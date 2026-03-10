Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi

La delantera india, que milita en Alianza Lima, sorprendió con una anotación de 30 metros ante China Taipéi. | VIDEO: Paramount

Manisha Kalyan anotó un golazo de tiro libre en la Copa Asiática 2026 del que se habla mucho más que de la derrota de la India a manos de China Taipéi (3-1), en el estadio Western Sydney, por la última fecha de la Fase de Grupos, y posterior eliminación del certamen AFC.

Con el marcador en contra, a partir de la anotación inicial de Su Yu-hsuan, las ‘tigresas azules’ estaban en la obligación de concretar dos goles si querían mantener vivo el sueño del acceso a los cuartos de final. Fue posible, de una manera breve, por una genialidad de Manisha.

Manisha Kalyan preparando su obra de arte en la Copa Asiática 2026. - Crédito: Ayush Kumar

A los 39′ minutos del compromiso, Kalyan cobró con lujo y efectividad un saque de falta que puso en pie a los presentes. Aunque el zurdazo golpeó en el travesaño y rebotó, fue una conquista legítima por la validación del Sistema de Videoarbitraje, que confirmó que el ‘misil’ cruzó la línea de gol.

La espléndida conquista le hizo justicia a una Manisha que desde que empezó la Copa Asiática 2026 se diferenció del resto de sus compañeras por su habilidad y aptitudes, las mismas que la encumbran como la futbolista india con mejor presente y a su vez con un futuro más que prometedor.

La futbolista más valiosa de la India demostrando sus credenciales en un contragolpe. | VIDEO: YouTube

A pesar del espíritu guerrero de la futbolista de Alianza Lima, la India fue incapaz de sostener su trabajada igualada y muy pronto concedió errores inexplicables que derivaron en la victoria de su oponente con las dianas firmadas por Hsu Yi-Yun y Yu-Chin.

De esa manera, las ‘tigresas azules’ cerraron su participación en el Grupo C con un pleno de caídas completado a manos de Vietnam (2-1) y Japón (11-0). Consignar que cada uno de los rivales enfrentados en el circuito cuenta con una mejor clasificación en la consideración de la FIFA.

Manisha Kalyan en festejos por su fabulosa anotación ante China Taipéi. - Crédito: AFP

Impresionante trayectoria

Concluida la participación en la AFC Women’s Asian Cup 2026, las futbolistas de la selección nacional han recibido la instrucción de reincorporarse a sus respectivos clubes. En este contexto, Manisha Kalyan emprenderá viaje hacia Perú para reintegrarse a los entrenamientos de Alianza Lima, equipo con el que compite en la Liga Femenina.

Representando al bicampeón de la Liga Femenina, Manisha Kalyan destaca como la única de las seleccionadas actuales de su país que participa en un campeonato considerado serio, competitivo y profesional. Esta circunstancia ha sido clave para su desarrollo y proyección como futbolista, permitiéndole continuar su crecimiento deportivo en el extranjero.

Todo lo mejor de la atacante en PAOK FC de Grecia y la Selección de India. (Video: Wigmen Sports)

La trayectoria internacional de Kalyan la llevó primero al PAOK Salónica, donde registró un rendimiento sobresaliente y marcó un gol en la UEFA Champions League, logro que la convirtió en la única futbolista india con una anotación en dicha competición.

Antes de su paso por Grecia, integró las filas del Apollon Ladies de Chipre. Allí acumuló experiencia alternando posiciones en el campo hasta consolidarse como delantera, registrando cifras relevantes en su etapa con el club chipriota.

Manisha Kalyan firmó por todo el 2026 con Alianza Lima Femenino - Crédito: Club Alianza Lima.

El inicio en el deporte de Manisha Kalyan se produjo lejos del fútbol, ya que en su infancia practicaba baloncesto. Posteriormente, decidió probar suerte en el fútbol, entrenando junto a niños y adolescentes. El técnico Brahmjit Singh identificó su habilidad y la animó a dedicarse de lleno a este deporte, sentando las bases de su posterior carrera profesional.

Actualmente, Manisha Kalyan pertenece a Alianza Lima, constituyéndose como la primera futbolista india en trasladarse a un club de América del Sur. Su objetivo es dejar una marca significativa en el fútbol sudamericano y contribuir a que su equipo alcance el título de campeón.