Kenji Cabrera, asombrado por la empatía de Thomas Müller y su vínculo invaluable con Claudio Pizarro: “Es muy amigo de él”

Kenji Cabrera reveló una charla con Thomas Müller en la que Claudio Pizarro fue protagonista. - Crédito: Difusión

La adaptación de Kenji Cabrera en Vancouver Whitecaps ha sido posible por su enorme fuerza mental y sobre todo por la grata convivencia al lado de Thomas Müller, mito del fútbol alemán que, en todo momento, se mostró abierto en ayudarlo las veces en que fuera necesario ya sea en el vestuario o sobre la hierba.

Durante las veces que ha podido congeniar con la leyenda del FC Bayern, descubrió a un sujeto amable, empático y amigable que siempre está dispuesto a ofrecerle una mano al prójimo, independientemente su posición dentro de la estructura de los ‘caps’. Con esos gestos se ganó incluso más el respeto del peruano.

Kenji Cabrera, debut goleador en MLS. - Crédito: Vancouver Whitecaps

“Es un tipo muy humilde, que habla con todos, es bromista, no es nada creído, así que contento de estar jugando con él. Todos sabemos el crack que es, son tantos años que jugó en el Bayern, fue campeón del mundo, es muy inteligente y se nota”, declaró añadiendo que “hay mucha diferencia cuando viene un jugador de ese tipo de nivel; estoy muy contento de estar jugando con él”.

Haciendo memoria de los pormenores de su inicio en Vancouver Whitecaps, Kenji Cabrera indicó que “llegué, y a los cinco o seis días, se anunció la llegada de Thomas [Müller]. La sesión de fotos fue justo juntos, y ahí lo conocí. Habla un poco de español, algunas palabras”.

El delantero peruano anotó frente a Kansas City, por la fecha 31° de la Major League Soccer. | VIDEO: Apple TV

En esa misma línea, recordó cómo apareció en escena el tema vinculado al eterno ‘14′ de Perú: “Hemos hablado de algunos jugadores del Bayern realmente; hemos charlado también de Claudio [Pizarro], que es muy amigo de él también”, sentenció en su entrevista brindada al espacio Doble Punta.

Pizarro y Müller compartieron en el FC Bayern momentos inolvidables. En más de una oportunidad, el alemán lo elogió como referente de la Bundesliga, destacando su olfato goleador y respeto en el vestuario. Finalmente, su amistad trascendió la cancha: compartieron risas, bromas y hasta un caballo de carreras, consolidando un lazo entrañable que se mantiene perenne.

El ‘Bombardero de los Andes’ compartió unas emotivas palabras por el final de la etapa de Muller con el FC Bayern. - Crédito: MIS