Fernando Gaibor defiende a Paolo Guerrero por ataques injustificados en Alianza Lima: “Es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando”

Fernando Gaibor se ubica del lado de Paolo Guerrero, rechazando críticas injustificadas por su rendimiento. - Crédito: Alianza Lima

Aunque Paolo Guerrero está en un momento sublime, asentándose como uno de los goleadores de Alianza Lima en el Apertura 2026, hace no mucho fue objeto de constantes ataques por parte de la afición, los cuales no solo calaron hondo en su orgullo, sino también en el bienestar de un plantel que hoy está en la cima.

Esos ‘dardos’ impactaron mucho en Fernando Gaibor, quien se ha mostrado del lado de longevo delantero peruano, defendiéndolo no solo de las críticas, también de su manera en cómo se ha plantado en contra de los medios de comunicación y de aquellos que lo cuestionan sin ofrecer argumentos futbolísticos válidos.

Fernando Gaibor, de 34 años, tiene la responsabilidad de organizar el juego en Alianza Lima. - Crédito: AFP

“Él está en todo su derecho de responder así, no lo respetan, lo desprestigian y se inventan cada cosa. Ponte en su lugar y que te estén tirando así todo el tiempo pese a que eres profesional y haces muchas cosas. Él es un líder silencioso que no le gusta estar alardeando nada”, dijo Gaibor en una entrevista concedida a Doble Punta.

“Mucha gente no sabe de las cosas que hace o de las cosas que vivimos, pero nos quedamos con eso puertas adentro. Imagínate que todo el tiempo te falten el respeto con tu madre viéndote jugar y te gritan cada barbaridad, y haces goles igual. ‘¿Cómo respondes?”, sumó.

El delantero blanquiazul marcó su tercero gol en el campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Ritmo creciente

A pesar de que es indudable de que Alianza Lima va al alza tanto en rendimiento como en resultados, Fernando Gaibor quiere ser cauto e ir con pies de plomo. Prefiere centrarse en el trabajo diario y avanzar con ritmo sosegado: “No se puede decir volvió la alegría, tenemos que seguir pensando que esto se construye día a día, esa es nuestra política”.

Aquella mirada nace a partir del accidente acontecido contra Sportivo 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores. La prematura eliminación dejó muy tocados a todos, pero convirtieron ese revés en una lección para dar pasos correctos hacia adelante sin caer en la desesperación.

Renzo Garcés anotó su cuarto gol del campeonato y fue figura en la victoria ante Melgar, consolidándose como el máximo goleador del equipo. - Crédito: Liga 1

“La eliminación de la Copa nos dolió mucho y la asumimos como tal. Esa parte de asumirla ha hecho que sigamos demostrando lo de hoy. Estamos tomando las cosas con mucha humildad y viviendo este momento de una forma tranquila y equilibrada para poder llegar al objetivo final”, aseveró Gaibor.

Consultado acerca del carácter que destila Pablo Guede en los entrenamientos y sus virtudes como estratega indicó: “Es el que maneja el equipo. Le empezaron a dar palo sin tener un mes de proceso. Perdimos un partido de Copa y después no perdimos nunca. Aún así sigue trabajando como un loco, es un líder loco; es obsesivo con la táctica, el orden y la disciplina. Tiene en su memoria todo. El ruido que había ya no se escucha”.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Líder incontestable

Alianza Lima se posiciona en el primer lugar del Torneo Apertura 2026, acumulando 16 puntos de 18 posibles tras seis fechas, lo que representa un rendimiento invicto en el campeonato. El equipo ha mostrado solidez y eficacia en cada compromiso, consolidando su liderazgo en la tabla de posiciones.

En su presentación más reciente, Alianza Lima superó a FBC Melgar en un encuentro caracterizado por una alta dinámica y notable solidaridad entre sus integrantes. Los goles estuvieron a cargo de Paolo Guerrero, Jairo Vélez y Renzo Garcés, quienes fueron determinantes para asegurar la victoria.

Paolo Guerrero abrió el lance frente a Melgar, en Matute. - Crédito: @agenblanquiazul

La propuesta futbolística exhibida por los ‘íntimos’ en el estadio Matute ha generado expectativas entre los aficionados, quienes esperan que esta línea de juego se mantenga durante las próximas jornadas para sostener el liderazgo sobre sus rivales. Esta continuidad en el rendimiento se presenta como un desafío clave para el entrenador Pablo Guede de cara a los compromisos venideros.

En la siguiente fecha, Alianza Lima afrontará una visita exigente frente a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde las condiciones de altura podrían representar un reto adicional para el plantel.