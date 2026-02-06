Perú Deportes

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Elegida como la mejor armadora la temporada pasada, la mexicana vive un gran presente y destacó la evolución que ha logrado a partir de su experiencia en el vóley peruano

La armadora mexicana destacó que su experiencia en el vóley peruano le ayudó a mejorar técnica y físicamente. (Video: Youtube / Se Formaron Las Parejas)

Paola Rivera atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y no duda en señalar a la Liga Peruana de Vóley como un factor determinante en su evolución. La armadora mexicana, que la temporada pasada brilló con Regatas Lima —club con el que fue elegida la mejor en su puesto y alcanzó la final del campeonato—, continúa destacando ahora con la Universidad San Martín, equipo con el que se perfila nuevamente como candidata al título.

En diálogo con el programa de YouTube ‘Se formaron las parejas’, Rivera explicó cómo su paso por el vóley peruano le permitió dar un salto de calidad, tanto desde lo técnico como desde lo físico y mental. La colocadora de 26 años reconoció que el crecimiento fue evidente cuando volvió a la selección mexicana tras su primera temporada en el país.

La Liga peruana me está ayudando a crecer muchísimo. Yo creo que lo viví en el cambio de la temporada pasada, cuando me voy a selección. Yo dije: ‘Ay, ¿puedo hacer esto? Hoy puedo… estoy jugando mejor’”, confesó. Según detalló, ese progreso se refleja especialmente en su precisión y en su rendimiento físico. “Estoy siendo más precisa y físicamente este año me siento mucho mejor”, añadió.

Rivera también destacó el trabajo diario y la exigencia como pilares de su mejora. En ese sentido, valoró el aporte del comando técnico y, en especial, del entrenador Guilherme Schmitz, con quien viene trabajando de cerca. “Todo es dedicación. Me apoyo mucho en cómo me entrena Guilherme y en todas las cosas que me suman a mi juego. Sí considero que estoy mejor”, remarcó.

Paola Rivera es figura de
Paola Rivera es figura de la Universidad San Martín. Crédito: Prensa USMP

El valor del intercambio entre jugadoras peruanas y extranjeras

Más allá del crecimiento individual, la mexicana resaltó el impacto colectivo que tiene la Liga Peruana de Vóley, sobre todo para las jugadoras extranjeras que llegan al país. Rivera considera que el campeonato ofrece un “plus” competitivo, pero subrayó que ese beneficio es posible gracias al alto nivel y compromiso de las voleibolistas nacionales.

“A la jugadora extranjera la liga le da un plus”, señaló, antes de recalcar la importancia del reglamento que exige un mínimo de jugadoras peruanas en cancha. “Considero que la jugadora peruana y la extranjera son igual de importantes. Nosotras sin las tres peruanas que piden como mínimo no podríamos jugar”, explicó.

Lejos de ver esa norma como una limitación, Rivera la interpreta como una oportunidad de aprendizaje mutuo. “Nosotras venimos y damos lo mejor que tenemos a nuestros clubes y a las jugadoras peruanas, pero ellas también nos enseñan mucho a nosotras”, sostuvo, destacando el intercambio constante dentro del campo de juego.

Paola Rivera brilló en el
Paola Rivera brilló en el Mundial de Vóley 2025 con México. Crédito: Volleyball World

Un presente sólido en San Martín y la ilusión del título

Tras su gran campaña con Regatas Lima, Paola Rivera decidió asumir un nuevo desafío y esta temporada defiende los colores de la Universidad San Martín, donde rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo. Su liderazgo, regularidad y experiencia la han consolidado como pieza clave en el armado, y el conjunto santo aparece como uno de los firmes aspirantes al campeonato.

Ese buen presente deportivo se complementa con una fuerte conexión personal con el país. Rivera no ocultó su afinidad con el Perú y explicó por qué decidió continuar por segundo año consecutivo en la liga local.

“Lo que más me gusta del Perú es su gente, se familiariza mucho con los mexicanos. Hay gente muy cálida y más en el vóley. Disfruto todo del Perú; si no, no estuviera aquí por segundo año”, afirmó.

Con madurez, protagonismo y una clara evolución en su juego, Paola Rivera confirma que la Liga Peruana de Vóley no solo potencia talentos, sino que también se ha convertido en un escenario ideal para que figuras extranjeras alcancen su mejor versión.

