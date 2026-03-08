Gustavo Zevallos reveló el insulto racista de Franco Coronel contra Cristiano da Silva en Sporting Cristal vs Alianza Atlético

El gerente deportivo de Sporting Cristal señaló el insulto del argentino hacia el brasileño. Créditos: L1 Max.

Cristiano da Silva sufrió un acto de racismo durante el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. El gerente deportivo Gustavo Zevallos reveló las palabras que Franco Coronel dirigió al brasileño en el estadio Alberto Gallardo, manifestó su rechazo absoluto a la conducta del jugador argentino y adelantó que solicitará sanciones severas.

“Él lo agrede verbalmente, le dice ‘macaco’. No entiendo cómo un jugador extranjero, al que el país le brinda la posibilidad de trabajar, puede cometer un acto de racismo como este. Vamos a pedir sanciones drásticas”, expresó para las cámaras de L1 Max en primera instancia.

Zevallos afirmó que las principales organizaciones del fútbol enfrentan este problema y subrayó que no se debe tolerar ningún tipo de discriminación en el deporte. “Somos un club que respeta todas las instancias, las normas, el reglamento y las instituciones. Esto no se puede permitir de ninguna manera. La FIFA y la CONMEBOL son firmes y exigiremos una sanción drástica, porque esto no puede volver a ocurrir en el país”, declaró.

El directivo de Sporting Cristal también se refirió al estado de ánimo de Cristiano da Silva y reiteró que situaciones como esta no deberían producirse entre seres humanos. “Está mortificado porque esto va más allá de lo que representa la sociedad, somos seres humanos, eso no puede suceder. Vamos a pedir una sanción drástica”, afirmó.

Gustavo Zevallos reveló que Franco Coronel le dijo “macaco” a Cristiano da Silva en Sporting Cristal vs Alianza Atlético.

Cristal y Liga 1 condenaron discriminación

La Liga 1 emitió un comunicado tras el incidente ocurrido en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. “Rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios”, señaló la organización. Además, indicó que “el caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”.

Cristal, por su parte, expresó su apoyo a Cristiano da Silva y solicitó a las autoridades deportivas que “investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley”.

Los comunicados de Sporting Cristal y Liga 1 tras insulto racista contra Cristiano da Silva.

La cronología de los hechos

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético, disputado el sábado 7 de marzo por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, terminó 3-1 a favor del equipo rimense, pero el resultado quedó en segundo plano debido a un incidente de racismo contra Cristiano da Silva.

Tras el tercer gol de los ‘celestes’, convertido por Ian Wisdom, se desató una gresca en el estadio Alberto Gallardo. Aunque inicialmente no se conocieron los motivos, reporteros de L1 Max informaron que Franco Coronel habría insultado al futbolista brasileño con expresiones racistas, lo que llevó al árbitro Daniel Ureta a activar el protocolo de la FIFA.

La tensión en el campo aumentó, con empujones e insultos entre jugadores de ambos equipos. En medio de la confusión, el técnico de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, perdió el control debido a la expulsión de dos de sus dirigidos y al tiempo añadido, casi enfrentándose físicamente al asistente de Paulo Autuori, Jorge Soto. El DT argentino fue finalmente expulsado del encuentro.

Un posible acto de racismo volvió a manchar el fútbol luego de que Franco Emir Coronel agrediera a Cristiano da Silva, jugador de Sporting Cristal. - Liga 1

Pese a la activación del protocolo antirracismo, no se aplicó una sanción directa al autor del insulto durante el partido, ya que la expulsión del entrenador de Alianza Atlético fue considerada como advertencia. Cristiano da Silva expresó su descontento por la falta de acciones concretas y se retiró al vestuario, mientras algunos compañeros reclamaban a los rivales.

Más tarde, las cámaras captaron el momento en que Cristiano increpó a Franco Coronel cerca de los vestuarios, situación que fue contenida por otros jugadores para evitar una confrontación mayor. La transmisión también mostró a Alejandro Pósito consolando al brasileño, quien se mostró visiblemente afectado tras el episodio de discriminación.