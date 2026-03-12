SAFAP denuncia falta de garantías laborales en la organización de la Liga 2 para la temporada 2026 y exige cambios estructurales

La Agremiación de Futbolistas del Perú reclama que la corta duración de la Liga 2 pone en riesgo la seguridad laboral y el futuro de cientos de deportistas y empleados ligados al campeonato, exigiendo soluciones concretas a los organizadores (Facebook / Liga 2)

La Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) expresó su descontento respecto a la reciente confirmación del calendario de la Liga 2 para este año, criticando la corta extensión del torneo y la persistencia de condiciones que afectan la estabilidad laboral de los jugadores profesionales. La organización, mediante un comunicado público, cuestionó el incumplimiento de los compromisos alcanzados previamente con los organizadores del campeonato y exigió una revisión urgente de la planificación del certamen.

El sorteo del fixture de la Liga 2 2026 se realizó el miércoles 11 de marzo, confirmando la participación de 18 equipos que buscan llegar a la máxima categoría del fútbol nacional. Entre los participantes destacan los 12 clubes que conservaron su plaza en 2025, junto a los recién descendidos de la Liga 1, Alianza UDH y Ayacucho FC, así como Deportivo Binacional. A ellos se suman los campeones de la Liga 3, la Copa Perú y los vencedores de los ‘Playoff’ de ambos torneos, completando el cuadro de aspirantes al ascenso.

Según lo anunciado, la competencia se estructurará en dos grandes zonas, Norte y Sur, con una fase de grupos que determinará los clasificados a la siguiente etapa. Posteriormente, los mejores equipos volverán a dividirse en dos grupos, mientras que los dos últimos de la Tabla Acumulada perderán la categoría.

Los ocho conjuntos con mejor desempeño accederán a una tercera instancia, organizada en dos grupos de cuatro, bajo el sistema de todos contra todos. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los ‘Playoff’, que definirán al campeón y subcampeón del torneo, otorgando los cupos de ascenso a la Liga 1.

SAFAP evidencia incumplimiento de acuerdos y precariedad laboral

La SAFAP cuestionó la planificación de la Liga 2 2026 al señalar que los acuerdos para ampliar la duración del torneo no se cumplieron, lo que afecta la estabilidad laboral de los futbolistas. (X /Safap Peru)

La SAFAP manifestó su “absoluto rechazo frente a la organización del torneo de la Liga 2 para la temporada 2026”, remarcando que los futbolistas han sido afectados por resoluciones que contradicen lo pactado en reuniones previas entre las partes. En esos encuentros, se había acordado extender la duración del campeonato para mejorar las condiciones contractuales y garantizar una mayor estabilidad laboral, aspecto considerado clave por el gremio.

De acuerdo con el pronunciamiento de la SAFAP, lo conversado no fue respetado y la temporada mantendrá la reducción de meses de competencia. Esta decisión, según la organización, vulnera los derechos de los jugadores y pone en riesgo su sustento, pues “resulta inaceptable que un futbolista profesional cuente con un torneo que solo le permite trabajar alrededor de seis meses al año”.

Además, el gremio instó a los responsables de la planificación a “ponerse en el lugar de los jugadores” y experimentar las consecuencias de percibir ingresos durante solo medio año. Con este llamado, la SAFAP busca visibilizar la problemática que afecta no solo a los futbolistas, sino también al cuerpo técnico, personal administrativo y trabajadores vinculados a la industria deportiva.

Preocupación por la falta de profesionalismo en la gestión de la Liga 2

La entidad de futbolistas remarcó que la organización del torneo expone carencias en la administración del fútbol nacional y genera incertidumbre en el ámbito laboral. (Facebook / Club San Martín)

La entidad gremial subrayó que la situación actual deja en evidencia la carencia de previsión y seriedad en la organización del certamen de ascenso. “Este tipo de decisiones no solo afectan directamente a los futbolistas, comando técnicos, personal administrativo y trabajadores de la industria deportiva en general, sino que también ponen en evidencia una preocupante falta de profesionalismo en el manejo y desarrollo del fútbol peruano”, advirtió la SAFAP en su comunicado.

La organización reiteró que la falta de palabra por parte de las autoridades deportivas constituye un retroceso para el fútbol nacional, especialmente cuando se habían alcanzado consensos para mejorar las condiciones laborales en la segunda división. La reiteración de modelos de campeonato breves es señalada como una de las principales causas de la inestabilidad que atraviesa el sector.

La preocupación del gremio se extiende al impacto que estas determinaciones pueden tener en la calidad competitiva y en el desarrollo a largo plazo del deporte en el país. Frente a este panorama, la SAFAP anunció que promoverá acciones institucionales y comunicacionales para exponer la problemática y defender los derechos de sus afiliados.

Estructura del campeonato y panorama para la temporada 2026

El campeonato de ascenso se desarrollará en etapas sucesivas que incluyen fase de grupos, rondas clasificatorias y ‘Playoff’ para definir a los equipos promovidos. (Prensa: U. César Vallejo)

La Liga 2 de este año, de acuerdo con el formato oficial, reunirá a 18 equipos distribuidos inicialmente en dos zonas geográficas. El sistema de competencia contempla una etapa grupal, seguida de una segunda fase en la que los mejores clubes volverán a agruparse para definir a los clasificados a la ronda final.

En la última parte del torneo, los ocho equipos mejor ubicados disputarán una serie de enfrentamientos directos que culminarán con los ‘Playoff’. Los ganadores de las semifinales accederán a la final por el título, mientras que los perdedores tendrán una oportunidad adicional para luchar por el segundo cupo de ascenso.

La SAFAP ha insistido en la necesidad de revisar el calendario y las bases del campeonato para evitar que la brevedad del torneo afecte la continuidad laboral y profesional de los jugadores. El debate sobre la organización de la Liga 2 continúa abierto, mientras los clubes se preparan para una temporada que, según el gremio, requiere urgentes ajustes estructurales.