Perú Deportes

Fernando Gaibor defiende a Paolo Guerrero por ataques injustificados en Alianza Lima: “Es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando”

El mediocentro ecuatoriano, por el que pasa el juego de los ‘íntimos’ cierra filas con el ‘Depredador’ tras críticas exageradas. “No lo respetan, lo desprestigian y se inventan cada cosa”, externó

Guardar
Fernando Gaibor se ubica del
Fernando Gaibor se ubica del lado de Paolo Guerrero, rechazando críticas injustificadas por su rendimiento. - Crédito: Alianza Lima

Aunque Paolo Guerrero está en un momento sublime, asentándose como uno de los goleadores de Alianza Lima en el Apertura 2026, hace no mucho fue objeto de constantes ataques por parte de la afición, los cuales no solo calaron hondo en su orgullo, sino también en el bienestar de un plantel que hoy está en la cima.

Esos ‘dardos’ impactaron mucho en Fernando Gaibor, quien se ha mostrado del lado de longevo delantero peruano, defendiéndolo no solo de las críticas, también de su manera en cómo se ha plantado en contra de los medios de comunicación y de aquellos que lo cuestionan sin ofrecer argumentos futbolísticos válidos.

Fernando Gaibor, de 34 años,
Fernando Gaibor, de 34 años, tiene la responsabilidad de organizar el juego en Alianza Lima. - Crédito: AFP
Él está en todo su derecho de responder así, no lo respetan, lo desprestigian y se inventan cada cosa. Ponte en su lugar y que te estén tirando así todo el tiempo pese a que eres profesional y haces muchas cosas. Él es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando nada”, dijo Gaibor en una entrevista concedida a Doble Punta.

“Mucha gente no sabe de las cosas que hace o de las cosas que vivimos, pero nos quedamos con eso puertas adentro. Imagínate que todo el tiempo te falten el respeto con tu madre viéndote jugar y te gritan cada barbaridad, y haces goles igual. ‘¿Cómo respondes?”, sumó.

El delantero blanquiazul marcó su tercero gol en el campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Ritmo creciente

A pesar de que es indudable de que Alianza Lima va al alza tanto en rendimiento como en resultados, Fernando Gaibor quiere ser cauto e ir con pies de plomo. Prefiere centrarse en el trabajo diario y avanzar con ritmo sosegado: “No se puede decir volvió la alegría, tenemos que seguir pensando que esto se construye día a día, esa es nuestra política”.

Aquella mirada nace a partir del accidente acontecido contra Sportivo 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores. La prematura eliminación dejó muy tocados a todos, pero convirtieron ese revés en una lección para dar pasos correctos hacia adelante sin caer en la desesperación.

Renzo Garcés anotó su cuarto
Renzo Garcés anotó su cuarto gol del campeonato y fue figura en la victoria ante Melgar, consolidándose como el máximo goleador del equipo. - Crédito: Liga 1
La eliminación de la Copa nos dolió mucho y la asumimos como tal. Esa parte de asumirla ha hecho que sigamos demostrando lo de hoy. Estamos tomando las cosas con mucha humildad y viviendo este momento de una forma tranquila y equilibrada para poder llegar al objetivo final”, aseveró Gaibor.

Consultado acerca del carácter que destila Pablo Guede en los entrenamientos y sus virtudes como estratega indicó: “Es el que maneja el equipo. Le empezaron a dar palo sin tener un mes de proceso. Perdimos un partido de Copa y después no perdimos nunca. Aún así sigue trabajando como un loco, es un líder loco; es obsesivo con la táctica, el orden y la disciplina. Tiene en su memoria todo. El ruido que había ya no se escucha”.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Líder incontestable

Alianza Lima se posiciona en el primer lugar del Torneo Apertura 2026, acumulando 16 puntos de 18 posibles tras seis fechas, lo que representa un rendimiento invicto en el campeonato. El equipo ha mostrado solidez y eficacia en cada compromiso, consolidando su liderazgo en la tabla de posiciones.

En su presentación más reciente, Alianza Lima superó a FBC Melgar en un encuentro caracterizado por una alta dinámica y notable solidaridad entre sus integrantes. Los goles estuvieron a cargo de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, quienes fueron determinantes para asegurar la victoria.

Paolo Guerrero abrió el lance
Paolo Guerrero abrió el lance frente a Melgar, en Matute. - Crédito: @agenblanquiazul
La propuesta futbolística exhibida por los íntimos en el estadio Matute ha generado expectativas entre los aficionados, quienes esperan que esta línea de juego se mantenga durante las próximas jornadas para sostener el liderazgo sobre sus rivales. Esta continuidad en el rendimiento se presenta como un desafío clave para el entrenador Pablo Guede de cara a los compromisos venideros.

En la siguiente fecha, Alianza Lima afrontará una visita exigente frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde las condiciones de altura podrían representar un reto adicional para el plantel.

Temas Relacionados

Fernando GaiborAlianza LimaLiga 1Paolo Guerreroperu-deportes

Más Noticias

Renzo Garcés destaca el crecimiento de Alianza Lima tras victoria ante Melgar: “Hemos ido de menos a más”

El defensor blanquiazul resaltó la evolución del equipo tras el triunfo por 3-1 frente a los arequipeños, que afianzó a los blanquiazules en la cima del Torneo Apertura con 16 puntos

Renzo Garcés destaca el crecimiento

Gonzalo Bueno vuelve a imponerse a Juan Pablo Varillas y avanza a los octavos de final del Challenger de Santiago

El tenista peruano derrotó por segunda vez al hilo a su connacional e ídolo en el ‘deporte blanco’. Por un lugar en los cuartos de final, el trujillano de 21 años se medirá ante Franco Agamenone

Gonzalo Bueno vuelve a imponerse

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán concretar su pase a la fase de grupos tras la victoria en Venezuela: recibirán a los ‘granates’ en Matute. Conoce los horarios del crucial cotejo que definirá al ganador de la llave

A qué hora juega Sporting

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi

Un momento de brillantez individual de Manisha ilusionó a las ‘tigresas azules’ con la clasificación de los cuartos de final. Su espléndida diana dará que hablar hasta la conclusión del certamen

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de

Alfredo Bryce Echenique: el día en que el célebre escritor fue arquero de Universitario de Deportes

El recientemente fallecido escritor peruano, ilustre por su obra literaria y pasión futbolística, vivió una insólita jornada como portero del club crema en un amistoso disputado contra Independiente de Avellaneda

Alfredo Bryce Echenique: el día
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mario Vizcarra reafirma que indultará

Mario Vizcarra reafirma que indultará a Martín Vizcarra y lo nombrará su “consejero ad honorem” si llega a la presidencia

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

Renzo Garcés destaca el crecimiento

Renzo Garcés destaca el crecimiento de Alianza Lima tras victoria ante Melgar: “Hemos ido de menos a más”

Gonzalo Bueno vuelve a imponerse a Juan Pablo Varillas y avanza a los octavos de final del Challenger de Santiago

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi

Alfredo Bryce Echenique: el día en que el célebre escritor fue arquero de Universitario de Deportes