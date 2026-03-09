Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?

Paola Rivera es uno de los valores más altos de la San Martín. - Crédito: Difusión

Paola Rivera está viviendo un auténtico crecimiento desde que se instaló en la Liga Peruana de Vóley. En un tiempo récord no solo ha asentado su estilo de juego, también ha pasado de un club como Regatas Lima a otro de la talla de la San Martín. A partir de ese avance considerable, su nombre ha comenzado a asociarse con otros clubes y no necesariamente del medio local.

En concreto, el rumor de un posible desplazamiento a la Liga Mexicana de Voleibol Profesional (LVP MX) cobra demasiada fuerza. La armadora azteca no es ajena a todos esos rumores y por eso ha decidido salir al frente para aclarar su futuro. De inmediato zanjó el tema, asegurando que nada la sacará de la USMP.

Paola Rivera, armadora mexicana de sobresaliente nivel con San Martín. - Crédito: Eduardo Cubas

“No [iré allá], porque termina la Liga antes que acá o igual; entonces, no hay posibilidad", mencionó de una manera escueta, pero segura la sobresaliente voleibolista mexicana.

La Liga de Voleibol Profesional de México representa el principal intento por profesionalizar este deporte en el país. Presentada oficialmente en 2025 y con su primera temporada en 2026, la liga surge tras años de proyectos inconclusos para consolidar una competencia nacional estable.

La armadora mexicana enfrentó a su exequipo y demostró su calidad en el campo. (Video: Latina)

El formato de la LVP MX contempla una temporada regular de 14 partidos por equipo, seguida de semifinales y una final al mejor de tres encuentros. Inicialmente reúne a seis franquicias distribuidas en distintas ciudades mexicanas. Además de fortalecer el espectáculo deportivo, la liga busca desarrollar talento local.

Una de las razones fundamentales para que la ‘China’ desista de un cambio pasa por el avance sustancial tanto de la organización de la LVP como la elevación del rendimiento de los clubes que participan en el circuito. “Me da gusto que cada año esté mejorando, eso nos ayuda a las jugadoras a potenciarnos”, analizó en declaraciones recogidas por La Cátedra Deportes.

Paola Rivera vive su segunda experiencia en la Liga Peruana de Vóley con la San Martín. - Crédito: Difusión

San Martín al alza

La San Martín se ha convertido en uno de los equipos más difíciles de superar en la Liga Peruana de Vóley. Durante la Fase 2, el conjunto mostró un elevado nivel competitivo, lo que le permitió ubicarse en la segunda posición de la clasificación general, solo por detrás de Alianza Lima.

La diferencia de puntaje entre las ‘íntimas’ y las ‘santas’ resultó ser mínima, con apenas un punto de distancia entre ambos equipos. Este estrecho margen evidencia el destacado rendimiento y la entrega del plantel dirigido por Guilherme Schmitz, quien ha logrado imprimir su sello personal en el juego colectivo del grupo.

Un reñido encuentro en la Liga Peruana de Vóley. La Universidad San Martín demuestra su jerarquía y se impone ante Universitario en un segundo set lleno de emoción, sellando la victoria con un punto que hizo vibrar a toda la hinchada.

El resultado en la tabla pudo haber sido diferente de no ser por una desprolijidad cometida por el técnico brasileño en el partido ante Circolo. En ese encuentro, San Martín excedió el número permitido de jugadoras extranjeras en el campo, lo que influyó directamente en la suma de puntos del equipo.

Ahora, ambos equipos tendrán una nueva oportunidad de enfrentarse, esta vez en los cuartos de final de la temporada. Este cruce representa una revancha en el camino hacia el título, donde se definirá cuál de los dos planteles continuará en la LPV 2025/26.