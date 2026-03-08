Kenji Cabrera sumó una asistencia clave en la victoria del Vancouver Whitecaps y consolida el buen arranque en la MLS 2026

El equipo canadiense sumó su tercer triunfo consecutivo en la temporada 2026 de la MLS, con una asistencia clave de Kenji Cabrera y dos goles de Brian White, consolidando su posición entre los líderes de la Conferencia Oeste (Apple TV)

Mejor arranque imposible para el volante peruano Kenji Cabrera y el Vancouver Whitecaps en este inicio de temporada. Y es que conjunto dirigido por Vanni Sartini obtuvo su tercer triunfo consecutivo en el arranque del campeonato y, con 9 puntos, se ubica en la segunda posición de la Conferencia Oeste.

La actuación de Kenji Cabrera, extremo que juega su segundo año en la MLS, fue determinante, al asistir en el tramo final del partido y contribuir a la sólida victoria.

En un encuentro disputado en el Providence Park de Portland, Vancouver Whitecaps mostró solidez y eficacia ofensiva para mantenerse entre los mejores de la liga. Sebastian Berhalter fue el encargado de abrir el marcador a los 21 minutos, asistiendo a Brian White, quien anotó el primero de la tarde.

Al inicio de la segunda parte, Tristian Blackmon amplió la ventaja, y posteriormente Berhalter marcó el tercero, consolidando el dominio visitante. Portland logró descontar a través de Eric Izoita a los 72 minutos, pero la reacción local resultó insuficiente ante la solidez del equipo canadiense.

Cabrera, que ingresó desde el banco en el minuto 69, generó una jugada clave a pocos minutos del cierre: filtró un pase en el área para que White sellara el marcador con su segundo gol de la jornada.

Cabrera consolida su aporte en Vancouver Whitecaps

El peruano Kenji Cabrera continúa ganando protagonismo en Vancouver Whitecaps, donde suma goles y asistencias desde su llegada en 2025 y se consolida como una opción ofensiva en la MLS. (Facebook /Vancouver Whitecaps FC)

El rendimiento de Kenji Cabrera en el arranque de la nueva temporada ha sido motivo de atención para los medios peruanos y canadienses. El atacante, que llegó a Vancouver en agosto de 2025 tras su paso por FBC Melgar, ha ido sumando minutos y protagonismo en la plantilla. Según datos de Sofascore y Transfermarkt, Cabrera acumula tres goles y una asistencia en 16 partidos oficiales con el club, distribuidos entre la MLS, la Canadian Championship y la Concacaf Champions Cup.

El futbolista peruano, de 21 años, firmó contrato con Vancouver Whitecaps hasta 2028, con opción de extensión a 2029, tras una transferencia de USD 1,2 millones.

En su primera temporada en la MLS, disputó nueve encuentros y anotó dos goles, destacando su primer tanto el 20 de septiembre de 2025 frente a Sporting Kansas City y un gol en los playoffs ante FC Dallas el 26 de octubre del mismo año. Durante la campaña actual, Cabrera ha sumado una asistencia en 46 minutos disputados, mostrando eficacia en sus participaciones. En el vestuario, comparte equipo con figuras internacionales, como el alemán Thomas Müller, refuerzo estelar desde 2025.

La capacidad de Cabrera para aportar en el marcador y su versatilidad ofensiva han sido valoradas por el cuerpo técnico de Sartini, que lo considera una pieza relevante en el esquema ofensivo. Además, su rendimiento en el fútbol norteamericano ha facilitado su presencia recurrente en la Selección Peruana, donde fue convocado por el entrenador Jorge Fossati para las últimas Eliminatorias Sudamericanas.

Vancouver entre los punteros de la Conferencia Oeste

Foto 3: El triunfo sobre Portland Timbers permite a Vancouver Whitecaps mantenerse en la parte alta de la Conferencia Oeste, compartiendo el invicto con otros equipos protagonistas. (Facebook /Vancouver Whitecaps FC)

Con este resultado, Vancouver Whitecaps iguala en puntos a San Diego FC, LAFC y San José Earthquakes, los cuatro equipos invictos tras tres jornadas en la Conferencia Oeste. El equipo canadiense se posiciona como uno de los protagonistas iniciales del torneo, sustentando su racha en una estructura colectiva sólida y el aporte de jugadores sudamericanos.

Por su parte, Portland Timbers ocupa el décimo tercer lugar de la Conferencia, con tres unidades, y busca recuperar terreno en las próximas fechas. El próximo desafío de Vancouver será como local ante Seattle Sounders, conjunto en el que militó el delantero peruano Raúl Ruidíaz.

La afición canadiense observa con expectativa el avance del equipo en este inicio de temporada, con la presencia de Cabrera y otros refuerzos internacionales como factores de optimismo. El club ha reforzado su ofensiva para competir en la parte alta de la tabla y consolidar su protagonismo en la MLS.