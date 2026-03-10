Perú Deportes

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi

Un momento de brillantez individual de Manisha ilusionó a las ‘tigresas azules’ con la clasificación de los cuartos de final. Su espléndida diana dará que hablar hasta la conclusión del certamen

Guardar
La delantera india, que milita en Alianza Lima, sorprendió con una anotación de 30 metros ante China Taipéi. | VIDEO: Paramount

Manisha Kalyan anotó un golazo de tiro libre en la Copa Asiática 2026 del que se habla mucho más que de la derrota de la India a manos de China Taipéi (3-1), en el estadio Western Sydney, por la última fecha de la Fase de Grupos, y posterior eliminación del certamen AFC.

Con el marcador en contra, a partir de la anotación inicial de Su Yu-hsuan, las ‘tigresas azules’ estaban en la obligación de concretar dos goles si querían mantener vivo el sueño del acceso a los cuartos de final. Fue posible, de una manera breve, por una genialidad de Manisha.

Manisha Kalyan preparando su obra
Manisha Kalyan preparando su obra de arte en la Copa Asiática 2026. - Crédito: Ayush Kumar
A los 39′ minutos del compromiso, Kalyan cobró con lujo y efectividad un saque de falta que puso en pie a los presentes. Aunque el zurdazo golpeó en el travesaño y rebotó, fue una conquista legítima por la validación del Sistema de Videoarbitraje, que confirmó que el ‘misil’ cruzó la línea de gol.

La espléndida conquista le hizo justicia a una Manisha que desde que empezó la Copa Asiática 2026 se diferenció del resto de sus compañeras por su habilidad y aptitudes, las mismas que la encumbran como la futbolista india con mejor presente y a su vez con un futuro más que prometedor.

La futbolista más valiosa de la India demostrando sus credenciales en un contragolpe. | VIDEO: YouTube

A pesar del espíritu guerrero de la futbolista de Alianza Lima, la India fue incapaz de sostener su trabajada igualada y muy pronto concedió errores inexplicables que derivaron en la victoria de su oponente con las dianas firmadas por Hsu Yi-Yun y Yu-Chin.

De esa manera, las ‘tigresas azules’ cerraron su participación en el Grupo C con un pleno de caídas completado a manos de Vietnam (2-1) y Japón (11-0). Consignar que cada uno de los rivales enfrentados en el circuito cuenta con una mejor clasificación en la consideración de la FIFA.
Manisha Kalyan en festejos por
Manisha Kalyan en festejos por su fabulosa anotación ante China Taipéi. - Crédito: AFP

Impresionante trayectoria

Concluida la participación en la AFC Women’s Asian Cup 2026, las futbolistas de la selección nacional han recibido la instrucción de reincorporarse a sus respectivos clubes. En este contexto, Manisha Kalyan emprenderá viaje hacia Perú para reintegrarse a los entrenamientos de Alianza Lima, equipo con el que compite en la Liga Femenina.

Representando al bicampeón de la Liga Femenina, Manisha Kalyan destaca como la única de las seleccionadas actuales de su país que participa en un campeonato considerado serio, competitivo y profesional. Esta circunstancia ha sido clave para su desarrollo y proyección como futbolista, permitiéndole continuar su crecimiento deportivo en el extranjero.

Todo lo mejor de la atacante en PAOK FC de Grecia y la Selección de India. (Video: Wigmen Sports)
La trayectoria internacional de Kalyan la llevó primero al PAOK Salónica, donde registró un rendimiento sobresaliente y marcó un gol en la UEFA Champions League, logro que la convirtió en la única futbolista india con una anotación en dicha competición.

Antes de su paso por Grecia, integró las filas del Apollon Ladies de Chipre. Allí acumuló experiencia alternando posiciones en el campo hasta consolidarse como delantera, registrando cifras relevantes en su etapa con el club chipriota.

Manisha Kalyan firmó por todo
Manisha Kalyan firmó por todo el 2026 con Alianza Lima Femenino - Crédito: Club Alianza Lima.

El inicio en el deporte de Manisha Kalyan se produjo lejos del fútbol, ya que en su infancia practicaba baloncesto. Posteriormente, decidió probar suerte en el fútbol, entrenando junto a niños y adolescentes. El técnico Brahmjit Singh identificó su habilidad y la animó a dedicarse de lleno a este deporte, sentando las bases de su posterior carrera profesional.

Actualmente, Manisha Kalyan pertenece a Alianza Lima, constituyéndose como la primera futbolista india en trasladarse a un club de América del Sur. Su objetivo es dejar una marca significativa en el fútbol sudamericano y contribuir a que su equipo alcance el título de campeón.

Temas Relacionados

Manisha KalyanAlianza LimaFútbol Femenino FPFperu-deportes

Más Noticias

Alfredo Bryce Echenique: el día en que el célebre escritor fue arquero de Universitario de Deportes

El recientemente fallecido escritor peruano, ilustre por su obra literaria y pasión futbolística, vivió una insólita jornada como portero del club crema en un amistoso disputado contra Independiente de Avellaneda

Alfredo Bryce Echenique: el día

Bryan Reyna jugará en Universitario: ¿Javier Rabanal cambiará el sistema de juego con su llegada?

El extremo peruano llegará a la ‘U’ tras el acuerdo alcanzado entre el club ‘crema’ y Belgrano para incorporarlo en calidad de préstamo

Bryan Reyna jugará en Universitario:

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

El club victoriano tomó firme postura sobre la controversia generada por el DT de Melgar al final del encuentro en Matute. El ‘Cabezón’ dejó en claro que no hubo ninguna provocación

Alianza Lima presentará reclamo por

Géminis vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo ida por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Natalia Málaga y Lorena Góngora estarán frente a frente en el duelo de estrategas que marcará el inicio de esta fase del campeonato nacional. Conoce todos los detalles

Géminis vs Atlético Atenea: día,

¿Sekou Gassama piensa dejar Universitario? El sincero sentir del ‘9′ tras cuestionado inicio en Liga 1 2026

El delantero hispano-senegalés apenas tuvo 30 minutos de actividad con la camiseta ‘crema’ y los hinchas ya critican su fichaje, por lo que se conoció su postura en medio de esta difícil situación

¿Sekou Gassama piensa dejar Universitario?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso impulsa la creación de

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Esterilizaciones forzadas: Corte Suprema inaplica la ley de lesa humanidad vía control de convencionalidad tras fallo del TC

Congreso: Eduardo Salhuana confirma contratación de la influencer Suheyn Cipriani con sueldo de S/4.500 para “fines sociales”

Ministra Miralles afirma que el inicio del año escolar 2026 “está garantizado” para el próximo 16 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

Alfredo Bryce Echenique: el día

Alfredo Bryce Echenique: el día en que el célebre escritor fue arquero de Universitario de Deportes

Bryan Reyna jugará en Universitario: ¿Javier Rabanal cambiará el sistema de juego con su llegada?

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

Géminis vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo ida por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Sekou Gassama piensa dejar Universitario? El sincero sentir del ‘9′ tras cuestionado inicio en Liga 1 2026