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Universitario de Deportes oficializa a Bryan Reyna como su último refuerzo para la temporada 2026: “Sueño cumplido”

A días del cierre del mercado de verano en la liga peruana, la escuadra ‘crema’ selló la contratación del seleccionado nacional. El ‘Picante’ regresa a la Liga 1 luego de dos temporadas en Belgrano de Argentina

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Universitario de Deportes concretó el
Universitario de Deportes concretó el fichaje de Bryan Reyna. Crédito: Universitario.

Bryan Reyna se vestirá de crema por todo el 2026. El desequilibrante atacante peruano regresó al fútbol de su país luego de dos temporadas en la Liga Profesional Argentina. Su fichaje al cuadro estudiantil marca el final del mercado para Universitario de Deportes en un inicio de temporada que no ha dejado conforme a sus aficionados.

El club presentó a Reyna a través de un producido video que tuvo lugar en el Estadio Monumental. El material audiovisual incluyó filigranas del futbolista con pasado en Mallorca de España y la Academia Cantolao de la Liga 1. El jugador posó con la camiseta local del equipo y unas gafas de sol.

Conviene destacar que en el mercado de verano de 2023, Universitario de Deportes entró a la disputa por el jugador con Alianza Lima: el ‘Picante’ terminó firmando con el club de La Victoria. En la publicación que anunció la contratación, Universitario subrayó el verdadero hinchaje del futbolista de 27 años: “Sueño cumplido, Bryan. Bienvenido al club de tus amores”.

Bryan Reyna, nuevo refuerzo de
Bryan Reyna, nuevo refuerzo de Universitario de Deportes. Crédito: Universitario.

Reyna será jugador de Universitario por todo el 2026. El club ‘merengue’ acordó con Belgrano la cesión con cargo a objetivos y la posibilidad de ejercer la compra por el 80% de los derechos económicos del deportista nacido en Pucallpa.

A través de sus redes sociales, el atacante nacional se despidió del ‘pirata’ cordobés: “Hoy me toca despedirme de una gran institución, con una hinchada maravillosa que siempre estuvo conmigo en mis buenos y malos momentos , grandes compañeros y trabajadores del club. Ojalá en algún momento nos volvamos a ver. Adiós Piratas queridos. ¡Gracias totales!”.

Falto de ritmo

El inicio de la etapa de Bryan Reyna en Belgrano fue ilusionante. Bajo la dirección técnica de Juan Cruz Real, el futbolista peruano alcanzó su mejor versión en el cuadro cordobés. En la temporada 2024, anotó cinco tantos y asistió en seis ocasiones.

En el siguiente curso, con la llegada de Ricardo Zielinski al banquillo, Reyna perdió protagonismo. De acuerdo con reportes desde Córdoba, el ‘Ruso’ decidió no contar con Reyna. Las razones no han sido desveladas.

Bryan Reyna se reincorporó a
Bryan Reyna se reincorporó a los entrenamientos de Belgrano a finales de diciembre con miras al 2026. - créditos: Belgrano

Por tal motivo, Reyna sumó muy pocos minutos con su último equipo: la última vez se remonta al 23 de octubre del 2025, cuando disputó solo cinco minutos en la derrota de Belgrano ante Argentinos Juniors. Con la selección peruana tuvo rodaje en el juego ante Chile: 26 minutos.

¿Cómo marcha Universitario en la Liga 1?

Universitario de Deportes atraviesa un inicio de temporada irregular en la Liga 1 2026. El actual tricampeón nacional busca su cuarta corona consecutiva, pero los resultados recientes reflejan dificultades para mantener la contundencia de años anteriores. Tras seis jornadas disputadas, el equipo crema ocupa la cuarta posición con 11 puntos.

El camino de la ‘U’ este año muestra altibajos marcados. Registra victorias ante ADT, Cienciano y UTC, pero los empates frente a Cusco FC y Sporting Cristal frenaron su ascenso. El golpe más duro llegó en su última presentación, donde cayó por 3-1 en su visita a Los Chankas. Este resultado dejó dudas sobre la solidez defensiva del plantel en plazas de altura.

Tabla de posiciones previo a
Tabla de posiciones previo a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Mientras tanto, la presión en la tabla aumenta. Alianza Lima mantiene un ritmo imparable y se ubica en lo más alto con 15 unidades. La diferencia de cuatro puntos obliga al cuadro ‘merengue’ a corregir errores pronto si desea dar caza a su clásico rival. El objetivo del tetracampeonato sigue vigente, pero el margen de error es cada vez más pequeño ante la efectividad de los ‘blanquiazules’ en este arranque de torneo.

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