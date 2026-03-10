Golazo de Jairo Vélez para el 2-1 de Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2026

El volante anotó de cabeza el segundo tanto de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

El segundo gol de Alianza Lima en su cotejo contra FBC Melgar, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, corrió por cuenta del descollante y sobresaliente Jairo Vélez. Hubo, eso sí, un breve periodo de suspenso por un reclamo contrario de una infracción en la generación de la diana.

A los 65′ minutos del complemento del lance, los ‘íntimos’ se volcaron al ataque, manteniendo su clara tendencia en volumen ofensivo, con Kevin Quevedo por el lado derecho. Observando que había una fuerte presencia en el corazón del área, mandó un servicio largo con precisión hacia Alan Cantero.

La ‘Máquina’ no desaprovechó el servicio, se elevó —sin importarle la presencia de un central de Melgar— y metió un pase de cabeza con dirección opuesta para Jairo Vélez, quien con absoluta libertad saldó la ventaja con un testarazo que tuvo como espectador a Carlos Cáceda.

La conquista liberó las tensiones de cada uno de los simpatizantes ubicados en las graderías. No obstante, el técnico Juan Reynoso, desde su zona, exhortó con vehemencia al arbitraje a revisar la acción previa de la diana del ecuatoriano-peruano. Bajo su juicio hubo un empujón hacia su jugador, pero finalmente el VAR dio por zanjado el tema ratificando el gol.

Vélez seleccionable

Jairo Vélez enfrenta la posibilidad concreta de ser convocado a la selección peruana, gracias a su desempeño sostenido durante los últimos años en la Liga 1. A lo largo de su paso por el fútbol peruano, el volante ha vivido diversas experiencias que han fortalecido su perfil como uno de los jugadores más destacados de la competencia local.

Aunque nacido en Ecuador, Jairo Vélez ha cumplido con los años exigidos para acceder a la nacionalidad peruana. Este requisito, fundamental para ser considerado por la 'bicolor’, ha sido cubierto por el futbolista, quien ahora queda habilitado para integrar el seleccionado en el nuevo proceso que dirige el técnico Mano Menezes.

El hecho de que Vélez haya representado a Ecuador en categorías menores no supone un obstáculo para su incorporación a la selección peruana. El jugador ha gestionado el correspondiente cambio federativo, trámite que le otorga la posibilidad de vestir la camiseta de otra nación, en este caso Perú, de acuerdo a las regulaciones vigentes.

De este modo, para que su citación a la selección nacional se concrete, Jairo Vélez debe continuar ofreciendo actuaciones sobresalientes. Su rendimiento será determinante para que el llamado llegue en el momento adecuado, consolidando así su transición al equipo nacional peruano.

Fixture restante

Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima (V)

Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II (L)

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima (V)

Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima (V)

Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC (L)

Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima (V)

Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua (L)

Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal (L)

Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima (V)

Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas (L)

Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima (V)