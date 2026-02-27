Ignacio Buse evita marearse por elogios del público que lo ubican como la primera raqueta del Perú: “Trato de gestionarlo de la mejor manera”

Ignacio Buse vivió unos últimos días con altibajos, aunque se mantiene firme en su propósito de realizar un espléndido año. - Crédito: EFE

El auge del tenis actualmente no se entendería sin Ignacio Buse. Desde que irrumpió con fuerza se ha constituido como un diferente hasta el punto de adueñarse del rótulo de la primera raqueta del Perú, que por mucho tiempo le perteneció a su entrañable amigo Juan Pablo Varillas.

De ahí que mañana, tarde y noche comenzaran a llegar los elogios constantes hacia el ‘Colorado’, quien lejos de ingresar al pedestal —que bien merecido lo tiene por su fulgurante ascenso reflejado en exhibiciones demoledoras— prefiere mantener los pies en la tierra y seguir emanando ese perfil discreto que lo ha llevado a la cumbre.

Ignacio Buse puso en pie a Río de Janeiro por su excelso rendimiento luego de sacar de carrera a Joao Fonseca. - Crédito: Composición Infobae

“Como no hay tantos tenistas sudamericanos, salvo en Argentina, donde digamos que hay como nueve top cien que vi hoy día, creo que hay que lidiar con una presión un poco extra, porque hay un poco más de expectativas de la cuenta”, sostuvo Buse en una entrevista concedida a Chile Open TV.

“Trato de gestionarlo de la mejor manera y con mi equipo estoy muy contento, porque tratamos de establecer no tanto objetivos de ranking, sino de mejorar cada día en todos los aspectos que pueda, no tanto el físico, como mental, como gestión en diferentes momentos del partido, tenístico también, y muchas otras cosas que creo que son lo más importante; en eso es lo que me estoy tratando de enfocar hoy en día”, añadió.

Ignacio Buse derrota a Matteo Berrettini en tres sets. TAM

El calendario de Buse

Ignacio Buse no se detendrá. Es consciente que para seguir al alza en la clasificación ATP tiene que medirse con distintos rivales en escenarios de una mayor exigencia. Por lo pronto, su enfoque está al 100% en el Indian Wells y luego sostendrá otras aventuras estimulantes.

“Vienen muchos torneos nuevos para mí. Sobre todo me voy a enfocar en tratar de disfrutar cada torneo, pero sí va a ser un reto, porque es un circuito en el que no estoy tampoco tan acostumbrado a jugar aún. El principal objetivo, obviamente, por supuesto es el ranking, que es inevitable parar de pensarlo”, mencionó.

Ignacio Buse crece a pasos agigantados. - Crédito: AFP

Al hilo reveló que “ahora me voy a Indian Wells. Después, depende de cómo me vaya, estaré en un Challenger 175 en Cap Cana y luego en Miami. La gira de arcilla en Europa, que es en Marrakech, Godó, Madrid y Roma. Estoy muy ilusionado por jugarlos, será una muy bonita experiencia”.

Así las cosas, ‘Nacho’ Buse cuenta con un itinerario demasiado cargado del que puede sacar importantes lecciones y resultados, que podrían reflejarse en un crecimiento aún mayor en la tabla ATP.

El tenista peruano clasificó a cuartos de final tras vencer al favorito Joao Fonseca. (Mundo Tenis)

Meteórico ascenso

Ignacio Buse debutó en un torneo ATP 500 durante el Río Open, consolidándose como una de las sorpresas más destacadas del certamen. El joven tenista se mostró sólido frente a rivales con mayor experiencia y bagaje internacional, logrando imponerse en partidos que, en principio, lo presentaban como el menos favorito.

En su primer encuentro, superó al local Igor Marcondes, concretando una remontada que marcó el inicio de su campaña ascendente en el torneo. Posteriormente, repitió la fórmula al vencer a Joao Fonseca, propinando otra sorpresa y avanzando de ronda frente a un contrincante que partía como favorito.

Ignacio Buse se mete al club de los históricos Top 100 en Perú. - Crédito: @DecisivoTenisPe

El desarrollo de Ignacio Buse no se detuvo en las primeras fases. En cuartos de final, derrotó con contundencia a Matteo Berrettini, quien no pudo sobreponerse a las condiciones climáticas y quedó eliminado del certamen. El desempeño del peruano en esta etapa reforzó su imagen como revelación del torneo.

La participación de ‘Nacho’ finalizó en las semifinales, donde fue superado por Alejandro Tabilo, quien más adelante alcanzaría el subcampeonato. A pesar de la derrota, el rendimiento de Buse le permitió escalar hasta la posición 66° del ranking ATP, consolidándose como una de las promesas emergentes del tenis.