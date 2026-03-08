Perú Deportes

Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026

En la tercera fecha de la temporada 2026 de la MLS, Vancouver Whitecaps se impuso por 4-1 sobre Portland Timbers como visitante, con Kenji Cabrera aportando una asistencia decisiva que refuerza su papel en el equipo canadiense

Guardar
El equipo canadiense sumó su tercer triunfo consecutivo en la temporada 2026 de la MLS, con una asistencia clave de Kenji Cabrera y dos goles de Brian White, consolidando su posición entre los líderes de la Conferencia Oeste (Apple TV)

Mejor arranque imposible para el volante peruano Kenji Cabrera y el Vancouver Whitecaps en este inicio de temporada. Y es que conjunto dirigido por Vanni Sartini obtuvo su tercer triunfo consecutivo en el arranque del campeonato y, con 9 puntos, se ubica en la segunda posición de la Conferencia Oeste.

La actuación de Kenji Cabrera, extremo que juega su segundo año en la MLS, fue determinante, al asistir en el tramo final del partido y contribuir a la sólida victoria.

En un encuentro disputado en el Providence Park de Portland, Vancouver Whitecaps mostró solidez y eficacia ofensiva para mantenerse entre los mejores de la liga. Sebastian Berhalter fue el encargado de abrir el marcador a los 21 minutos, asistiendo a Brian White, quien anotó el primero de la tarde.

Al inicio de la segunda parte, Tristian Blackmon amplió la ventaja, y posteriormente Berhalter marcó el tercero, consolidando el dominio visitante. Portland logró descontar a través de Eric Izoita a los 72 minutos, pero la reacción local resultó insuficiente ante la solidez del equipo canadiense.

Cabrera, que ingresó desde el banco en el minuto 69, generó una jugada clave a pocos minutos del cierre: filtró un pase en el área para que White sellara el marcador con su segundo gol de la jornada.

Cabrera consolida su aporte en Vancouver Whitecaps

El peruano Kenji Cabrera continúa
El peruano Kenji Cabrera continúa ganando protagonismo en Vancouver Whitecaps, donde suma goles y asistencias desde su llegada en 2025 y se consolida como una opción ofensiva en la MLS. (Facebook /Vancouver Whitecaps FC)

El rendimiento de Kenji Cabrera en el arranque de la nueva temporada ha sido motivo de atención para los medios peruanos y canadienses. El atacante, que llegó a Vancouver en agosto de 2025 tras su paso por FBC Melgar, ha ido sumando minutos y protagonismo en la plantilla. Según datos de Sofascore y Transfermarkt, Cabrera acumula tres goles y una asistencia en 16 partidos oficiales con el club, distribuidos entre la MLS, la Canadian Championship y la Concacaf Champions Cup.

El futbolista peruano, de 21 años, firmó contrato con Vancouver Whitecaps hasta 2028, con opción de extensión a 2029, tras una transferencia de USD 1,2 millones.

En su primera temporada en la MLS, disputó nueve encuentros y anotó dos goles, destacando su primer tanto el 20 de septiembre de 2025 frente a Sporting Kansas City y un gol en los playoffs ante FC Dallas el 26 de octubre del mismo año. Durante la campaña actual, Cabrera ha sumado una asistencia en 46 minutos disputados, mostrando eficacia en sus participaciones. En el vestuario, comparte equipo con figuras internacionales, como el alemán Thomas Müller, refuerzo estelar desde 2025.

La capacidad de Cabrera para aportar en el marcador y su versatilidad ofensiva han sido valoradas por el cuerpo técnico de Sartini, que lo considera una pieza relevante en el esquema ofensivo. Además, su rendimiento en el fútbol norteamericano ha facilitado su presencia recurrente en la Selección Peruana, donde fue convocado por el entrenador Jorge Fossati para las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Vancouver entre los punteros de la Conferencia Oeste

Foto 3: El triunfo sobre
Foto 3: El triunfo sobre Portland Timbers permite a Vancouver Whitecaps mantenerse en la parte alta de la Conferencia Oeste, compartiendo el invicto con otros equipos protagonistas. (Facebook /Vancouver Whitecaps FC)

Con este resultado, Vancouver Whitecaps iguala en puntos a San Diego FC, LAFC y San José Earthquakes, los cuatro equipos invictos tras tres jornadas en la Conferencia Oeste. El equipo canadiense se posiciona como uno de los protagonistas iniciales del torneo, sustentando su racha en una estructura colectiva sólida y el aporte de jugadores sudamericanos.

Por su parte, Portland Timbers ocupa el décimo tercer lugar de la Conferencia, con tres unidades, y busca recuperar terreno en las próximas fechas. El próximo desafío de Vancouver será como local ante Seattle Sounders, conjunto en el que militó el delantero peruano Raúl Ruidíaz.

La afición canadiense observa con expectativa el avance del equipo en este inicio de temporada, con la presencia de Cabrera y otros refuerzos internacionales como factores de optimismo. El club ha reforzado su ofensiva para competir en la parte alta de la tabla y consolidar su protagonismo en la MLS.

Temas Relacionados

Kenji CabreraVancouver WhitecapsMLSperu-deportes

Más Noticias

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El primer ataque de los ‘guerreros’ en el partido acabó en un gol de notable factura del ‘10′, que se apunta como uno de los máximo artilleros del Apertura 2026

Gol madrugador de Los Chankas,

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo ‘crema’ intentará cosechar su primer triunfo como visitante en la temporada frente a un adversario sembrado en la cumbre. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Paulo Autuori cuestiona a jueza de línea tras denuncia de insulto racista: “Es increíble que dijera que no importa”

El entrenador criticó la reacción arbitral luego de que el defensor Cristiano da Silva denunciara un insulto racista durante el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el Torneo Apertura

Paulo Autuori cuestiona a jueza

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El equipo de Javier Rabanal está obligado a ganar fuera de casa para dormir como líder del campeonato, a la espera de lo que pase con Alianza Lima este lunes. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Universitario

DT de Circolo desconocía infracción de San Martín que devino en triunfo desde el escritorio en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No estaba al tanto”

Marcos Blanco estuvo tan enfocado en el desarrollo de las acciones y el derroche energético de su plantel que ignoró la ilegalidad de la San Martín al echar mano de cuatro extranjeras en campo

DT de Circolo desconocía infracción
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga reitera su

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Ley del Congreso que dio facultades investigativas a la PNP influyó en la liberación de cabecilla de ‘Los Pulpos’

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

Universitario 0-1 Los Chankas EN

Universitario 0-1 Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol madrugador de Los Chankas, al minuto 5, frente a Universitario por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Paulo Autuori cuestiona a jueza de línea tras denuncia de insulto racista: “Es increíble que dijera que no importa”

A qué hora juega Universitario vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Circolo desconocía infracción de San Martín que devino en triunfo desde el escritorio en Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No estaba al tanto”