Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

El delantero blanquiazul marcó su tercero gol en el campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

El gol de Alianza Lima pasa por la experiencia de Paolo Guerrero. El veteranísimo delantero, de 42 años, se hizo cargo de la apertura del score contra FBC Melgar, en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la 6ta fecha del Torneo Apertura 2026.

Cerca de la media hora de juego, con un rendimiento superlativo en el trámite, los ‘blanquiazules’ se pusieron adelante en el marcador tras una arremetida por el medio de Jairo Vélez, acaso el más lúcido y desenfadado del compromiso, que acabó en una asistencia directa hacia Kevin Quevedo.

Paolo Guerrero abrió el lance frente a Melgar, en Matute. - Crédito: @agenblanquiazul

Una vez que superó a sus oponentes, el ‘27′, con cierta dificultad, sacó un flojo disparo a portería que encontró respuesta en Carlos Cáceda. No obstante, la intervención no fue del todo segura y la pelota quedó viva dentro del área frente a la presencia de Paolo Guerrero.

En un intento desesperado, el portero de FBC Melgar, desde el césped, quiso empujar la pelota pero en esas la misma impactó en el ‘Depredador’, quien de inmediato respondió con un tiro que acabó en el palo, pero el rebote le quedó servido y ahí llegó la ventaja con una audacia sobre la línea de meta.

Doblete negado

Con un rendimiento loable, Paolo Guerrero contó con la oportunidad inmejorable de anotarse un doblete en el partido desarrollado en La Victoria. A poco de finalizar el primer acto, el ‘34′ de Alianza Lima sacó de la galera una genialidad.

Frente a un servicio largo de Jairo Vélez, el ‘Depredador’ controló el esférico con el pecho y metió un ‘misil’ con el que batió por duplicado a Carlos Cáceda. Era, sin lugar a dudas, la conquista de la sexta jornada del Apertura 2026.

Paolo Guerrero suma tres anotaciones con Alianza Lima en el Apertura 2026. - Crédito: @redalianza

Sin embargo, la algarabía que había poseído a Matute se acabó de pleno cuando el Sistema de Videoarbitraje (VAR) hizo su aparición, advirtiéndole al árbitro Joel Alarcón de una ligera posición adelantada del longevo goleador.

Después de una meticulosa revisión en las pantallas de los monitores de la sala, se dictaminó dar por invalidada la gran diana de un Guerrero que sigue exhibiendo un estado de forma envidiable en la Liga 1.

Goleador pleno

Paolo Guerrero inició el Apertura 2026 como el delantero titular en el esquema de Pablo Guede, imponiéndose por experiencia y liderazgo sobre Luis Ramos y Federico Girotti. A pesar de su edad, fue la principal referencia ofensiva del equipo, respaldado por su trayectoria como histórico goleador de la selección peruana.

En los dos primeros encuentros del torneo, el atacante destacó por su eficacia desde el punto de penal, anotando frente a Sport Huancayo y Comerciantes Unidos. Posteriormente, atravesó una breve racha sin convertir goles.

Paolo Guerrero es el goleador de Alianza Lima en el inicio del Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Recientemente, Guerrero volvió a marcar, esta vez ante FBC Melgar, sumando así tres goles en la temporada y alcanzando a Renzo Garcés como máximo anotador del equipo.

A sus 42 años, el ‘Depredador’ ha anunciado que se retirará al finalizar la campaña 2026, tras completar tres temporadas defendiendo la camiseta de Alianza Lima.