Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Francisco Cerúndolo salen a la cancha en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Djokovic salió campeón en Indian Wells en cinco ocasiones. La última fue en 2016 (Fuente: Reuters)

El cuadro masculino de Indian Wells sube la temperatura: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, las principales estrellas del circuito ATP, tendrán su estreno en el primer Masters 1000 del año, donde también debutará el tenista argentino mejor ubicado en el ranking: Francisco Cerúndolo.

El español, número 1 del ranking mundial, buscará su tercer título en el desierto californiano tras coronarse en 2023 y 2024, ambas frente al ruso Daniil Medvedev en la final.

El debut de Alcaraz será directamente en segunda ronda -por su condición de cabeza de serie- ante un rival exigente: el búlgaro Grigor Dimitrov, ex Top 10 y que semanas atrás sumó a David Nalbandian como entrenador. Será este sábado, con horario todavía a confirmar por parte de la organización del certamen.

Carlos Alcaraz debutará en Indian Wells contra Grigor Dimitrov (Fuente: Europa Press)

Este viernes, no antes de las 23 (hora argentina) saldrá a escena Sinner, que busca su primer trofeo en el certamen estadounidense. El italiano, número 2 de la clasificación de varones, debutará ante el checo Dalibor Svrcina (109°).

Por su parte, Djokovic (3°), máximo ganador de torneos Masters 1000 en la historia, se medirá con el polaco Kamil Majchrzak (57°). El serbio ganó Indian Wells en cinco oportunidades (la última fue en 2016) y persigue el título 102 de su carrera. Su debut será este sábado.

También mañana y con horario a confirmar, Cerúndolo (20°) enfrentará al francés Benjamin Bonzi (111°). Será el primer cruce entre ambos.

Indian Wells es el primer Masters 1000 de la temporada en los circuitos ATP y WTA. Marca el comienzo de la tradicional gira estadounidense sobre canchas duras y reúne cada año a las principales figuras del circuito.

El torneo puede verse en vivo en la Argentina a través de ESPN y Disney+ Premium.

Francisco Cerúndolo en la pasada edición de Indian Wells (Fuente: Reuters)

Solana Sierra dio el golpe y enfrentará a Mirra Andreeva, número 8 del mundo y defensora del título

La nota de la jornada en el desierto californiano la dio Solana Sierra. La marplatense, de 21 años, obtuvo el primer triunfo de su carrera en un Masters 1000 al superar a la estadounidense Peyton Stearns (48°) por 7-5 y 7-5.

Sierra, número 65° del ranking WTA, mostró carácter y máxima eficacia para aprovechar sus chances: tuvo cuatro breaks a favor y los capitalizó todos, mientras que su rival apenas pudo concretar 2 de 8 oportunidades de ruptura.

Stearns venía en racha positiva: la semana pasada, en el WTA 250 de Austin, ganó el segundo título de su carrera, lo cual le agrega un condimento extra al triunfo conseguido por la argentina.

Este sábado, por la segunda ronda, Sierra se cruzará nada menos que con Mirra Andreeva, número 8 del mundo y ganadora de la pasada edición del certamen.

“Me enfoqué en mi juego, en ser agresiva y positiva”, dijo la tenista nacional luego del partido. Y agregó: “Peyton viene jugando muy bien. Feliz de poder ganar en dos sets”.

Sobre su siguiente desafío ante la estrella rusa de 18 años, Sierra palpitó: “Con Mirra no voy a tener presión. Voy a jugar suelta”.