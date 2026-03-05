Christofer Gonzales respalda a Felipe Vizeu por la críticas a su rendimiento en Sporting Cristal: “Nos ayuda mucho con su experiencia”

Felipe Vizeu cuenta con el apoyo de Christofer Gonzales por su delicado momento en el Rímac. - Crédito: Sporting Cristal

No es ningún secreto que Felipe Vizeu es el puntual con menor aprobación en Sporting Cristal. Su preocupante rendimiento como el ‘9′ del club ha desatado una serie de críticas hacia su fútbol. A pesar de esa delicada situación, ha encontrado un enorme apoyo en cada uno de sus compañeros.

Entre ellos Christofer Gonzales, quien ha reconocido que su jerarquía, reflejada en sus pasos por Flamengo, Udinese y Gremio, es muy bien considerada en el vestuario. Es consciente, eso sí, de que su socio en ataque presenta un promedio ínfimo de goles, aunque lo atribuye a la poca generación de juego.

Felipe Vizeu suma dos goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Liga 1

“Vizeu nos ayuda mucho con su experiencia, confiamos en él. Lastimosamente no se le han dado los goles, pero tampoco ha tenido muchas situaciones de mano a mano. Es importante tener un jugador y una persona como él en el plantel”, declaró ‘Canchita’ en Radio Programas del Perú.

Aunque el ariete brasileño llegó con un cartel interesante a La Florida, con el transcurso del tiempo ha demostrado serios problemas para afianzarse como el artillero esperado. Su escasa producción goleadora en Liga 1 es un serio dolor de cabeza que viene ocasionando demasiada mortificación en las graderías del estadio Alberto Gallardo.

El delantero marcó de cabeza, pero en una acción previa, la pelota chocó en la mano de Cristiano Da Silva - Crédito: ESPN

Seguridad

Aunque muchos consideren que Vizeu está con el agua en el cuello, el delantero de Cristal piensa en todo lo contrario. El simple hecho de la que la dinámica del equipo funcione en la Copa Libertadores, lo deja conforme, ignorando que su función goleadora es más que residual.

“No estoy preocupado, porque estoy haciendo buenos partidos y eso es lo más importante. Como ‘9’ siempre tengo que estar marcando pero lo más importante es que ganamos el partido”, indicó con mucha soltura en un breve contacto con los periodistas en los interiores del aeropuerto Jorge Chávez.

Felipe Vizeu registra dos goles en seis encuentros en lo que va del 2026. Crédito: Sporting Cristal.

Acerca del infortunio que vivió frente a Carabobo al presenciar cómo le invalidaron un gol legítimo, Felipe Vizeu manifestó: “Cristiano dice que sí tocó [el balón], pero en el video que miré no pasó toda la jugada, entonces no vi si realmente fue un toque que podría anular el gol, pero el fútbol es así y tengo que continuar intentando, lo principal es que ganamos el partido”.

“Sé que marqué, fue anulado y eso no es bueno pero salgo de esto que no estaba marcando y ahora me enfoco para marcar en la liga y después en la Copa”, concluyó con demasiado optimismo.

El brasileño habló luego del triunfo ante Carabobo FC por Copa Libertadores. Créditos: Jax Latin Media / X.

Registros

Desde su incorporación a Sporting Cristal, Felipe Vizeu no ha logrado cumplir con las expectativas en cuanto a producción goleadora. Desde su llegada a mitad de 2025, el promedio de goles no ha superado los dos dígitos, situación que ha generado malestar entre los seguidores del club, quienes han expresado su descontento desde las tribunas.

En la presente temporada, Felipe Vizeu únicamente ha marcado dos goles, ambos conseguidos en un doblete frente a Juan Pablo II College. Este registro limitado ha incrementado la incomodidad en una parte de la afición, que esperaba un desempeño más contundente por parte del atacante.

Felipe Vizeu, grito de liberación. - Crédito: Paloma del Solar

A pesar de este panorama, en la directiva de Sporting Cristal no existen planes inmediatos para prescindir de su líder ofensivo. El club mantiene una valoración positiva de su condición de extranjero y, hasta el momento, respalda su participación como titular, ubicándolo por encima de Irven Ávila en la consideración del cuerpo técnico.

Felipe Vizeu es el último ‘9’ extranjero incorporado por la institución del Rímac. Antes de su llegada, otros atacantes como Martín Cauteruccio, Brenner Marlos, Marcos Riquelme y Emanuel Herrera también ocuparon esa posición, marcando una continuidad en la apuesta del club por delanteros foráneos en el eje del ataque.