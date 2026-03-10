Gonzalo Bueno vuelve a imponerse a Juan Pablo Varillas y avanza a los octavos de final del Challenger de Santiago

Gonzalo Bueno sacó boleto a los octavos de final del Challenger de Santiago. Crédito: Dove Men+Care Challenger Santiago 2026.

La capital chilena fue testigo del nuevo episodio de un cambio de batuta pronunciado en el tenis peruano. Gonzalo Bueno derrotó por segunda vez consecutiva a Juan Pablo Varillas. La victoria ha sido indiscutida en el polvo de ladrillo del Club Manquehue en la comuna santiaguina de Vitacura. El trujillano le endosó un rosco en la primera manga al limeño, venido a menos desde hace ya tres cursos y disminuido gravemente por una lesión.

El polvo de ladrillo en Santiago de Chile atestiguó la primera vez que Varillas perdió por 6-0 un parcial ante un rival de su misma nacionalidad. Bueno, fue a lo suyo. Dominó con solvencia y mantuvo la firmeza que caracteriza su novel carrera. Del otro lado de la red se erigía su ídolo y compañero en la selección de Copa Davis. Plano aparte.

'Gonza' cerró la tarde con el 7-5 en el segundo set y celebró mesuradamente. Con este resultado, avanza firme a los octavos de final del Challenger de Santiago. Buscará dejar atrás su temprana eliminación en Tigre 2. Ya instalado en el escaño #211, el objetivo primario es llegar a la selecta lista de los primeros 200 en el ranking ATP. La posición, de momento, le permite asegurar su presencia en la clasificación de Roland Garros, torneo que representará su segunda presencia en la fase previa de un grande.

Gonzalo Bueno, número 211 del mundo, se alista para competir en los octavos de final del Challenger de Santiago tras derrotas a Juan Pablo Varillas. Crédito: Dove Men+Care Challenger Santiago 2026.

Gonzalo Bueno vs Franco Agamenone: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger de Santiago

Será la primera vez que Gonzalo Bueno mida fuerzas ante el italiano Franco Agamenone. El transalpino, actualmente es el #269 del mundo. En agosto del 2022 alcanzó su mejor posición al instalarse en el #108 del ranking: ha basado su carrera principalmente en el circuito Challenger.

Para acceder a los octavos de final del Challenger de Santiago, dejó en el camino a un rival complicado como es el argentino Guido Justo, campeón en el primer Challenger de Tigre dos semanas atrás. El europeo venció al 'gaucho' con parciales 6-1, 7-6(5) y 6-1.

De acuerdo con la programación del torneo, el duelo entre Bueno y Agamenone está pactado para el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas de Perú en la cancha principal del Club Manquehue. La transmisión del cotejo estará a cargo del portal Challenger TV. La web es de acceso gratuito a todos los partidos del circuito. Se puede sintonizar desde cualquier dispositivo móvil. Asimismo, el portal Tenis al Máximo también emitirá el compromiso desde su página de YouTube.

Gonzalo Bueno fue semifinalista en el Challenger 50 de Tigre. Crédito: Instagram gonzaletero.

El momento de Buse como motivación

Gonzalo Bueno analizó el panorama actual del tenis nacional con una mezcla de optimismo y madurez. El trujillano sostuvo que la disciplina ha recuperado protagonismo en el país gracias a la regularidad de sus actuaciones y a las de su compañero de generación. “Perú está creciendo conmigo y con ‘Nacho’ Buse. El tenis peruano está siendo un poco más vistoso. Mi deseo es que, en un futuro, los jóvenes tengan las condiciones necesarias para entrenar en casa", afirmó la segunda raqueta del país.

Lejos de alimentar cualquier rivalidad negativa, el ascenso de Ignacio Buse funciona como un catalizador personal para él. “Es una motivación, evidentemente. Su éxito me demuestra que el camino es el correcto. Hay que mantener la competitividad y sé que mi momento llegará. Quizás él alcanzó la madurez tenística un poco más rápido, pero espero que pronto podamos compartir el mismo circuito", concluyó el trujillano, quien confía plenamente en que su evolución lo llevará pronto a los torneos de élite.

Este relevo generacional, encabezado por Bueno y Buse, no solo promete refrescar el ranking ATP para el Perú, sino que también busca cimentar las bases de una estructura deportiva más sólida. La visión de Gonzalo trasciende los resultados inmediatos; apunta a una descentralización del talento y a la mejora de la infraestructura local, con la esperanza de que las futuras promesas no se vean obligadas al desarraigo para alcanzar la profesionalización.