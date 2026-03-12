Jaime de la Pava, controversial acerca del caso de Carlos Zambrano y Miguel Trauco en el escándalo de Montevideo: “El jugador es muy apetecido”

Jaime de la Pava emitió una postura controversial acerca del caso de abuso sexual en el que se encuentran implicados Carlos Zambrano y Miguel Trauco. - Crédito: Difusión

Jaime de la Pava no solo es un entrenador particular al momento de entrenar, también a la hora de declarar. Prueba de ello ha sido su controversial mirada al caso de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, potenciales refuerzos del Sport Boys, en el escándalo sexual acontecido con Alianza Lima en la pretemporada, en Montevideo.

Un día después de conocerse su salida de la ‘misilera’, el entrenador colombiano apareció en el espacio ‘Modo Fútbol’ para abordar los motivos que derivaron en su adiós del Callao y otros temas alrededor del club. Así, habló con respecto al deleznable episodio de ultraje en el que los seleccionados nacionales se encuentran involucrados.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco aún no son oficializados en Sport Boys. - Crédito: Composición Infobae

En principio, De La Pava minimizó el suceso argumentos que “nosotros aquí... quién diga que no hemos fallado en la vida, en algún aspecto... sino que tire la primera piedra”. Posteriormente, el profesional soltó un comentario execrable en el que dio a entender que, desde su largo recorrido, los futbolistas se sumergen en problemas de carácter sexual por su nivel económico.

“Cuando se habla de violación, yo conozco casos de jugadores... y me he dado cuenta de que dentro del entorno, el jugador de fútbol es muy apetecido, desde la parte femenina... porque lo ven como una posibilidad de vida”, aseveró.

Cayendo en cuenta que los implicados atraviesan una demanda, viendo su reputación tocada, el extécnico del Sport Boys matizó su postura inicial: “La denuncia sí está hecha, ¿no? Exactamente, hay una denuncia. Se tiene que seguir el proceso y bueno, para resumir, punto uno es conocer el tema legal de ellos y punto dos, cómo lo recepcionaba el grupo”.

Consignar que ambos futbolistas siguen el curso legal por cuenta propia toda vez que buscan la manera de continuar con sus respectivas carreras en la Liga 1. De ahí que sonasen para reforzar al Sport Boys en el Apertura 2026.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco se acercan a Sport Boys. Crédito: Difusión.

