Resultados de la fecha 9 de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la última jornada de fase 2.

El sábado 6 de marzo dio inicio la novena y última jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Esta fecha resulta determinante para definir las posiciones en la tabla y establecer los enfrentamientos de cuartos de final del torneo. En esta nota se podrán consultar los resultados de los distintos partidos.

Resultados de la fecha 9 de la segunda fase

Sábado 7 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino (19-25, 27-25, 28-26, 22-25 y 15-7)

- Atlético Atenea vs Regatas Lima / 17:00 horas

- Universitario vs San Martín / 19:00 horas

Domingo 8 de marzo

- Géminis vs Rebaza Acosta / 15:15 horas

- Alianza Lima vs Deportivo Soan / 17:00 horas

Programación de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley, Fase 2 - Crédito: LPV.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

El fallo a favor de Circolo Sportivo Italiano generó un ajuste en los puntajes de la tabla de posiciones, ya que el equipo de Pueblo Libre sumó una victoria en mesa ante la Universidad San Martín. Si bien las ubicaciones de los equipos no se modificaron, la fecha 9 podría provocar movimientos en la clasificación. Además, el conjunto de Santa Anita mantiene una apelación pendiente, por lo que la tabla podría revertirse si la Federación Peruana de Vóley (FPV) revisa su decisión.

Alianza Lima / 49 puntos y 17 victorias San Martín / 46 puntos y 15 victorias Universitario / 44 puntos y 15 victorias Géminis / 31 puntos y 11 victorias Regatas Lima / 30 puntos y 11 victorias Atlético Atenea / 32 puntos y 10 victorias Circolo / 31 puntos y 10 victorias Soan / 18 puntos y 5 victorias Rebaza Acosta / 15 puntos y 5 victorias Olva Latino / 14 puntos y 5 victorias

Resolución de la FPV, dándole los puntos a Circolo tras reclamo contra San Martín.

Se definen los cruces de cuartos de final

La fecha 9 será clave para determinar los cruces de cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley, ya que estos se definirán a partir de la tabla de posiciones de la fase 2. Hasta el momento, hay siete equipos clasificados: Alianza Lima, Universidad San Martín, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Atlético Atenea y Circolo Sportivo Italiano. El último cupo lo disputan Olva Latino, Rebaza Acosta y Deportivo Soan en esta jornada final.

Alianza ya aseguró el primer puesto y enfrentará al equipo que termine en el octavo lugar, que podría ser Olva, Rebaza o Soan. San Martín y Universitario, que se enfrentarán el sábado 7 de marzo, definirán la segunda posición; el ganador jugará contra Circolo en cuartos de final.

Regatas, Géminis y Atenea definirán sus ubicaciones del cuarto al sexto puesto. Actualmente, el equipo dirigido por Natalia Málaga ocupa el cuarto lugar, lo que lo llevaría a enfrentar al quinto clasificado. Las ‘diosas’, por su parte, podrían cruzarse en cuartos con el perdedor del encuentro entre la ‘U’ y USMP.

Revive el emocionante punto final y la eufórica celebración de Alianza Lima tras vencer a Universitario de Deportes en el clásico de la Liga Peruana de Vóley. Con un contundente 3-1, el equipo blanquiazul desató la fiesta en la cancha y en las tribunas. - Latina Noticias

Dónde ver los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Latina TV posee los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y emitirá todos los partidos correspondientes a la novena jornada de la segunda fase, tanto por señal abierta en el canal 2 como a través de su sitio web y aplicación. De esta manera, los encuentros estarán disponibles para toda la audiencia.

Infobae Perú brindará cobertura completa en su plataforma digital, incluyendo información previa a los cotejos, seguimiento punto a punto, actualizaciones de resultados y de la tabla de posiciones.