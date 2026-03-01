Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima dio a conocer las rutas de acceso para que los hinchas puedan asistir al Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

¡Domingo clásico! Alianza Lima y Universitario de Deportes estará frente a frente por segunda vez en la temporada y tendrá un sabor especial debido a que el primer clásico terminó en polémica generando el triunfo de las ‘pumas’ en mesa.

Clásico con sabor a revancha

El clásico disputado el 21 de diciembre entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Polideportivo de Villa El Salvador reflejó en un inicio la solidez del conjunto dirigido por Facundo Morando. Las blanquiazules se impusieron en los momentos clave, ganando el primer set por 25-23 y dominando los siguientes con parciales de 25-17 y 25-15.

En el aspecto individual, Elina Rodríguez se destacó al sumar 18 puntos, mostrando efectividad en ataque y temple en situaciones de presión. Su aporte resultó esencial para mantener la ventaja durante el desarrollo del partido.

Sin embargo, fuera de la cancha, la historia dio un giro. La Federación Peruana de Vóley (FPV) acogió el reclamo de Universitario y, tras la revisión reglamentaria, les otorgó el triunfo por 3-0, desestimando la apelación del club victoriao. Gracias a esta decisión administrativa, las ‘pumas’ pasaron a liderar la tabla y conservaron la primera posición.