinante para que el llamado llegue en el momento adecuado, consolidando así su transición al equipo nacional peruano.

Fixture restante

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (V)

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II (L)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (V)

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima (V)

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC (L)

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima (V)

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (L)

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima (V)

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas (L)

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima (V)

Temas Relacionados

Jairo VélezAlianza LimaLiga 1Melgarperu-deportes

Más Noticias

Franco Coronel niega que haya proferido un insulto racista a Cristiano Da Silva: “La palabra [por la] que se me acusa no pertenece a mi vocabulario”

El delantero de Alianza Atlético ha recurrido a su cuenta de Instagram para defenderse y desmentir cualquier ataque racista en contra del lateral brasileño de Sporting Cristal

Franco Coronel niega que haya

Alianza Lima vs Melgar 3-1: goles y resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con goles de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, los locales se impusieron ante los arequipeños y ahora son líderes del campeonato nacional. Tres puntazos en Matute

Alianza Lima vs Melgar 3-1:

Gol de Renzo Garcés tras jugadón de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026

El defensa central selló el triunfo de los ‘blanquiazules’ y se colocó como el máximo goleador del equipo con cuatro tantos. Tremendo presente del seleccionado nacional

Gol de Renzo Garcés tras

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

El longevo artillero, de 42 años, estuvo muy concentrado para capitalizar un mal despeje del portero Carlos Cáceda. Ya son tres goles del atacante peruano en la temporada

Gol de Paolo Guerrero para

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Con la misión de revertir el difícil panorama del club en la Liga 1 2026 tras la salida de Ángel Comizzo, el nuevo técnico ya puso manos a la obra el primer equipo

Atlético Grau anunció la incorporación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna se burla de

José Luna se burla de aparición de Wolfgang Grozo en encuestas: “¿Alguien sabe qué símbolo tiene? Ya se pasaron de sinvergüenzas"

Keiko Fujimori ve con cautela su ligera ventaja sobre Rafael López Aliaga y señala que no responderá insultos

Betssy Chávez podría obtener el salvocondulto a México: PJ evalúa este 13 de marzo habeas corpus a favor de la expremier

Carlos Espá indica disposición a disolver la Cámara de Diputados si el Congreso bloquea reformas

Gabinete de Denisse Miralles a pocos días de pedir el voto de confianza, ¿tiene el respaldo necesario para continuar?

ENTRETENIMIENTO

¿De qué vive Rubén Villar?

¿De qué vive Rubén Villar? Investigación revela propiedades, empresa y deudas de la pareja de Marisel Linares

Said Palao anuncia que vendió todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

Vasco Madueño llora al hablar de su madre y su reconciliación con Guillermo Dávila: “Se fue en paz”

Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

DEPORTES

Franco Coronel niega que haya

Franco Coronel niega que haya proferido un insulto racista a Cristiano Da Silva: “La palabra [por la] que se me acusa no pertenece a mi vocabulario”

Alianza Lima vs Melgar 3-1: goles y resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Renzo Garcés tras jugadón de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo