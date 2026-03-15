Golazo de Maxloren Castro con notable definición en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

Los celesten abren el marcador

Sporting Cristal se medía en condición de local contra Sport Boys en un duelo válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, los dueños de casa se mostraron como los protagonistas del juego con la posesión de la pelota, aunque la visita buscó aprovechar las bandas y los errores en salida del rival para hacer daño. En eso, en un ataque bien ejecutado, los ‘celestes’ se adelantaron en el marcador a través del golazo de Maxloren Castro luego de una buena jugada individual.

Los dirigidos por Paulo Autuori se habían volcado en campo contrario y llegaban con gran volumen, pero sin poder concretar las ocasiones. El remate desviado de Gabriel Santana fue un reflejo de ello.

Sin embargo, la anotación se llevó a cabo a los 14 minutos de la primera mitad. Un saque largo del portero ‘rosado’, Steven Rivadeneyra, fue bien controlado por el defensa Miguel Araujo, quien de inmediato descargó en largo con Irven Ávila. El ‘Cholito’ controló el balón con la izquierda y jugó con la derecha con Santana, que se lo devolvió.

El veterano delantero, ex’jotita’ llegó con lo justo para puntear la pelota por el sector izquierdo para el extremo nacional. Maxloren Castro corrió a toda velocidad, enganchó a Gustavo Dulanto hacia el medio y, con un disparo con su pierna menos hábil, definió a un costado del guardameta de la ‘misilera’.

Y cuando el joven futbolista empezó a celebrar, el árbitro Joel Alarcón vio que el juez de línea había levantado el banderín en señal de posición adelantada. No obstante, luego de la revisión en el VAR, los asistentes arbitrales determinaron que la pierna izquierda de Hansell Riojas habilitaba a Castro, por lo que el gol fue convalidado.

El gol de Maxloren Castro fue validado por la habilitación del pie izquierdo de Hansell Riojas. - captura: L1 MAX

Sin duda, una anotación que desató la algarabía de todos los hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, que sufieron con los reiterados ataques que tuvo Sport Boys hasta ese momento.

Maxloren Castro y su segundo gol en una semana con Sporting Cristal

Maxloren Castro había vivido unos días incómodos en Sporting Cristal luego de filtrarse un polémico video junto a Jair Moretti en situaciones comprometedoras en una reunión social. Esto generó que ambos queden fuera de la convocatoria para el duelo de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores contra Carabobo FC en Venezuela.

Empero, de cara a la vuelta en Lima, el atacante de 18 años se reincorporó al plantel principal y fue partícipe de esta contienda, donde anotó el gol que le dio a los ‘rimenses’ el empate en la serie: apareció desde atrás y convirtió en primera tras un centro preciso de Leandro Sosa.

El extremo, que entró desde el banco de suplentes, puso el descuento e igualó la serie en Matute - Crédito: ESPN

Paulo Autuori sobre Maxloren Castro tras polémico video

Lejos de criticar al jugador, el técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, reconoció que se preocupó por conocer la opinión de Maxloren Castro por su polémico video y admitió su importancia en el equipo.

“Es un muy buen jugador, pero nosotros tenemos que aprender con los errores de los otros. No necesitamos cometer errores, porque es un jugador con talento y tiene una proyección profesional muy buena, pero profesional, no el juego. El profesional lo es dentro y fuera de la cancha”, declaró en conferencia de prensa tras la clasificación de los ‘bajopontinos’ a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Asimismo, el DT brasileño expresó que “cuando pasó esto, mi primera preocupación fue llamarlo, más allá de lo que el club iba a decidir. Y mi manera fue sacarlos de la lista. Pero es un jugador que necesitamos. Cuando hablaron conmigo, me pidieron disculpa. Les dije ‘¿por qué que ustedes me pidan disculpa? Yo quiero que no pase esto otra vez’ (...). Yo creo que ambos entendieron bien el mensaje y tengo certeza que no va a pasar más“.