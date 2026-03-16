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‘El verdadero 10 de la calle’, la película sobre Carlos ‘Kukín’ Flores que relatará la vida, legado y humanidad del querido jugador chalaco

La historia del recordado volante llegará a los cines con una película que mostrará su talento, su vida fuera de las canchas y el vínculo con el Callao. El proyecto se estrenaría en 2027, año del centenario de Sport Boys

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La cinta dirigida por Cristian
La cinta dirigida por Cristian Beltrán contará la historia completa del carismático futbolista, desde sus primeros regates en el barrio hasta su legado en el fútbol y la comunidad chalaca (Facebook)

La historia de Carlos “Kukín” Flores, uno de los futbolistas más recordados del Callao, dará el salto al cine en un proyecto que busca rescatar la dimensión humana detrás del talento que lo convirtió en un ídolo popular.

La película, titulada Carlos ‘Kukín’ Flores: El verdadero 10 de la calle, será dirigida por el cineasta chalaco Cristian Beltrán y cuenta con el apoyo de Carlos Flores Bollo, hijo del exmediocampista.

Precisamente ellos dos conversaron en exclusiva con Infobae Perú y contaron que la propuesta apunta a reconstruir la trayectoria del mediocampista desde sus primeros años hasta su reconocimiento dentro y fuera del Perú. El largometraje pretende mostrar al deportista, al vecino de barrio y al hombre que dejó huella en la memoria colectiva del puerto chalaco.

Una historia nacida en el Callao que llegará a la pantalla grande

La historia del recordado chalaco
La historia del recordado chalaco Carlos 'Kukín' Flores llegará a la pantalla grande en un proyecto dirigido por Cristian Beltrán Saavedra, que busca mostrar al jugador y al hombre. (Facebook)

El cine peruano prepara una mirada cinematográfica sobre la vida de Carlos ‘Kukín’ Flores, figura que dejó una marca profunda en el fútbol nacional y en la identidad popular del Callao. El proyecto surge a partir del encuentro entre el director Cristian Beltrán y Carlos Flores Bollo, hijo del exfutbolista, quien decidió confiar en el cineasta para trasladar la historia familiar al lenguaje del cine.

Beltrán reconoce la magnitud del reto. El personaje que busca retratar permanece vivo en la memoria de los hinchas y de los vecinos del primer puerto.

Es una gran responsabilidad para mí, sobre todo ser el director de este proyecto, porque estamos hablando de un astro del fútbol y de un personaje que vive en el corazón del peruano y sobre todo del chalaco”, señaló.

La cinta pretende mostrar no solo las jugadas memorables del mediocampista, sino también las experiencias que marcaron su vida. La narrativa incluirá episodios personales, momentos de gloria deportiva y las dificultades que atravesó en su camino dentro del fútbol.

El proyecto nació después de un largo proceso de acercamiento con la familia del exjugador. Beltrán relató que durante años escuchó pedidos en el Callao para que la historia de Flores se convirtiera en película. El encuentro con su hijo en 2023 permitió iniciar el desarrollo del guion y la planificación del rodaje.

Kukín Flores: el ídolo que unió barrios y dejó huella

Para muchos chalacos, Carlos 'Kukín'
Para muchos chalacos, Carlos 'Kukín' Flores fue más que un futbolista. Su carácter, cercanía con la gente y vida de barrio lo convirtieron en una figura admirada. (Facebook)

Para quienes lo conocieron, ‘Kukín’ Flores fue mucho más que un futbolista talentoso. Su figura logró conectar a distintas zonas del Callao y generar un respeto que trascendió rivalidades de barrio.

Carlos Flores Bollo recuerda que la personalidad de su padre explica la dimensión de ese cariño colectivo. “Yo siento que su esencia hace que la historia sea distinta. Su personalidad y su manera de ser hacían que la gente se acercara a él”, explicó.

El hijo del exjugador también destacó el impacto que su padre dejó entre los vecinos del puerto. Incluso recordó el día del entierro del futbolista como una escena que reflejó la magnitud del afecto popular.

Fue la única persona que pudo unir a todos los barrios del Callao el día de su entierro. Todas las zonas se juntaron para estar con él en ese momento”, relató.

Y es que la película buscará reflejar ese vínculo entre el deportista y su entorno. La historia abordará la picardía del joven chalaco, la cercanía con los vecinos y la manera en que Flores compartía su vida cotidiana con la comunidad.

Según su hijo, el objetivo es que el público conozca facetas que pocas veces aparecen en los relatos deportivos. “Me gustaría que la gente lo conozca más allá del fútbol, que también conozcan la gran persona que fue en vida”, sostuvo.

El guion incluirá escenas sobre su relación con la familia, los recuerdos en el barrio y los episodios que marcaron su trayectoria dentro del deporte.

Un proyecto con jóvenes actores y rodajes en varios países

La producción sobre Carlos 'Kukín'
La producción sobre Carlos 'Kukín' Flores contempla locaciones internacionales y un estreno previsto para 2027, año del centenario de Sport Boys. (Facebook)

La producción contempla la participación de actores profesionales y también de jóvenes formados en talleres de actuación impulsados por el propio director. Beltrán explicó que durante una década ha desarrollado espacios de formación dirigidos a personas de distintas comunidades.

Venimos preparando jóvenes desde hace diez años con técnicas de actuación para que puedan participar en proyectos como este”, indicó.

El cineasta sostiene que la presencia de rostros vinculados al barrio permitirá transmitir la energía que caracterizó a Carlos Flores. El proyecto pretende incluir actores que conozcan la vida chalaca y que puedan aportar autenticidad a la historia.

El rodaje se realizará en varias locaciones relacionadas con la carrera del futbolista. Entre ellas figuran escenarios del Callao y lugares en el extranjero donde el jugador desarrolló parte de su trayectoria.

Beltrán confirmó que la producción contempla grabaciones en países como Argentina y Brasil. También se exploran otras locaciones internacionales según la evolución del proyecto.

La película evocará episodios vinculados con distintos clubes donde jugó el mediocampista, además de los barrios del Callao donde creció y forjó su identidad futbolera. Además, el director también recordó que el talento de Flores recibió elogios de figuras internacionales, entre ellas el argentino Diego Armando Maradona, lo que refuerza la dimensión de su legado dentro del fútbol.

El calendario de producción establece varias etapas antes del estreno. El equipo planea realizar un piloto inicial en mayo, seguido por el rodaje principal previsto para agosto de este año. Pero la meta de los realizadores es que el largometraje llegue a las salas en 2027, año que coincide con el centenario del Sport Boys, club estrechamente ligado a la historia del futbolista chalaco.

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