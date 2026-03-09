Piero Quispe expresó su deseo de retornar a Universitario para el Torneo Apertura 2026: “Está muy entusiasmado”

El mediocampista expresó públicamente sus ganas de volver a Universitario de Deportes, generando gran expectativa entre los aficionados que sueñan con verlo otra vez con la camiseta crema en el Torneo Apertura 2026 (Facebook / Liga 1)

La reciente caída de Universitario de Deportes ante Los Chankas en Andahuaylas, con un marcador de 3-1, ha intensificado el debate interno sobre la necesidad de incorporar nuevos nombres al equipo.

El revés no solo supuso la pérdida de puntos en la Liga 1, sino que también generó un escenario de análisis urgente respecto a la política de fichajes y las alternativas disponibles para fortalecer el grupo dirigido por Javier Rabanal.

En este contexto, la posible vuelta de Piero Quispe, actualmente con contrato en el exterior, se ha convertido en una de las principales alternativas que maneja la dirigencia, liderada por Franco Velazco Imparato. El club dispone de solo una semana para concretar movimientos, según lo informado por el periodista Gustavo Peralta en Hablemos de Max.

Las directivas de Universitario analizan la posibilidad de repatriar a Piero Quispe, quien se encuentra a préstamo en Sydney FC hasta mayo de 2026, con pase de Pumas UNAM.

El propio jugador ha reiterado su deseo de regresar si se presentan condiciones contractuales favorables, mientras la administración sopesa los desafíos económicos y contractuales que implica romper el acuerdo vigente.

La urgencia por reforzar el plantel responde a la necesidad de revertir los bajos rendimientos recientes y competir con mayores garantías en el Torneo Apertura 2026, según fuentes cercanas al club.

La evaluación de Universitario para reforzar el plantel

La derrota ante Los Chankas aceleró el análisis en Universitario, donde la dirigencia evalúa incorporar refuerzos nacionales para fortalecer el plantel antes del cierre del mercado. (Facebook / Liga 1)

La derrota en Apurímac aceleró los debates internos sobre la incorporación de refuerzos, con la mira puesta en al menos un fichaje nacional que pueda sumarse sin demoras burocráticas ni costos adicionales por rescisión.

El periodista Gustavo Peralta detalló en Hablemos de Max que la dirigencia contactó a Quispe meses atrás, manifestando su interés en sumarlo nuevamente. “Hace unos meses, sí lo llamaron y le hicieron saber el interés de tenerlo. Ahora, creo que la situación de Quispe es regresar al club, a pesar de que su representante maneja opciones de continuar en el extranjero. Quispe está muy entusiasmado, si la ‘U’ lo convoca, él regresa de inmediato”, señaló Peralta.

El caso de Quispe, sin embargo, implica resolver cuestiones contractuales con Pumas UNAM y Sydney FC, ya que la cesión del mediocampista se extiende hasta mayo de 2026. Para concretar su retorno anticipado, sería necesario un acuerdo entre las tres partes y el desembolso de una suma que la administración de Velazco Imparato evalúa cuidadosamente. Fuentes de la dirigencia indicaron que, por el momento, se priorizan perfiles disponibles en el mercado local para evitar mayores complicaciones financieras.

En paralelo, el club también explora la llegada de Adrián Ugarriza, delantero que milita en el Kiryat Shmona de Israel, y Bryan Reyna, extremo con contrato vigente en Belgrano de Argentina pero sin actividad reciente. Estos nombres forman parte de la lista elaborada por la comisión deportiva para cubrir la falta de generación de juego en el mediocampo, una de las principales falencias detectadas en las primeras jornadas del campeonato.

El deseo de Piero Quispe y su vínculo con la institución

El regreso de Piero Quispe a Universitario entusiasma a la hinchada crema, recordando su papel clave en el título nacional y su identificación con el club. (Facebook / Liga 1)

El interés por el regreso de Piero Quispe se ve reforzado por las declaraciones del propio futbolista y el recuerdo de su desempeño en el club. Según lo expuesto por Peralta, “Si le ponen las condiciones como tiene que ser, él regresa”, reflejando la disposición del mediocampista a volver a la institución donde se formó y logró el campeonato nacional en 2023.

Quispe, surgido del Club Deportivo Héctor Chumpitaz, fue incorporado a las divisiones menores de Universitario y alcanzó el primer equipo bajo la dirección técnica de Ángel Comizzo. Su aporte resultó clave en la obtención del título, lo que le valió el reconocimiento de la afición y consolidó su vínculo con la camiseta crema. El entusiasmo de los hinchas ante la posibilidad de su retorno responde tanto a su rendimiento pasado como a la identificación que mantiene con la institución.

La gestión de Velazco Imparato, tras la salida de Jean Ferrari a la Federación Peruana de Fútbol, ha priorizado la inscripción de jugadores elegibles de inmediato y con menores complicaciones contractuales, aunque el caso Quispe continúa siendo evaluado por su potencial impacto en el equipo y en la hinchada.

Alternativas y plazos para definir refuerzos

La dirigencia crema trabaja contra el tiempo para cerrar incorporaciones antes del fin del libro de pases, evaluando nombres disponibles en el mercado. (Facebook / Sydney FC)

La administración de Universitario enfrenta el reto de concretar al menos una incorporación nacional antes del cierre del libro de pases, previsto para la próxima semana. De acuerdo con lo reportado por L1 MAX, la prioridad es resolver operaciones que no generen cargas económicas adicionales y permitan reforzar sectores críticos del plantel.

El club considera alternativas como la de Adrián Ugarriza y Bryan Reyna, quienes reúnen las condiciones para ser inscritos de manera inmediata, en contraste con la complejidad que supone negociar el retorno de Quispe desde el extranjero. La presión por revertir el déficit creativo en el mediocampo y mejorar los registros en el Torneo Apertura 2026 impulsa la toma de decisiones en las próximas horas.

Mientras tanto, la decisión final sobre el regreso de Piero Quispe dependerá de la viabilidad de un acuerdo entre Universitario, Pumas UNAM y Sydney FC, así como de la disposición de la dirigencia para asumir el costo de la operación antes del cierre del mercado de fichajes.