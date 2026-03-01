Perú Deportes

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘íntimas’ intentarán imponerse ante las ‘cremas’ en un encuentro que definirá al líder del campeonato femenino. Sigue las incidencias

18:23 hsHoy

Alianza Lima dio a conocer las rutas de acceso para que los hinchas puedan asistir al Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

05:28 hsHoy

¡Domingo clásico! Alianza Lima y Universitario de Deportes estará frente a frente por segunda vez en la temporada y tendrá un sabor especial debido a que el primer clásico terminó en polémica generando el triunfo de las ‘pumas’ en mesa.

05:28 hsHoy

Clásico con sabor a revancha

El clásico disputado el 21 de diciembre entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Polideportivo de Villa El Salvador reflejó en un inicio la solidez del conjunto dirigido por Facundo Morando. Las blanquiazules se impusieron en los momentos clave, ganando el primer set por 25-23 y dominando los siguientes con parciales de 25-17 y 25-15.

En el aspecto individual, Elina Rodríguez se destacó al sumar 18 puntos, mostrando efectividad en ataque y temple en situaciones de presión. Su aporte resultó esencial para mantener la ventaja durante el desarrollo del partido.

Sin embargo, fuera de la cancha, la historia dio un giro. La Federación Peruana de Vóley (FPV) acogió el reclamo de Universitario y, tras la revisión reglamentaria, les otorgó el triunfo por 3-0, desestimando la apelación del club victoriao. Gracias a esta decisión administrativa, las ‘pumas’ pasaron a liderar la tabla y conservaron la primera posición.

Todo esto por los cambios que realizó Facundo Morando. (Video: Latina)
05:27 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Tras su participación en el Sudamericano de Clubes de Völey 2026, Alianza Lima regresa a la competencia como líder de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo de Facundo Morando tendrá defender el primer lugar frente Universitario de Deportes.

A falta de dos fechas para que termine la Fase 2, las ‘blanquiazules’ necesitan quedarse con la mejor ubicación para tener una mejor llave de cara a los cuartos de final.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-20 y ganaron el encuentro. Además, se quedaron con el tercer puesto del torneo - Crédito: Latina.
05:27 hsHoy

¿Cómo llega Universitario de Deportes al partido?

Universitario de Deportes sufrió una dura derrota frente Deportivo Géminis por 3-1 en el duelo pendiente por la fecha 6 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘pumas’ cayeron con parciales de 21-25, 16-25, 25-17, y 24-26 y perdieron la gran chance de recuperar el liderato de la tabla de posiciones.

El equipo de Francisco Hervás no tiene margen de error y por eso, está obligado a sacar un triunfo contra Alianza Lima para volver al primer lugar.

Revive el punto final del segundo set entre Universitario y Géminis. Con un marcador de 25-16, el equipo de Comas se adelanta 2-0 en el partido, demostrando su superioridad en la cancha. | Latina
05:27 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Latina Televisión ha puesto a disposición de los aficionados una cobertura completa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, permitiendo seguir todos los partidos en directo tanto por señal abierta como mediante su página web y app oficial. Estas alternativas facilitan el acceso gratuito a las transmisiones sin importar el tipo de dispositivo ni la ubicación de los usuarios.

Por otra parte, Infobae Perú brinda información en tiempo real, con actualizaciones minuto a minuto de los encuentros más importantes y una tabla de posiciones en constante actualización. Así, los seguidores pueden consultar resultados, rendimiento de los equipos y movimientos en la clasificación al instante.

05:27 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Hoy, domingo 1 de marzo, se disputará el segundo clásico del año entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El encuentro corresponde a la octava fecha de la segunda fase y está previsto que inicie a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 18:00 horas; mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el inicio será a las 19:00 horas. La expectativa es alta para este duelo clave del torneo.

05:27 hsHoy

Será una fiesta

Los ‘voleilovers’ hicieron lo suyo y agotaron las entradas para el clásico de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirá un lleno total y se vivirá una fiesta en las tribunas.

