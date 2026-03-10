Perú Deportes

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

El longevo artillero, de 42 años, estuvo muy concentrado para capitalizar un mal despeje del portero Carlos Cáceda. Ya son tres goles del atacante peruano en la temporada

Guardar
El delantero blanquiazul marcó su tercero gol en el campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

El gol de Alianza Lima pasa por la experiencia de Paolo Guerrero. El veteranísimo delantero, de 42 años, se hizo cargo de la apertura del score contra FBC Melgar, en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la 6ta fecha del Torneo Apertura 2026.

Cerca de la media hora de juego, con un rendimiento superlativo en el trámite, los ‘blanquiazules’ se pusieron adelante en el marcador tras una arremetida por el medio de Jairo Vélez, acaso el más lúcido y desenfadado del compromiso, que acabó en una asistencia directa hacia Kevin Quevedo.

Paolo Guerrero abrió el lance
Paolo Guerrero abrió el lance frente a Melgar, en Matute. - Crédito: @agenblanquiazul

Una vez que superó a sus oponentes, el ‘27′, con cierta dificultad, sacó un flojo disparo a portería que encontró respuesta en Carlos Cáceda. No obstante, la intervención no fue del todo segura y la pelota quedó viva dentro del área frente a la presencia de Paolo Guerrero.

En un intento desesperado, el portero de FBC Melgar, desde el césped, quiso empujar la pelota pero en esas la misma impactó en el ‘Depredador’, quien de inmediato respondió con un tiro que acabó en el palo, pero el rebote le quedó servido y ahí llegó la ventaja con una audacia sobre la línea de meta.

Doblete negado

Con un rendimiento loable, Paolo Guerrero contó con la oportunidad inmejorable de anotarse un doblete en el partido desarrollado en La Victoria. A poco de finalizar el primer acto, el ‘34′ de Alianza Lima sacó de la galera una genialidad.

Frente a un servicio largo de Jairo Vélez, el ‘Depredador’ controló el esférico con el pecho y metió un ‘misil’ con el que batió por duplicado a Carlos Cáceda. Era, sin lugar a dudas, la conquista de la sexta jornada del Apertura 2026.

Paolo Guerrero suma tres anotaciones
Paolo Guerrero suma tres anotaciones con Alianza Lima en el Apertura 2026. - Crédito: @redalianza

Sin embargo, la algarabía que había poseído a Matute se acabó de pleno cuando el Sistema de Videoarbitraje (VAR) hizo su aparición, advirtiéndole al árbitro Joel Alarcón de una ligera posición adelantada del longevo goleador.

Después de una meticulosa revisión en las pantallas de los monitores de la sala, se dictaminó dar por invalidada la gran diana de un Guerrero que sigue exhibiendo un estado de forma envidiable en la Liga 1.

Goleador pleno

Paolo Guerrero inició el Apertura 2026 como el delantero titular en el esquema de Pablo Guede, imponiéndose por experiencia y liderazgo sobre Luis Ramos y Federico Girotti. A pesar de su edad, fue la principal referencia ofensiva del equipo, respaldado por su trayectoria como histórico goleador de la selección peruana.

En los dos primeros encuentros del torneo, el atacante destacó por su eficacia desde el punto de penal, anotando frente a Sport Huancayo y Comerciantes Unidos. Posteriormente, atravesó una breve racha sin convertir goles.

Paolo Guerrero es el goleador
Paolo Guerrero es el goleador de Alianza Lima en el inicio del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Recientemente, Guerrero volvió a marcar, esta vez ante FBC Melgar, sumando así tres goles en la temporada y alcanzando a Renzo Garcés como máximo anotador del equipo.

A sus 42 años, el ‘Depredador’ ha anunciado que se retirará al finalizar la campaña 2026, tras completar tres temporadas defendiendo la camiseta de Alianza Lima.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaLiga 1Melgarperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede debe aprovechar la oportunidad de oro que se le ha presentado. Una nueva confirmación de superioridad en el score le permitiría a los suyos fijarse como líderes incontestables del Apertura 2026

Alianza Lima 1-1 Melgar EN

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Con la misión de revertir el difícil panorama del club en la Liga 1 2026 tras la salida de Ángel Comizzo, el nuevo técnico ya puso manos a la obra el primer equipo

Atlético Grau anunció la incorporación

Álvaro Barco advierte tras la derrota de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026: “El fútbol siempre da revanchas”

El director deportivo reafirma la confianza en la plantilla e insiste que, pese a la preocupación por la primera derrota, el grupo mantiene la ilusión de reaccionar ante Universidad Técnica de Cajamarca el sábado en el Estadio Monumental

Álvaro Barco advierte tras la

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano

El área deportiva de la ‘U’ trabaja a contrarreloj para perfilar detalles de la operación del ‘Picante’, cuyo estado de momento no es ideal por una suplencia prolongada en la Liga Profesional Argentina

Bryan Reyna es el último

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”

El futbolista de la selección peruana prefiere hacer oídos sordos a los rumores que lo asocian con clubes europeos. Su prioridad está en el ‘tricolor’, con el que quiere ganar muchos títulos

Erick Noriega ignora acercamientos del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Denisse Miralles a

Gabinete de Denisse Miralles a pocos días de pedir el voto de confianza, ¿tiene el respaldo necesario para continuar?

Rafael López Aliaga ratifica su plan de trasladar la capital y los ministerios a Junín: “Me critican porque no saben geopolítica”

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Keiko Fujimori defiende inscripción de 28 candidatos con sentencias firmes en Fuerza Popular: “Ya están rehabilitados”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Said Palao anuncia que vendió

Said Palao anuncia que vendió todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

Vasco Madueño llora al hablar de su madre y su reconciliación con Guillermo Dávila: “Se fue en paz”

Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

DEPORTES

Alianza Lima 1-1 Melgar EN

Alianza Lima 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Álvaro Barco advierte tras la derrota de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026: “El fútbol siempre da revanchas”

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano

Erick Noriega ignora acercamientos del exterior tras ganar el Gauchão 2026: “Me debo a Gremio y ellos me están tratando de la mejor manera”