Perú Deportes

Ignacio Buse empezó con el pie derecho su participación en la Qualy del Indian Wells: superó con autoridad a Liam Draxl

‘Nacho’ ha sacado un brillante triunfo en superficie dura. Se encuentra a un obstáculo más de ingresar al cuadro principal del Masters 1000, en el que está participando por primera vez

Ignacio Buse superó con exigencia
Ignacio Buse superó con exigencia a Liam Draxler en la Qualy del Indian Wells. - Crédito: AFP

Ignacio Buse continúa a lo suyo. El ‘Colorado’, con el aplomo que lo viene caracterizando en el último tiempo, ha salido airoso en su primer juego en Másters 1000 al superar la primera ronda de clasificación del Indian Wells, tras deshacerse con cierta exigencia del canadiense Liam Draxl.

El compromiso tuvo a ‘NachoBuse como claro favorito. Y así lo reivindicó al dejar en el camino a su oponente por 2-0 (6-4 / 7-6 [3]) con un tiebreak incluido. El esfuerzo y la concentración fueron factores claves para evitar complicaciones mayores en las parcelas. Con la alegría reciente, el peruano se encuentra al alza en la clasificación ATP.

Antes de iniciar su camino en el desierto de California, se hallaba en la zona 66° y ahora ha subido provisionalmente al escalafón 61°, a la espera de saber si se mantendrá en pie de lucha en la competición. Ello se resolverá cuando se conozca a su siguiente rival, que saldrá del lance entre Leandro Riedi y Rinky Hijikata.

Inicio fulgurante

El arranque de año de Ignacio Buse se caracterizó por una destacada actuación en el Argentina Open, donde logró una remontada en su debut ante Francesco Passaro. El recorrido del tenista peruano finalizó en los octavos de final tras caer frente a Sebastián Báez.

El mejor desempeño de la temporada se produjo semanas después en el Río Open. En ese torneo, Buse venció al local Joao Fonseca tras otra remontada y posteriormente eliminó a Matteo Berrettini. Su participación concluyó en las semifinales ante Alejandro Tabilo.

El tenista peruano sigue haciendo historia en Brasil y ahora estará en cuartos de final del torneo - Crédito: ESPN.

Estos resultados consolidaron al ‘Colorado’ como la primera raqueta del Perú, aunque el propio deportista ha minimizado la importancia de esta distinción y ha reiterado que su prioridad está en el rendimiento diario: “Trato de gestionarlo de la mejor manera y con mi equipo estoy muy contento, porque tratamos de establecer no tanto objetivos de ranking, sino de mejorar cada día en todos los aspectos que pueda”.

La agenda del Ignacio Buse se mantiene intensa. Tras su participación en Indian Wells, tiene previsto competir en el Challenger 175 en Cap Cana, para luego trasladarse a Europa y disputar torneos en Marrakech, Godó, Madrid y Roma.

Ignacio Buse ha consolidado un
Ignacio Buse ha consolidado un ascenso meteórico en el ranking ATP. - Crédito: AFP

Indian Wells, histórica competición

El torneo de Indian Wells es uno de los eventos de tenis más prestigiosos fuera de los cuatro Grand Slams y se disputa cada marzo en Indian Wells, California (EE. UU.). Su historia comienza en 1974 como los American Airlines Tennis Games en Tucson, Arizona, antes de migrar gradualmente por California y establecerse definitivamente en Indian Wells en 1987.

Desde su traslado, creció en importancia y, tras la construcción del moderno Indian Wells Tennis Garden en 2000, se consolidó como cita imprescindible en el circuito. El torneo fue pionero en combinar un Masters 1000 del ATP Tour con un WTA 1000, y con el paso de los años se ganó la reputación de ser considerado por muchos como el “quinto Grand Slam” por su atractivo para jugadores y público.

En 2009, el empresario Larry Ellison adquirió el evento, invirtiendo fuertemente para transformarlo en un espectáculo de primer nivel. Hoy en día atrae a las mayores figuras del tenis, registra masivas asistencias y sigue marcado como una piedra angular del calendario profesional.

