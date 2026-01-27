Perú Deportes

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação

El joven mediocentro peruano está viviendo una temporada de ensueño en el bloque de reservas, donde se ha erigido como el distinto y un goleador en ciernes. Crecimiento a raudales

El '10' peruano suma una diana más en la Liga Revelação. | VIDEO: AGREF

No hay quien frene a Bassco Soyer. Su ritmo goleador sigue al alza, sorprendiendo a cada uno de los integrantes del Gil Vicente. Las cosas le están saliendo de manera espléndida, como acaba de verse ahora en su reciente aparición contra el Portimonense, en una nueva jornada de la Liga Revelação.

Su diana contribuyó en el triunfo 3-1, pero lo más impactante es que su segunda aportación goleadora consecutiva, tras su última exhibición contra el SC Farense. También no deja de sorprender que desde que inició el 2026 vive un mes muy dulce reflejado en dianas al hilo.

Bassco Soyer, de momento, totaliza
Bassco Soyer, de momento, totaliza siete anotaciones en su primer temporada en la Liga Revelação. - Crédito: Gil Vicente

En resumidas cuentas, Bassco Soyer se ha apuntado en enero cinco conquistas: UD Leiria (doblete), Vizela FC, SC Farense y Portimonense. A estas conviene sumar las dos patentadas en el año anterior contra Sporting Braga, su rival predilecto, entre septiembre y diciembre. Así las cosas, el joven valor peruano tiene en su haber siete goles en su primera aventura en Portugal.

La ficha del mediocampista, de 18 años, llevaba mucho tiempo gustando en las oficinas de Gil Vicente por su proyección. Al momento que se elevó una oferta concreta a Alianza Lima, el futbolista se mostró de acuerdo para salir al exterior y exhortó a los altos mandos a aceptar la propuesta.

El mediocentro peruano volvió a anotar con Gil Vicente. | VIDEO: AGREF

Con su irrupción en la categoría U23, denotando un crecimiento a raudales imparable, lo que seguiría sobre el papel es que Bassco Soyer sea promovido al conjunto principal a cargo de un César Peixoto que en dos ocasiones lo ha ubicado como alternativa en la banca de suplentes en la Primeira Liga.

Actualmente, el Gil Vicente está realizando una de sus mejores campañas en la máxima categoría de Portugal, ubicándose en la quinta plaza de la clasificación solo por detrás de los clásicos Sporting Braga, Sporting Lisboa, Benfica y Porto.

Bassco Soyer durante su noche
Bassco Soyer durante su noche de presentación con Gil Vicente. - Crédito: Difusión

