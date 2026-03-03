Julio César Uribe reveló el futuro de Maxloren Castro y Jair Moretti en Sporting Cristal tras polémico video: “Nos incomoda mucho”

El 'Diamante' se pronunció por el polémico video que protagonizaron ambos canteranos. (Video: Exitosa Deportes)

La derrota que sufrió Sporting Cristal frente a Sport Huancayo en la quinta jornada del Torneo Apertura dejó al club ‘rimense’ con escasas opciones de competir por el primer título doméstico del año y alejado de la pelea por la Liga 1 2026. El clima de malestar entre los hinchas se intensificó tras la divulgación de un video en el que aparecen los jóvenes canteranos Maxloren Castro y Jair Moretti en situaciones polémicas, lo que llevó a la directiva a tomar decisiones inmediatas.

La institución ‘celeste’, a través de las palabras de su director general de fútbol, Julio César Uribe, resolvió no considerar a ambos futbolistas para el compromiso por Copa Libertadores ante Carabobo FC en Venezuela, mientras se desarrolla una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

“El club ya tomó conocimiento de las situaciones que son de conocimiento público. Es una decisión deportiva, que bajo el contexto conocido, evaluarlo internamente. El primer paso es no considerar a los jugadores para el próximo encuentro ante Carabobo en Venezuela”, indicó en primera instancia.

El ‘Diamante’ aseguró que la investigación sobre el caso se encuentra activa y que el club ha puesto en marcha los mecanismos internos correspondientes. “¿Video pasado o reciente? El proceso interno se activó y los mecanismos correspondientes nos van a permitir revisar lo ocurrido. En ese sentido, el primer paso ya está dado y el club adoptará las medidas correctivas que consideremos pertinentes porque en la norma de lo que significan los procesos que hay que desarrollar, estamos tratando siempre de ser muy puntual para beneficio de la institución y obviamente los jugadores que siempre los valoramos mucho”, detalló.

La fecha exacta de grabación del video aún no ha sido confirmada, aunque se vocea que podría haberse registrado en diciembre del año pasado. La repercusión del caso llevó a la directiva a reforzar la revisión de los protocolos institucionales y a mantener el seguimiento de la investigación.

“¿Más jugadores involucrados? Se están haciendo las averiguaciones del caso y los pasos como corresponde. Con la premisa institucional, esta clase de eventos nos incomoda mucho y actuaremos con la firmeza que corresponde”, añadió Uribe.

La exclusión de Castro y Moretti del viaje a Venezuela ocurre en un contexto donde ambos futbolistas venían siendo considerados en el proyecto deportivo de Paulo Autuori, entrenador del primer equipo. De hecho, el segundo anotó el gol del descuento en Huancayo, aunque no podrá ser parte del trascendental partido internacional.

Julio César Uribe analiza el momento futbolístico de Sporting Cristal

Durante su intervención, Julio César Uribe abordó el presente futbolístico de Sporting Cristal en la Liga 1 y la Copa Libertadores, admitiendo el malestar que atraviesa por el rendimiento colectivo en el inicio del año. “Es obvio que estamos incómodos, incluso un poco enojados. Pero tenemos que actuar con criterio, equilibrio, y si hay algo de lo que estamos convencidos, es que tenemos capacidades para jugar mucho mejor y estamos seguros que las cosas van a cambiar en esta primera parte del campeonato. Falta mucho todavía y seguir creciendo o accesando a las otras etapas de Copa Libertadores”, expresó.

El exfutbolista reconoció que la cosecha de puntos ha sido insuficiente para un club de la magnitud de Sporting Cristal, y que la falta de eficacia en ataque ha condicionado los resultados obtenidos. El equipo ‘cervecero’ acumula un solo triunfo en siete partidos oficiales entre las dos competencias, lo que ha generado cuestionamientos internos y externos.

“Van cinco partidos, estamos afrontando ambos torneos como corresponde y no es un déficit futbolístico, porque dentro de lo futbolístico se generan oportunidades de gol o te generan. A nosotros nos generan poco, me refiero a la Copa Libertadores, y hemos generado nosotros mucho más y no hemos concretado. Es parte del juego también, pero sabemos que vamos a seguir mejorando”, acotó.

Consultado sobre la posibilidad de responsabilizar a Felipe Vizeu por la falta de gol, Uribe rechazó personalizar el problema: “¿Problema en ofensiva tiene nombre propio? No, tiene esa dificultad colectiva de poder concretar lo que genera. Trabajamos día a día para mejorar esos problemas”.