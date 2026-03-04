El entrenador de la 'bicolor' habló sobre su próxima convocatoria. Créditos: De Una / Ovación.

Antonio Rizola ofreció declaraciones ante las cámaras y abordó una variedad de temas. Analizó la participación de los clubes peruanos en el Sudamericano y, además, se refirió a la selección peruana de vóley y su preparación con miras a los próximos torneos.

La competencia más próxima para la ‘bicolor’ es la Copa Sudamericana, también llamada Copa América, que se disputará en Perú del 21 al 28 de julio. En ese contexto, el entrenador brasileño fue consultado sobre los criterios para su convocatoria.

En una entrevista con el programa De Una, Rizola dio a conocer las jugadoras que sigue de cerca y tiene en cuenta para su próxima convocatoria. Entre los nombres resaltó el esperado regreso de Maguilaura Frías, quien actualmente juega en España.

“Las jugadoras que no están en Perú, como Maguilaura, Yadhira y Ángela Leyva, las sigo de cerca y tengo todas sus estadísticas de los fines de semana en que juegan. Siempre le digo a Maguilaura que las tres están en mi proyección y que quiero que lleguen en buenas condiciones. Maguilaura me comenta que está trabajando en todos los aspectos. Actualmente, ha mejorado mucho en la recepción”, detalló.

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana.

Rizola también fue consultado por Leslie Leyva, hermana de Ángela, quien juega en Portugal. El entrenador brasileño explicó que la atacante le había pedido no ser convocada durante 2025 por motivos personales, aunque ahora estaría dispuesta a competir por un lugar en la selección nacional.

“Tengo comunicación con ella y ya me lo confirmó. El año pasado me pidió que no la convocara, porque no quiere regresar a jugar en Perú. Está muy bien donde está. Sabe que, si juega en Perú, no será titular y difícilmente podrá pelear por una posición. Aplaudo su decisión y siempre apoyaré a una atleta que toma decisiones por su carrera. Actualmente se encuentra muy bien en Portugal”, declaró.

Las hermanas Leyva podrían volver a la selección peruana de vóley de cara a la Copa Sudamericana.

Rizola sobre Katherine Regalado

