Wilder Cartagena se quedó sin técnico en Orlando City: Óscar Pareja perdió tres partidos consecutivos y fue destituido

El club estadounidense, donde juega el mediocampista peruano, anunció la salida inmediata de su entrenador principal, el colombiano Pareja, en medio de un inicio de temporada adverso en la MLS 2026

La directiva del equipo estadounidense
La inesperada decisión de la directiva de Orlando City SC, que atraviesa su peor arranque en la Conferencia Este, expone al plantel a un escenario de incertidumbre técnica justo cuando el equipo necesita recuperar terreno en la liga.

El club informó a través de un comunicado oficial que el entrenador asistente Martín Perelman asumirá el cargo de manera interina tras el alejamiento de Pareja, quien acumuló cuatro campañas al frente del equipo.

Con el despido de Pareja, Orlando City busca reorientar su rumbo futbolístico tras una serie de derrotas consecutivas. El peruano Wilder Cartagena, quien recientemente había vuelto antes de lesionarse una vez más, se queda temporalmente sin un referente técnico definido mientras la entidad de Florida evalúa el perfil de su próximo entrenador. La directiva explicó que la decisión responde a la necesidad de un cambio urgente tras los resultados negativos obtenidos en las primeras jornadas de la temporada 2026.

Gracias por todo, Óscar

La salida de Óscar Pareja
Óscar Pareja asumió la conducción de Orlando City en diciembre de 2019 y, desde entonces, estableció hitos relevantes para la franquicia en la MLS. Bajo su dirección, el equipo obtuvo su primer trofeo en la era de la liga estadounidense al conquistar la Lamar Hunt US Open Cup en 2022, y alcanzó la final del torneo MLS is Back en 2020. Además, logró mantener una racha de seis clasificaciones consecutivas a los playoffs, un registro destacado para la institución.

En su despedida, Pareja manifestó: “Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los jugadores, el personal y la afición del club por la confianza que me han brindado durante estos últimos años. Juntos compartimos momentos que recordaré para siempre. Si bien es el momento oportuno para que tanto yo como el club tomemos nuevas direcciones, me voy orgulloso del trabajo realizado y con un profundo agradecimiento a quienes lo hicieron posible. Orlando siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y le deseo al equipo mucho éxito en el futuro”.

Ricardo Moreira, director deportivo del club, subrayó la influencia de Pareja en el crecimiento competitivo de la organización. “Logró uno de los momentos más relevantes en la historia del club con la conquista de la US Open Cup y sentó las bases que nos han permitido sostener una presencia constante en los playoffs”, indicó el dirigente.

El balance final del entrenador colombiano al frente de Orlando City fue de 103 victorias, 72 derrotas y 66 empates en todas las competencias oficiales disputadas durante su gestión, según datos oficiales proporcionados por la franquicia.

Wilder Cartagena: regreso a la cancha y nueva lesión

El retorno de Wilder Cartagena
El arranque de la temporada 2026 generaba expectativas para Wilder Cartagena, quien venía de recuperarse de una grave rotura del tendón de Aquiles que lo mantuvo alejado de la competencia durante casi toda la campaña anterior. Su retorno a la titularidad despertó entusiasmo entre los seguidores peruanos y estadounidenses, aunque la ilusión se desvaneció rápidamente.

En el debut ante New York Red Bulls, Cartagena debió abandonar el terreno de juego a los 14 minutos tras presentar molestias físicas. Las imágenes televisivas mostraron al futbolista visiblemente afectado, mientras el cuerpo médico del club ingresó para atenderlo antes de su sustitución. Posteriormente, el periodista Gustavo Peralta informó que el mediocampista fue diagnosticado con un desgarro en los isquiotibiales con afectación tendinosa, lo que prolongará su ausencia de las canchas por un periodo estimado de tres a cuatro meses.

Desde el entorno de Orlando City confirmaron la preocupación por la situación del volante peruano, quien apenas había logrado reintegrarse al equipo luego de su prolongada recuperación.

Derrotas consecutivas y crisis en el inicio de temporada

Los malos resultados marcaron el
Los malos resultados precipitaron la salida de Óscar Pareja. Orlando City sumó tres caídas en el arranque del torneo: perdió 1-2 ante New York Red Bulls, fue superado 2-4 por Inter Miami y sufrió una goleada de 0-5 frente a New York City, lo que lo ubicó en el último lugar de la Conferencia Este sin puntos acumulados.

La directiva decidió actuar ante la falta de respuestas futbolísticas y el mal momento colectivo, buscando un cambio de rumbo con la designación temporal de Martín Perelman como entrenador interino. El próximo compromiso del equipo será frente a CF Montreal, partido en el que se espera ver las primeras señales del nuevo ciclo técnico y la reacción del plantel tras una semana marcada por la incertidumbre.

Orlando City enfrenta ahora el desafío de reconstruir su estructura deportiva y recuperar la confianza, mientras Wilder Cartagena continúa su proceso de rehabilitación y espera por la llegada de un nuevo entrenador que defina su futuro inmediato en la institución.

Wilder CartagenaOrlando CityÓscar ParejaMLSperu-deportes

