Un premio sin precedentes en su carrera: el dinero que ganó Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026

Gonzalo Bueno logró el mayor premio económico de su carrera al competir en el Australian Open 2026. Crédito: Instagram

La participación de Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026 no solo dejó aprendizajes deportivos, sino también un impacto significativo en el plano económico. Aunque el tenista peruano quedó eliminado en la segunda ronda de la ‘qualy’, su paso por Melbourne le permitió alcanzar el mayor premio en dinero de toda su carrera profesional, un logro que marca un antes y un después en su proceso de consolidación en el circuito.

Para esta edición 2026, los organizadores del Grand Slam australiano anunciaron una bolsa total de premios de 111,5 millones de dólares australianos (AUD), la más alta en la historia del torneo. Este incremento en los premios también se refleja en las fases clasificatorias, donde cada victoria representa un salto importante en los ingresos de los jugadores.

En ese contexto, Gonzalo Bueno ya tenía asegurado 40.5 mil dólares australianos solo por ser parte de la ‘qualy’. Sin embargo, su triunfo en la primera ronda frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, tercer sembrado de la clasificación, no solo significó un golpe deportivo, sino también un beneficio económico inmediato para el trujillano.

Gracias a ese resultado sorpresivo y a su acceso a la ronda 2, el peruano elevó sus ganancias hasta los 57 mil dólares australianos, cifra que equivale a más de 128 mil soles al tipo de cambio actual. De haber superado al francés Pierre-Hugues Herbert, Bueno habría alcanzado los 83.5 mil dólares; sin embargo, la hazaña no se concretó. Aun así, su paso por Melbourne le asegura un ingreso significativo.

Premios económicos del Australian Open 2026. Crédito: ATP

El mayor ingreso de su carrera profesional

Este monto representa el premio más alto que Gonzalo Bueno ha obtenido en toda su carrera, superando ampliamente lo que recibió incluso cuando fue campeón en torneos de categoría Challenger. El peruano había logrado levantar tres títulos en este nivel —Buenos Aires, Concepción y Liberec—, pero ninguno de esos triunfos individuales se acerca a lo que consiguió económicamente en Melbourne.

La diferencia pone en evidencia la brecha existente entre los torneos Challenger y los Grand Slams, incluso en sus fases previas. Para un jugador joven como Bueno, que aún se encuentra en etapa de crecimiento y consolidación, este tipo de ingresos resulta clave para sostener su calendario internacional, cubrir gastos de viajes, entrenadores y preparación física, y seguir compitiendo al más alto nivel.

Un impulso clave para lo que viene

Más allá de la eliminación ante el francés Pierre-Hugues Herbert, el balance de la experiencia australiana es ampliamente positivo. Gonzalo Bueno no solo demostró que puede competir ante rivales de mayor recorrido, sino que además sumó un respaldo económico que le permitirá encarar con mayor tranquilidad los próximos desafíos de la temporada.

La participación en un Grand Slam, incluso desde la ‘qualy’, representa una vitrina deportiva y financiera difícil de igualar. En el caso del peruano, este paso por el Australian Open 2026 refuerza la idea de que su progreso no solo se mide en resultados, sino también en estabilidad y proyección profesional.

El trujillano no pudo imponerse en la segunda ronda de la 'qualy' y se despidió del Australian Open 2026.

Si bien los 57 mil dólares australianos son una cifra destacable, el verdadero valor de lo conseguido en Melbourne está en lo que representa para el futuro de Gonzalo Bueno. Haber competido y ganado en un escenario de máxima exigencia, frente a jugadores con experiencia en el circuito ATP, confirma que el trujillano avanza por el camino correcto.

Con otros torneos ‘major’ aún por disputarse en la temporada, esta experiencia —y el premio económico obtenido— se convierten en una base sólida para seguir creciendo. Gonzalo Bueno se despidió del Australian Open 2026 sin acceder al cuadro principal, pero con una recompensa que trasciende lo deportivo y refuerza su apuesta por seguir escalando en el tenis profesional.