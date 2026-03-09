Bassco Soyer sigue imparable en la Liga Revelação Sub 23: marcó su noveno gol con Gil Vidente ante Vizela

Foto 2: El peruano Bassco Soyer volvió a ser decisivo para Gil Vicente U23 al marcar y asistir en el triunfo ante Vizela, resultado que mantiene a su equipo en lo más alto de la Liga Revelação. (Facebook / Gil Vicente)

Bassco Soyer, delantero nacido en Lima y con 19 años, volvió a destacar en el fútbol portugués al registrar un gol y una asistencia en la victoria 3-1 de Gil Vicente U23 frente a Vizela.

Este rendimiento eleva su cuenta personal a nueve tantos y una asistencia en la presente edición de la Liga Revelação U23, torneo en el que su club lidera la tabla. Soyer, elegido Jugador del Mes en enero, ha demostrado una regularidad sobresaliente, sumando siete goles en los últimos siete encuentros.

La campaña del conjunto portugués se mantiene firme, con 25 puntos en 12 jornadas, cuatro unidades por encima de Río Ave, su principal perseguidor, que aún debe disputar dos partidos.

Soyer impulsa el triunfo de Gil Vicente

En el duelo disputado ante Vizela, el joven delantero fue protagonista desde el inicio. Apenas transcurridos tres minutos, Soyer convirtió con precisión un penal, colocando en ventaja a su equipo y dejando sin respuesta al arquero rival. Más tarde, el atacante peruano recuperó el balón en campo contrario y habilitó a un compañero para el segundo gol, demostrando su capacidad tanto para definir como para generar oportunidades ofensivas.

El delantero, ex Alianza Lima, la sigue rompiendo en el fútbol portugués de la categoría mencionada - Crédito: X.

La contribución de Soyer ha sido vital para que Gil Vicente U23 permanezca en la cima de la competición. El club suma 25 puntos en 12 fechas, liderando la Liga Revelação U23 con una ventaja de cuatro puntos sobre Río Ave, que cuenta con dos partidos menos.

Ocurrió en el duelo ante Vizela. El peruano está imparable en dicho campeonato - Crédito: X.

Por su parte, Vizela U23 ocupa la sexta posición con 10 unidades. El próximo compromiso de Gil Vicente está programado para el 18 de marzo, cuando enfrentará a Río Ave en un duelo crucial para la definición del torneo.

La proyección internacional de Bassco

La regularidad mostrada por Bassco Soyer en Portugal ha despertado el interés de observadores y refuerza su proyección como uno de los jóvenes peruanos con mayor futuro en Europa. (Facebook / Gil Vicente)

Soyer no se define únicamente por su capacidad goleadora, sino por su versatilidad y aporte al juego colectivo. Su desempeño constante en el equipo sub-23 ha sido respaldado por entrenamientos regulares con el primer plantel de Gil Vicente, lo que indica una posible promoción al fútbol profesional de Portugal. De acuerdo con medio internacionales, su madurez futbolística ha llamado la atención de observadores tanto en Portugal como de otros países europeos.

La actuación del atacante limeño no ha pasado inadvertida para el entorno futbolístico peruano, que sigue de cerca la evolución de los jóvenes talentos en el extranjero. Soyer participó recientemente en el Sudamericano Sub 20 con la selección nacional, donde dejó muestras de su potencial en el escenario internacional. Su regularidad y capacidad de adaptación lo perfilan como uno de los prospectos más prometedores entre los peruanos que han optado por desarrollar su carrera en Europa.

El reconocimiento obtenido en Portugal —incluyendo su designación como Jugador del Mes— refuerza la valoración positiva sobre su presente y futuro profesional, en un contexto donde la competencia por un lugar en el primer equipo es exigente.

El sueño de Soyer por la blanquirroja

El nombre de Bassco Soyer empieza a sonar en el entorno de la selección peruana, impulsado por su destacada campaña con Gil Vicente U23 en Portugal. (Facebook / Gil Vicente)

La designación de Mano Menezes como nuevo seleccionador nacional ha renovado el interés por la próxima lista de convocados de Perú, especialmente ante la posibilidad de que Soyer figure entre las novedades. La evolución del delantero ha generado expectativas en la prensa peruana, que lo proyecta como una alternativa viable para los próximos compromisos internacionales. Según medios locales, el nombre de Bassco Soyer aparece entre los candidatos a integrar la nómina de la selección mayor en los amistosos venideros.

El futbolista limeño sigue el camino de otros compatriotas que han jugado en Portugal, como Teófilo Cubillas, André Carrillo, Alberto Rodríguez y Paolo Hurtado. Más recientemente, jugadores como Percy Liza y Jesús Castillo también han defendido los colores de clubes lusitanos, consolidando la presencia peruana en el fútbol portugués.

Con antecedentes de escasa participación en Alianza Lima durante la etapa de Néstor Gorosito en 2025, Soyer decidió emigrar a Europa en busca de mejores oportunidades. Su rendimiento actual valida la decisión y lo posiciona como un referente emergente del fútbol nacional en el continente europeo. Ahora, su objetivo a corto plazo es debutar con el primer equipo de Gil Vicente y afianzar su desarrollo como una de las figuras más relevantes de la nueva generación peruana en el exterior.