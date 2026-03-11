Eddie Fleischman explotó contra Mano Menezes por posible convocatoria de Carlos Zambrano y Miguel Trauco: “Es una vergüenza”

El periodista deportivo habló de la injerencia del DT brasileño para que ambos jugadores lleguen a la 'misilera' y sean llamados a la 'bicolor'. (Video: Eddie Fleischman / Full Deporte)

El futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco sigue sin resolverse, tanto por la espera del desenlace judicial de la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina, que motivó su salida de Alianza Lima a comienzos de año, como por la posibilidad de que ambos futbolistas sean fichados por Sport Boys. Sin embargo, la eventual convocatoria de ambos a la selección peruana ha generado rechazo en el ámbito deportivo.

Según Eddie Fleischman, la política de refuerzos del club ‘rosado’ y la gestión del seleccionador Mano Menezes enfrentan críticas ante la opción de considerar a los dos futbolistas. “¿Tan poco respetan a Sport Boys? ¿Sport Boys tiene que ser el vertedero de las inconductas de los futbolistas que tienen una conducta deplorable en otros equipos? No entiendo por qué Sport Boys tiene que ser el equipo que acoja a los futbolistas que se portan mal, que son indisciplinados, que son acusados de violación, que han tenido toda una trayectoria de inconductas en los clubes donde han estado, que engañaron a sus clubes”, dijo en primera instancia en el programa Full Deporte.

El periodista deportivo calificó la posible convocatoria de ambos jugadores como “penosa, una vergüenza. No solo por el presente futbolístico de ambos, sino por lo sucedido en Uruguay, que ellos no han desmentido (...). A la selección nacional tienen que ir referentes deportivos y también referentes personales”.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco se acercan a Sport Boys.

Fleischman recordó que la salida de Trauco y Zambrano de Alianza Lima no estuvo vinculada directamente a la denuncia judicial, sino a un episodio de indisciplina durante una concentración. “Trauco y Zambrano tienen una historia que los sacó de Alianza por un tema disciplinario, no por la acusación de agresión sexual. Los sacaron de Alianza por haber estado con mujeres en la concentración y haber metido alcohol, cuando Guede les acababa de decir cómo tenía que ser la conducta y Zambrano admitía que el vestuario de Alianza fue un ‘puterío’ en 2025. A ese jugador, ¿lo quieren volver a llamar a la selección? Me parece penoso”.

El comunicador insistió en el daño que puede causar la reincorporación de estos jugadores, tanto para la imagen de la selección peruana como del club ‘chalaco’: “Si se confirma, sería poco serio por parte de Mano Menezes y de Jean Ferrari (...). Y se supone que queremos un cambio generacional para no volver a llamar de nuevo a los mismos que ya llegaron a su techo hace rato”.

Las declaraciones de Fleischman reavivaron el debate sobre los criterios de disciplina y selección en el fútbol peruano. Eso sí, tanto el ‘Kaiser’ como el ‘Mago’ fueron descartados de Cienciano por decisión del entrenador Horacio Melgarejo.

Mano Menezes tiene interés por los dos exjugadores de Alianza Lima. Créditos: TVPerú.

Sport Boys y las posibilidades de fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco pese a denuncia por abuso sexual

El periodista Gustavo Peralta aportó detalles sobre la situación legal y las negociaciones en curso con Sport Boys. “Entiendo que Zambrano y Trauco, con los abogados, le han hecho saber al administrador que no es tanto como se dice y que tienen un camino aparentemente favorable para ellos”, sostuvo en el programa L1 Radio.

La inminente llegada de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a la entidad ‘porteña’ depende de una resolución judicial que, según fuentes cercanas a los jugadores, podría conocerse en breve y que, hasta el momento, no presenta obstáculos definitivos para su arribo. El club, con el objetivo de proteger sus intereses ante cualquier novedad legal, incluyó cláusulas específicas en el contrato, y la concreción del acuerdo sigue supeditada a la aceptación total de estas condiciones por parte de los deportistas.