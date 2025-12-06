Perú Deportes

Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

El joven extremo peruano quedó sorprendido por cómo fue arropado, desde el primer día, por el mito alemán, que le compartió anécdotas de su etapa al lado del ‘Bombardero de los Andes’ en FC Bayern

Guardar
Kenji Cabrera reveló una charla
Kenji Cabrera reveló una charla con Thomas Müller en la que Claudio Pizarro fue protagonista. - Crédito: Difusión

La adaptación de Kenji Cabrera en Vancouver Whitecaps ha sido posible por su enorme fuerza mental y sobre todo por la grata convivencia al lado de Thomas Müller, mito del fútbol alemán que, en todo momento, se mostró abierto en ayudarlo las veces en que fuera necesario ya sea en el vestuario o sobre la hierba.

Durante las veces que ha podido congeniar con la leyenda del FC Bayern, descubrió a un sujeto amable, empático y amigable que siempre está dispuesto a ofrecerle una mano al prójimo, independientemente su posición dentro de la estructura de los ‘caps’. Con esos gestos se ganó incluso más el respeto del peruano.

Kenji Cabrera, debut goleador en
Kenji Cabrera, debut goleador en MLS. - Crédito: Vancouver Whitecaps

Es un tipo muy humilde, que habla con todos, es bromista, no es nada creído, así que contento de estar jugando con él. Todos sabemos el crack que es, son tantos años que jugó en el Bayern, fue campeón del mundo, es muy inteligente y se nota”, declaró añadiendo que “hay mucha diferencia cuando viene un jugador de ese tipo de nivel; estoy muy contento de estar jugando con él”.

Haciendo memoria de los pormenores de su inicio en Vancouver Whitecaps, Kenji Cabrera indicó que “llegué, y a los cinco o seis días, se anunció la llegada de Thomas [Müller]. La sesión de fotos fue justo juntos, y ahí lo conocí. Habla un poco de español, algunas palabras”.

El delantero peruano anotó frente a Kansas City, por la fecha 31° de la Major League Soccer. | VIDEO: Apple TV

En esa misma línea, recordó cómo apareció en escena el tema vinculado al eterno ‘14′ de Perú: “Hemos hablado de algunos jugadores del Bayern realmente; hemos charlado también de Claudio [Pizarro], que es muy amigo de él también”, sentenció en su entrevista brindada al espacio Doble Punta.

Pizarro y Müller compartieron en el FC Bayern momentos inolvidables. En más de una oportunidad, el alemán lo elogió como referente de la Bundesliga, destacando su olfato goleador y respeto en el vestuario. Finalmente, su amistad trascendió la cancha: compartieron risas, bromas y hasta un caballo de carreras, consolidando un lazo entrañable que se mantiene perenne.

El ‘Bombardero de los Andes’
El ‘Bombardero de los Andes’ compartió unas emotivas palabras por el final de la etapa de Muller con el FC Bayern. - Crédito: MIS

Temas Relacionados

Kenji CabreraMLSVancouver Whitecapsperu-deportes

Últimas Noticias

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central de 18 años creció en el país, juega en Deportivo Wanka y confesó su deseo de vestir la ‘bicolor’. Finalmente, decidió representar a Venezuela

Alejandra Santana, venezolana que brilla

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Como no existe gol de visita, el que gane este partido, por cualquier marcador, clasificará a la final ante Cusco FC. Si empatan, todo se definirá en tanda de penales. Conoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Alianza Lima vs

Renzo Manyari responde a las denuncias por el caos organizativo de los Bolivarianos 2025: “El IPD es el único responsable, no le temo a nadie”

En entrevista exclusiva para Infobae Perú, el presidente del Comité Olímpico Peruano enfrenta las dudas sobre su gestión y responde a las acusaciones públicas. Además, aseguró que no renunciará a su cargo

Renzo Manyari responde a las

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

La ‘U’ no llegó a un acuerdo con el mediocampista ecuatoriano, quien rápidamente aceptó una jugosa propuesta del clásico rival para la próxima temporada

Jairo Vélez se va de
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Primer vistazo a “Los testamentos”,

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”