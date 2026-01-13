Perú Deportes

“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario

El mediocampista peruano compartió su incomodidad por la oportunidad perdida para Inga por decisión de la directiva ‘crema’. Además, habló de la situación del Kansas City

El volante de Orlando City se mostró apenado porque el jugador de la 'U' no pudo emigrar al campeonato estadounidense. (Video: Nada Que No Sepa)

Universitario de Deportes registró recientes movimientos luego de que el representante de César Inga manifestara su malestar por la decisión de la directiva de impedir el traspaso del jugador a Sporting Kansas City de la MLS. Ante esta situación, Wilder Cartagena, futbolista de Orlando City, lamentó lo ocurrido y señaló que existe desconocimiento sobre la liga estadounidense.

“Lamentable que no pueda haber salido a una liga como la MLS. A mí me hubiera gustado venir con 20, 21 años acá porque siento que es una liga que te ayuda a crecer mucho, tanto en infraestructura, el nivel de jugadores por las reglas de la liga, tienes cuatro o cinco jugadores que son de muy buen nivel y te van a ayudar a crecer por la forma de entrenamiento, la intensidad con la que se juega. Muchos no tienen idea de lo intensa que es la liga. Creo que hace poco salió unos unos números que de América, es una de las ligas un poquito más intensas, y es por el ritmo de juego”, comentó en el programa de YouTube, ‘Nada Que No Sepa’.

El mediocampista puso como ejemplo a Marcos López, quien llegó joven a Estados Unidos y logró una transformación profesional significativa. “El caso de Marcos López también. Vino a esa edad y mira ahora lo que creció. Yo lo conozco de San Martín y era flaco, pero una vez que vino acá se transformó, es otro, igual es un profesional de muy alto nivel, pero yo creo que venir acá, la infraestructura, la alimentación, los entrenamientos, creo que le han ayudado mucho”, relató.

Marcos López jugó cuatro temporada
Marcos López jugó cuatro temporada en San Jose Earthquakes de la MLS. - créditos: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports

‘Carta’ remarcó que la MLS ha evolucionado de manera notable en los últimos años, tanto en nivel de competencia como en proyección internacional. “Si te das cuenta, hay jugadores que están saliendo mucho a Europa de acá y debe ser por algo, por las cosas que se deben estar haciendo bien. La llegada de (Lionel) Messi y otros jugadores ha incrementado la liga. Los clubes se están fijando en contratar más jugadores que vengan en plenitud o jóvenes que tengan muy buen futuro. Creo que la liga ha crecido mucho”, añadió.

Wilder Cartagena sobre frustrada partida de César Inga a la MLS

Al referirse a la transferencia frustrada de César Inga a Sporting Kansas City, Wilder Cartagena lamentó que el exADT no haya podido concretar su llegada a la MLS. “La verdad que me hubiera gustado que venga Inga. Si tenía la posibilidad de que venga a una liga así, a su edad, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho”, expresó.

El volante de Orlando City destacó las condiciones futbolísticas de Inga y consideró que su paso por esta competición habría significado un salto de calidad en su desarrollo profesional. “Yo creo que es un jugador muy bueno, lo he visto en la selección, y creo que acá le hubiera ayudado mucho. Su club decidió eso y bueno también está bien, a veces los clubes también tienen potestad de decidir sobre los jugadores”, acotó.

El técnico español abordó dos temas muy polémicos en el mundo Universitario. (Canal N)

Wilder Cartagena sobre Sporting Kansas City, interesado en César Inga

En otro momento, Wilder Cartagena se refirió a Sporting Kansas City, club que mostró interés en incorporar a César Inga y cuya infraestructura considera ejemplar dentro de la MLS. “¿Kansas City? Nosotros fuimos con la selección peruana en la Copa América a entrenar en su campo. No sabes lo que es. El gimnasio que tenía, era un lugar para que un jugador se sienta de la mejor manera”, recordó.

El futbolista de 31 años resaltó que el torneo norteamericano se caracteriza por la capacidad de sus clubes para reinventarse rápidamente tras una temporada irregular. “El año pasado no le fue bien, pero la MLS tiene eso. Capaz que el año pasado no te fue bien, pero este año vas a pelear por ser campeón porque los clubes ya reciben ese golpe y contratan de la mejor manera para el próximo año. Capaz que Inga fue uno de esos pedidos que el club vio para que pueda llegar y aportar”, dijo, en referencia a que los ‘magos’ se ubicaron en el penúltimo lugar de la Conferencia Oeste la temporada pasada.

